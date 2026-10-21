ASTROLOGIA

O universo manda um sinal de esperança para Virgem, Sagitário e Aquário, que podem voltar a acreditar em dias melhores a partir de hoje (21 de outubro)

Depois de um período de desânimo e dúvidas, esses signos podem recuperar a confiança, enxergar novas possibilidades e perceber que ainda há muito pelo que lutar

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo ano acontece como a gente imaginava. Algumas situações cansam, os planos demoram a sair do papel e até quem costuma enxergar o lado bom das coisas pode acabar perdendo o entusiasmo. Mas, a partir desta quarta-feira (21 de outubro), três signos podem começar a recuperar a esperança e olhar para a própria vida com mais confiança.

A mensagem do universo é que nem tudo precisa continuar como está. Mesmo quando não é possível resolver todos os problemas de uma vez, pequenas mudanças de perspectiva e atitudes concretas podem ajudar a recuperar a sensação de que ainda vale a pena seguir em frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem

Virgem pode perceber que passou tempo demais concentrado no que está dando errado. Quando as dificuldades se acumulam, o signo corre o risco de acreditar que nada vai melhorar, mesmo quando ainda existem caminhos para mudar a situação. A partir desta quarta-feira, a proposta é olhar com mais atenção para aquilo que continua funcionando e reconhecer as pequenas coisas boas que acabam ficando escondidas em meio às preocupações. Nem tudo precisa estar perfeito para que a vida volte a fazer sentido.

Dica cósmica: comece pelo que está ao seu alcance e não despreze os pequenos avanços. Eles também ajudam a construir dias melhores.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário

Conhecido pelo otimismo, Sagitário pode sentir que perdeu parte da confiança que sempre o ajudou a seguir em frente. Talvez os últimos acontecimentos tenham sido desgastantes, mas isso não significa que o entusiasmo precise desaparecer de vez. A partir desta quarta-feira, o signo pode recuperar a vontade de aproveitar a vida e se lembrar de que ainda existem experiências, pessoas e planos capazes de trazer alegria. Resgatar a esperança não significa ignorar os problemas, mas entender que eles não precisam definir todo o futuro.

Dica cósmica: lembre-se de algo que já fez você acreditar no futuro e procure trazer essa sensação de volta para o presente.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Aquário

Aquário pode até manter a esperança, mas isso não impede que algumas dúvidas apareçam de vez em quando. O problema começa quando a insegurança ocupa espaço demais e faz o signo questionar a própria capacidade de mudar as coisas. A partir desta quarta-feira, fica mais fácil reconhecer esses pensamentos sem permitir que eles ditem todas as decisões. O momento convida Aquário a recuperar a confiança em si mesmo e a parar de tratar cada dificuldade como sinal de que algo não vai dar certo.

Dica cósmica: não confunda um momento de insegurança com falta de capacidade. Você pode sentir medo e ainda assim continuar avançando.