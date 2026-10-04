ASTROLOGIA

O universo finalmente deu uma trégua: 2 signos podem respirar aliviados depois de dois anos bem difíceis

Depois de mudanças, perdas e dúvidas que pareciam não ter fim, esses signos podem finalmente sentir que a parte mais pesada ficou para trás

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Tem gente que olha para os últimos dois anos e pensa: "como eu consegui passar por tudo isso?". Para dois signos, esse sentimento pode ser especialmente forte. Desde 2024, eles enfrentaram mudanças profundas, relações que se desfizeram, dúvidas sobre a própria identidade e situações que pareciam surgir uma atrás da outra.

Agora, porém, a sensação começa a ser diferente. O universo dá uma espécie de trégua para esses signos, que podem recuperar o fôlego e começar a construir uma vida mais alinhada com aquilo que realmente desejam.

A astróloga Shay descreve esse período como uma espécie de "renascimento cósmico" e afirma que, depois de tanta transformação, chega a oportunidade de construir a vida que essas pessoas realmente merecem e vêm desejando. A previsão é do site "Your Tango".

Virgem

Virgem pode perceber que muita coisa mudou na maneira como se relaciona com o mundo. Trabalho, amizades e relacionamentos passaram por uma verdadeira reformulação nos últimos dois anos, e algumas conexões que pareciam importantes simplesmente deixaram de fazer sentido.

Segundo Shay, o signo está vivendo uma espécie de "rebranding coletivo". Isso explica a sensação de que, de uma hora para outra, pessoas entram e saem da vida de Virgem e antigas versões de si mesmo já não combinam mais com o presente.

A boa notícia é que a fase de tantas rupturas começa a perder força. Agora, existe mais espaço para construir relações profundas e duradouras, em vez de vínculos que desaparecem tão rapidamente quanto surgiram. O desafio será não deixar que as decepções anteriores façam Virgem se fechar completamente.

Depois de tanto tempo se protegendo, vale voltar a conversar, conhecer pessoas novas e se permitir criar vínculos sem imaginar automaticamente que tudo vai acabar mal.

Dica cósmica: não deixe as decepções dos últimos anos decidirem quem pode fazer parte da sua vida daqui para frente.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Peixes

Peixes pode sentir uma mudança ainda mais profunda porque os últimos dois anos mexeram diretamente com a percepção que o signo tinha de si mesmo. Foi um período de muitas dúvidas, mudanças de identidade e momentos em que parecia impossível entender exatamente quem você era ou para onde queria ir.

Shay explica que essa fase foi marcada por tantas mudanças internas que, em algum momento, Peixes pode ter "perdido o rumo". Agora, porém, começa a surgir uma clareza diferente. O signo pode entender melhor quem é, o que deseja e, principalmente, aquilo que não está mais disposto a aceitar.

Essa nova segurança também pode trazer uma emoção que Peixes nem sempre está acostumado a encarar: a raiva. Em vez de fingir que ela não existe ou deixar que tome conta de tudo, o desafio será entender o que esse sentimento está tentando mostrar.

A intuição ganha importância nessa nova etapa. Prestar atenção ao que incomoda, ao que anima e ao que deixou de fazer sentido pode ajudar Peixes a tomar decisões muito mais coerentes com a vida que deseja construir.

Dica cósmica: não tenha medo de descobrir uma versão mais firme de si mesmo. Nem toda mudança precisa ser confortável para ser importante.