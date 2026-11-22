ASTROLOGIA

O universo está lembrando 3 signos do próprio valor; está na hora de parar de se diminuir hoje (22 de novembro)

Uma dose extra de confiança pode ajudar estes signos a reconhecer suas qualidades, valorizar as próprias conquistas e deixar de aceitar menos do que merecem

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 05:00

Signo, notícias e mensagem Crédito: Imagem criada por IA

Sabe quando você começa a duvidar de si mesmo porque alguém não reconheceu seu esforço? Neste domingo (22), três signos podem perceber que estão dando importância demais à opinião alheia. O universo traz um lembrete necessário: o valor de uma pessoa não diminui só porque alguém não soube enxergá-lo.

A previsão favorece momentos de reflexão sobre autoestima, relações e escolhas pessoais. Não se trata de esperar elogios ou aprovação, mas de aprender a reconhecer o próprio mérito. Às vezes, a mudança começa quando você para de se colocar em segundo plano.

Touro

Touro pode perceber que tem sido muito exigente consigo mesmo. Você conquistou coisas importantes, mas parece sempre encontrar um motivo para achar que poderia ter feito mais. Neste domingo, vale olhar para sua trajetória com um pouco mais de generosidade e reconhecer o quanto já avançou.

Essa percepção também pode aparecer nas relações. Se alguém só procura você quando precisa de alguma coisa, talvez seja hora de repensar o espaço que essa pessoa ocupa. Você merece vínculos em que carinho e consideração não sejam uma via de mão única.

Dica cósmica: comemore suas pequenas vitórias. Você não precisa esperar uma conquista gigantesca para sentir orgulho de si.

Touro no trabalho 1 de 5

Câncer

Câncer pode estar se acostumando a oferecer apoio para todo mundo, mas nem sempre encontra a mesma disponibilidade quando precisa de acolhimento. O universo convida você a observar esse desequilíbrio e entender que cuidar dos outros não significa deixar suas próprias necessidades de lado.

Uma conversa sincera pode ajudar a esclarecer expectativas ou mostrar quem realmente está disposto a construir uma relação mais equilibrada. Não é preciso criar uma discussão, mas também não vale fingir que está tudo bem quando alguma coisa incomoda.

Dica cósmica: permita-se receber o mesmo cuidado que costuma oferecer. Você também merece atenção e gentileza.

Câncer no trabalho 1 de 5

Aquário

Aquário pode estar escondendo suas ideias ou diminuindo suas próprias capacidades para evitar críticas. Talvez você tenha aprendido a não criar muita expectativa depois de algumas experiências frustrantes. Mas não precisa deixar que opiniões antigas continuem definindo o tamanho dos seus planos.

Neste domingo, a previsão favorece a retomada da confiança e a vontade de mostrar mais do que você sabe fazer. Uma ideia que parecia ousada pode voltar a ganhar espaço, especialmente quando você para de tentar prever a reação de todo mundo antes mesmo de começar.

Dica cósmica: não diminua seus planos para que outras pessoas se sintam mais confortáveis. Encontre seu jeito de avançar.