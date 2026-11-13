ASTROLOGIA

O universo mandou avisar: chega de sofrer pelo problema dos outros! 3 signos vão respirar aliviados hoje (13 de novembro)

Depois de se envolver demais com problemas alheios e gastar energia com situações desgastantes, estes signos podem finalmente estabelecer limites e recuperar a tranquilidade

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e nova vida Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta sexta-feira (13 de novembro), três signos podem perceber que nem tudo merece tanta preocupação. Algumas situações que pareciam enormes começam a perder importância, enquanto fica mais fácil escolher onde colocar energia e o que simplesmente não vale mais o desgaste.

Às 17h27, a Lua entra em Capricórnio, movimento que marca uma mudança de ritmo e favorece uma postura mais prática diante das preocupações. A previsão aponta para um período de reflexão, em que será possível estabelecer limites, deixar cobranças de lado e olhar para o futuro com mais leveza. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode perceber que tem se envolvido demais em problemas que não são seus. A vontade de ajudar quem você ama é genuína, mas assumir as preocupações de todo mundo acaba cobrando um preço alto. A partir de hoje, fica mais fácil dar um passo atrás e entender que algumas batalhas precisam ser enfrentadas por outras pessoas.

A boa notícia é que quem costuma contar com você também pode começar a reconhecer seus limites. Você não precisa estar sempre disponível nem resolver tudo para provar que se importa. Com essa pressão menor, sobra tempo e disposição para cuidar dos próprios planos e fazer coisas que realmente lhe dão prazer.

Dica cósmica: apoiar alguém não significa carregar o mundo nas costas por essa pessoa. Ajude quando puder, mas não abandone suas próprias necessidades.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Virgem

Virgem pode estar com a paciência mais curta do que gostaria. São tantas situações frustrantes acontecendo ao mesmo tempo que fica difícil não se irritar. Mas, a partir desta sexta-feira, você tem a chance de mudar a maneira como reage ao que acontece ao redor e perceber que não precisa sentir tudo com a mesma intensidade.

A previsão favorece o controle emocional e a capacidade de reconhecer o que realmente merece sua atenção. Você não precisa se tornar uma pessoa fria ou indiferente, apenas entender que sentir empatia não significa absorver o sofrimento alheio. Ao aprender a dosar seu envolvimento, fica mais fácil preservar a tranquilidade e não deixar que qualquer contratempo estrague seu dia.

Dica cósmica: você pode se importar sem assumir a responsabilidade por tudo. Respeite seus limites e não se culpe por escolher a própria paz.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio pode experimentar uma sensação de alívio depois de um período em que muitas preocupações pareciam ocupar espaço demais. É como se alguma coisa finalmente tivesse chegado ao limite e você pudesse respirar fundo, deixar determinadas questões para trás e parar de olhar tanto para o que já aconteceu.

A partir de hoje, fica mais fácil direcionar a atenção para o futuro que você deseja construir. Com uma postura mais esperançosa, você pode visualizar seus próximos passos e entender que as experiências difíceis também contribuíram para seu crescimento. A tranquilidade que procura não depende de apagar o passado, mas de não permitir que ele continue decidindo o que vem pela frente.

Dica cósmica: pare de revisitar situações que já ensinaram o que tinham para ensinar. Você merece seguir em frente sem carregar tudo o que ficou para trás.