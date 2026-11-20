ASTROLOGIA

O universo está preparando uma nova era para 3 signos, e mudanças importantes começam hoje (20 de novembro)

Coragem para tomar decisões, confiança no próprio potencial e vontade de mudar de vida podem abrir caminhos diferentes para estes signos nesta sexta-feira, feriado do Dia da Consciência Negra

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e mudanças Crédito: Imagem gerada por IA

Esta sexta-feira (20) pode marcar o começo de uma fase importante para três signos. Depois de um período de preparação, eles tendem a se sentir mais confiantes para tomar decisões, abandonar hábitos que já não ajudam e apostar em caminhos que antes pareciam arriscados.

O universo parece dar aquele empurrão que faltava para sair da zona de conforto. A mudança não depende de ter todas as respostas, mas de reconhecer a própria força e parar de adiar escolhas importantes. Para estes signos, uma nova era começa quando eles decidem assumir o protagonismo da própria história. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries já vem se preparando para mudanças, mesmo que nem sempre tenha percebido. Você acumulou coragem, fortaleceu suas convicções e começou a entender melhor o que precisa fazer para chegar onde deseja. Nesta sexta-feira, essa disposição pode se transformar em atitude.

Um hábito que precisava ser revisto ou uma decisão que vinha sendo adiada pode finalmente receber a atenção necessária. Você tem mais recursos para enfrentar o que aparece pela frente e não precisa esperar que tudo esteja perfeito para começar. O importante é não deixar que o medo de errar impeça seu avanço.

Dica cósmica: escolha uma mudança possível e comece por ela. Grandes transformações também nascem de pequenas atitudes.

Filmes para Áries 1 de 10

Leão

Leão pode perceber que chegou a hora de tomar uma decisão importante, especialmente sobre algo que vem sendo empurrado com a barriga. Talvez seja necessário defender uma opinião diferente da maioria ou escolher um caminho que nem todo mundo vai compreender. Isso não significa que você esteja errado.

A confiança para sustentar suas escolhas pode fazer diferença nos próximos passos. Ao deixar de viver em função da aprovação alheia, você abre espaço para construir uma realidade mais alinhada com seus desejos. Uma atitude corajosa agora pode mudar bastante coisa daqui para frente.

Dica cósmica: não confunda ouvir opiniões com entregar aos outros o poder de decidir sua vida.

Filmes para Leão 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode sentir que está recuperando uma força que parecia adormecida. Sua capacidade de acreditar em possibilidades e imaginar novos caminhos ganha destaque. Em vez de se limitar ao que parece seguro, você começa a enxergar oportunidades que antes nem considerava.

Essa confiança pode ajudar a tirar planos do papel e deixar para trás as dúvidas que impediam seu avanço. Também é um bom momento para não dar tanta importância às críticas de quem nunca acreditou nas suas ideias. Você não precisa convencer todo mundo antes de começar a construir algo diferente.

Dica cósmica: pense grande, mas transforme suas ideias em ações concretas. A confiança cresce quando você começa a fazer acontecer.