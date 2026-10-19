ASTROLOGIA

O universo está preparando uma surpresa para 3 signos hoje (19 de outubro), e uma boa notícia pode mudar o rumo do dia

Depois de dias de dúvidas e preocupações, esses signos podem encontrar motivos para recuperar o ânimo, enxergar novas possibilidades e voltar a acreditar nos próprios planos

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda mudança começa com um acontecimento grandioso. Às vezes, basta uma conversa inesperada, uma resposta que finalmente chega ou a percepção de que um problema já não parece tão difícil quanto antes. Nesta segunda-feira (19 de outubro), três signos podem encontrar justamente esse tipo de sinal e começar a semana com uma disposição diferente.

Na astrologia, o momento convida a olhar para as situações com mais atenção e perceber onde ainda existem caminhos a explorar. Para esses signos, a sensação pode ser a de que o universo está ajudando a colocar algumas coisas no lugar, mas a diferença estará na maneira como cada um decide aproveitar o que aparecer.

Touro

Touro pode começar a segunda-feira percebendo que uma preocupação que vinha ocupando espaço demais já não precisa controlar suas decisões. Uma conversa, uma resposta ou até uma mudança de perspectiva pode ajudar o signo a entender melhor o que fazer diante de uma situação que parecia complicada.

No trabalho e na vida financeira, vale prestar atenção às pequenas possibilidades de avanço. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente para que o cenário comece a melhorar. Ao recuperar a confiança na própria capacidade de construir estabilidade, Touro pode dar um passo importante para deixar para trás o que estava causando insegurança.

Dica cósmica: não espere que todos os problemas desapareçam para voltar a fazer planos. Comece pelo que está ao seu alcance e avance um passo de cada vez.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Leão

Leão pode receber um incentivo inesperado para voltar a acreditar em uma ideia que estava deixando de lado. Talvez uma pessoa reconheça seu esforço, uma conversa desperte uma nova possibilidade ou um plano antigo volte a parecer viável. O importante será não ignorar essas pistas apenas porque as coisas não aconteceram no tempo esperado.

A segunda-feira também pode favorecer atitudes que ajudem Leão a recuperar o protagonismo. Em vez de esperar que alguém tome a iniciativa, o signo pode aproveitar o momento para mostrar suas habilidades, retomar contatos ou finalmente dar andamento a algo que deseja há bastante tempo.

Dica cósmica: não diminua seus planos por medo de se decepcionar. Faça sua parte, mostre do que é capaz e permita que novas possibilidades apareçam.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Peixes

Peixes pode sentir que está recuperando a esperança em uma área da vida que vinha provocando desgaste emocional. Uma situação pode começar a fazer mais sentido, enquanto uma conversa ou um gesto de alguém próximo ajuda o signo a enxergar que nem tudo está tão distante quanto parecia.

A intuição também pode ajudar Peixes a perceber o que merece atenção e o que já está na hora de deixar para trás. Em vez de insistir em situações que só trazem incerteza, o signo pode usar essa segunda-feira para reorganizar prioridades e se aproximar de pessoas e projetos que fazem bem.

Dica cósmica: escute o que sente, mas observe também as atitudes e os fatos. Você não precisa insistir em algo que não oferece espaço para crescer.