ASTROLOGIA

O universo está preparando um Pix daqueles para 6 signos em novembro; dinheiro e sucesso podem bater à porta

Clientes antigos, pagamentos que finalmente chegam e boas oportunidades profissionais podem engordar o bolso de alguns signos neste mês

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Novembro pode trazer boas notícias para quem está esperando uma recompensa financeira ou tentando recuperar o fôlego no orçamento. Para seis signos, o mês promete oportunidades de ganhar dinheiro, retomar negócios que ficaram pelo caminho e até receber valores que pareciam esquecidos.

Segundo a astróloga Helena Hathor, esse movimento pode estar ligado ao retorno de oportunidades antigas, clientes que voltam a procurar seus serviços, pagamentos pendentes e contatos profissionais que podem render novos acordos. A previsão, publicada pelo site "Your Tango", é de que algumas portas se abram novamente, mas será importante estar disposto a aproveitar as chances que aparecerem.

Touro

Touro, novembro pode representar um avanço importante na sua vida financeira. Parte desse movimento pode vir do trabalho: uma recompensa, um pagamento ou uma melhora na renda podem ajudar a colocar as contas em uma situação mais confortável. Depois de tanto esforço, você pode começar a perceber resultados mais concretos.

Mas as boas notícias não precisam vir apenas do emprego. Até o fim do mês, também podem surgir entradas inesperadas de dinheiro, inclusive por meio de questões familiares ou relacionadas a um imóvel. O importante será reconhecer essas possibilidades e avaliar com cuidado como aproveitar cada uma delas.

Dica cósmica: valorize o que você já conquistou, mas mantenha os olhos abertos para fontes de renda que talvez ainda não tenha considerado.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Câncer

Câncer, sua vida financeira pode ganhar força ao longo de novembro, especialmente quando você se permite sair da zona de conforto. A previsão aponta para possibilidades de aumentar os ganhos e conquistar mais independência, inclusive por meio de antigos clientes ou contatos profissionais que voltam a procurar você.

A tendência é que as oportunidades fiquem mais evidentes na metade do mês. Para aproveitar esse movimento, porém, será importante se aproximar de pessoas que podem contribuir com seus planos. Retomar o contato com ex-colegas, parceiros de trabalho e até amizades antigas pode render boas conversas e abrir caminhos interessantes.

Dica cósmica: não espere que todas as oportunidades cheguem até você. Apareça, converse e mostre o que tem a oferecer.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Leão

Leão, sua facilidade para se comunicar e chamar a atenção pode se transformar em uma vantagem financeira neste mês. Sua confiança tende a ficar mais evidente, e isso pode ajudar a conquistar espaço em situações profissionais, apresentar projetos e convencer outras pessoas a apostar nas suas ideias.

A astróloga Helena Hathor destaca que essa visibilidade pode favorecer especialmente quem trabalha com vendas. A capacidade de se conectar com o público e transmitir segurança pode fazer diferença nos resultados. Mesmo sem perceber, você pode estar atraindo olhares e despertando o interesse de pessoas que têm algo importante a oferecer.

Dica cósmica: não diminua suas habilidades para caber em espaços pequenos. Mostre seu trabalho e aproveite as situações em que pode se destacar.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Libra

Libra, seus contatos podem ser uma das principais fontes de oportunidades financeiras em novembro. Conversas, amizades e relações profissionais têm potencial para aproximar você de pessoas que podem ajudar a ampliar seus ganhos ou retomar projetos que estavam parados.

O trabalho também pode reservar boas surpresas. Clientes antigos podem reaparecer, propostas que não avançaram anteriormente podem voltar à mesa e novas possibilidades podem surgir a partir de conexões que você já construiu. O momento pede atenção para não deixar uma boa chance passar por falta de iniciativa.

Dica cósmica: mantenha sua rede de contatos ativa. Uma conversa aparentemente despretensiosa pode acabar se transformando em um negócio interessante.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião

Escorpião, novembro pode colocar você em evidência e abrir espaço para uma conquista importante na carreira. Uma oportunidade de liderança, o reconhecimento de suas habilidades ou uma mudança na maneira como as pessoas enxergam seu trabalho podem contribuir para aumentar seus ganhos.

A previsão também aponta para um crescimento do potencial de renda ao longo do mês. Quanto mais você conseguir mostrar sua capacidade de assumir responsabilidades e conduzir projetos, maiores podem ser as chances de conquistar espaço. O momento favorece quem está disposto a renovar a própria imagem profissional e assumir desafios maiores.

Dica cósmica: não tenha receio de ocupar posições de destaque. Reconheça seu valor e esteja preparado para as responsabilidades que podem vir junto com ele.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio, mesmo que seu saldo bancário ainda não esteja no nível que gostaria, novembro pode trazer uma oportunidade de recuperar parte do que ficou pelo caminho. A previsão aponta para avanços relacionados a patrimônio, investimentos e recursos compartilhados, com a possibilidade de receber valores ou melhorar acordos financeiros.

Também pode ser um bom momento para rever contratos e negociar condições mais vantajosas. Se você tem algum compromisso financeiro que já não faz sentido ou acredita que poderia render melhores resultados, vale a pena conversar e apresentar suas propostas. Uma negociação bem conduzida pode fazer diferença no seu planejamento de longo prazo.

Dica cósmica: não aceite automaticamente as primeiras condições que aparecerem. Informe-se, negocie e defenda seus interesses com firmeza.