ASTROLOGIA

O universo libera uma bênção importante para Gêmeos, Câncer, Libra e Capricórnio hoje (21 de abril) e ela chega exatamente onde mais precisava

O que acontece agora traz alívio, respostas e uma sensação real de que as coisas estão começando a andar

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de abril de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um período mais arrastado, o dia de hoje, 21 de abril, traz um respiro. Pequenos avanços começam a aparecer e mostram que você não estava andando em vão. Existe uma sensação de recompensa, mesmo que sutil. Para esses signos, a energia muda e fica mais leve.

Gêmeos: Algo começa a fluir de um jeito que não vinha acontecendo. Pode ser uma conversa, um projeto ou até um sentimento. Você percebe que as coisas finalmente estão se encaixando.

Dica cósmica: Valorize os pequenos progressos, eles são o começo de algo maior.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer: Um peso emocional começa a diminuir. Você entende que não precisa carregar tudo sozinho. Esse alívio muda completamente sua forma de lidar com o que vem pela frente.

Dica cósmica: Dividir também é um ato de força.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra: Uma situação que parecia travada ganha movimento. Pode não ser exatamente como você imaginou, mas já é o suficiente para te dar esperança.

Dica cósmica: Nem sempre o ideal vem primeiro, mas o possível já é avanço.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio: Você recebe um reconhecimento, interno ou externo, que faz tudo valer a pena. É aquele momento de perceber que o esforço não foi em vão.

Dica cósmica: Continue, você está mais perto do que imagina.