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O universo está preparando um Pix daqueles para 6 signos em novembro; dinheiro e sucesso podem bater à porta

Clientes antigos, pagamentos que finalmente chegam e boas oportunidades profissionais podem engordar o bolso de alguns signos neste mês

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Novembro pode trazer boas notícias para quem está esperando uma recompensa financeira ou tentando recuperar o fôlego no orçamento. Para seis signos, o mês promete oportunidades de ganhar dinheiro, retomar negócios que ficaram pelo caminho e até receber valores que pareciam esquecidos.

Segundo a astróloga Helena Hathor, esse movimento pode estar ligado ao retorno de oportunidades antigas, clientes que voltam a procurar seus serviços, pagamentos pendentes e contatos profissionais que podem render novos acordos. A previsão, publicada pelo site "Your Tango", é de que algumas portas se abram novamente, mas será importante estar disposto a aproveitar as chances que aparecerem.

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Touro

Touro, novembro pode representar um avanço importante na sua vida financeira. Parte desse movimento pode vir do trabalho: uma recompensa, um pagamento ou uma melhora na renda podem ajudar a colocar as contas em uma situação mais confortável. Depois de tanto esforço, você pode começar a perceber resultados mais concretos.

Mas as boas notícias não precisam vir apenas do emprego. Até o fim do mês, também podem surgir entradas inesperadas de dinheiro, inclusive por meio de questões familiares ou relacionadas a um imóvel. O importante será reconhecer essas possibilidades e avaliar com cuidado como aproveitar cada uma delas.

Dica cósmica: valorize o que você já conquistou, mas mantenha os olhos abertos para fontes de renda que talvez ainda não tenha considerado.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Câncer

Câncer, sua vida financeira pode ganhar força ao longo de novembro, especialmente quando você se permite sair da zona de conforto. A previsão aponta para possibilidades de aumentar os ganhos e conquistar mais independência, inclusive por meio de antigos clientes ou contatos profissionais que voltam a procurar você.

A tendência é que as oportunidades fiquem mais evidentes na metade do mês. Para aproveitar esse movimento, porém, será importante se aproximar de pessoas que podem contribuir com seus planos. Retomar o contato com ex-colegas, parceiros de trabalho e até amizades antigas pode render boas conversas e abrir caminhos interessantes.

Dica cósmica: não espere que todas as oportunidades cheguem até você. Apareça, converse e mostre o que tem a oferecer.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Leão

Leão, sua facilidade para se comunicar e chamar a atenção pode se transformar em uma vantagem financeira neste mês. Sua confiança tende a ficar mais evidente, e isso pode ajudar a conquistar espaço em situações profissionais, apresentar projetos e convencer outras pessoas a apostar nas suas ideias.

A astróloga Helena Hathor destaca que essa visibilidade pode favorecer especialmente quem trabalha com vendas. A capacidade de se conectar com o público e transmitir segurança pode fazer diferença nos resultados. Mesmo sem perceber, você pode estar atraindo olhares e despertando o interesse de pessoas que têm algo importante a oferecer.

Dica cósmica: não diminua suas habilidades para caber em espaços pequenos. Mostre seu trabalho e aproveite as situações em que pode se destacar.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Libra

Libra, seus contatos podem ser uma das principais fontes de oportunidades financeiras em novembro. Conversas, amizades e relações profissionais têm potencial para aproximar você de pessoas que podem ajudar a ampliar seus ganhos ou retomar projetos que estavam parados.

O trabalho também pode reservar boas surpresas. Clientes antigos podem reaparecer, propostas que não avançaram anteriormente podem voltar à mesa e novas possibilidades podem surgir a partir de conexões que você já construiu. O momento pede atenção para não deixar uma boa chance passar por falta de iniciativa.

Dica cósmica: mantenha sua rede de contatos ativa. Uma conversa aparentemente despretensiosa pode acabar se transformando em um negócio interessante.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Escorpião

Escorpião, novembro pode colocar você em evidência e abrir espaço para uma conquista importante na carreira. Uma oportunidade de liderança, o reconhecimento de suas habilidades ou uma mudança na maneira como as pessoas enxergam seu trabalho podem contribuir para aumentar seus ganhos.

A previsão também aponta para um crescimento do potencial de renda ao longo do mês. Quanto mais você conseguir mostrar sua capacidade de assumir responsabilidades e conduzir projetos, maiores podem ser as chances de conquistar espaço. O momento favorece quem está disposto a renovar a própria imagem profissional e assumir desafios maiores.

Dica cósmica: não tenha receio de ocupar posições de destaque. Reconheça seu valor e esteja preparado para as responsabilidades que podem vir junto com ele.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Capricórnio

Capricórnio, mesmo que seu saldo bancário ainda não esteja no nível que gostaria, novembro pode trazer uma oportunidade de recuperar parte do que ficou pelo caminho. A previsão aponta para avanços relacionados a patrimônio, investimentos e recursos compartilhados, com a possibilidade de receber valores ou melhorar acordos financeiros.

Também pode ser um bom momento para rever contratos e negociar condições mais vantajosas. Se você tem algum compromisso financeiro que já não faz sentido ou acredita que poderia render melhores resultados, vale a pena conversar e apresentar suas propostas. Uma negociação bem conduzida pode fazer diferença no seu planejamento de longo prazo.

Dica cósmica: não aceite automaticamente as primeiras condições que aparecerem. Informe-se, negocie e defenda seus interesses com firmeza.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

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