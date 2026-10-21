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O universo manda um sinal de esperança para Virgem, Sagitário e Aquário, que podem voltar a acreditar em dias melhores a partir de hoje (21 de outubro)

Depois de um período de desânimo e dúvidas, esses signos podem recuperar a confiança, enxergar novas possibilidades e perceber que ainda há muito pelo que lutar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo ano acontece como a gente imaginava. Algumas situações cansam, os planos demoram a sair do papel e até quem costuma enxergar o lado bom das coisas pode acabar perdendo o entusiasmo. Mas, a partir desta quarta-feira (21 de outubro), três signos podem começar a recuperar a esperança e olhar para a própria vida com mais confiança.

A mensagem do universo é que nem tudo precisa continuar como está. Mesmo quando não é possível resolver todos os problemas de uma vez, pequenas mudanças de perspectiva e atitudes concretas podem ajudar a recuperar a sensação de que ainda vale a pena seguir em frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Virgem

Virgem pode perceber que passou tempo demais concentrado no que está dando errado. Quando as dificuldades se acumulam, o signo corre o risco de acreditar que nada vai melhorar, mesmo quando ainda existem caminhos para mudar a situação. A partir desta quarta-feira, a proposta é olhar com mais atenção para aquilo que continua funcionando e reconhecer as pequenas coisas boas que acabam ficando escondidas em meio às preocupações. Nem tudo precisa estar perfeito para que a vida volte a fazer sentido.

Dica cósmica: comece pelo que está ao seu alcance e não despreze os pequenos avanços. Eles também ajudam a construir dias melhores.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Sagitário

Conhecido pelo otimismo, Sagitário pode sentir que perdeu parte da confiança que sempre o ajudou a seguir em frente. Talvez os últimos acontecimentos tenham sido desgastantes, mas isso não significa que o entusiasmo precise desaparecer de vez. A partir desta quarta-feira, o signo pode recuperar a vontade de aproveitar a vida e se lembrar de que ainda existem experiências, pessoas e planos capazes de trazer alegria. Resgatar a esperança não significa ignorar os problemas, mas entender que eles não precisam definir todo o futuro.

Dica cósmica: lembre-se de algo que já fez você acreditar no futuro e procure trazer essa sensação de volta para o presente.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode até manter a esperança, mas isso não impede que algumas dúvidas apareçam de vez em quando. O problema começa quando a insegurança ocupa espaço demais e faz o signo questionar a própria capacidade de mudar as coisas. A partir desta quarta-feira, fica mais fácil reconhecer esses pensamentos sem permitir que eles ditem todas as decisões. O momento convida Aquário a recuperar a confiança em si mesmo e a parar de tratar cada dificuldade como sinal de que algo não vai dar certo.

Dica cósmica: não confunda um momento de insegurança com falta de capacidade. Você pode sentir medo e ainda assim continuar avançando.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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