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O universo muda o jogo para 3 signos a partir de hoje (27 de agosto), e o sucesso começa a aparecer

Uma nova confiança pode fazer esses signos deixarem de aceitar situações que já não funcionam e começarem a agir de acordo com aquilo que realmente desejam

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e presente do universo
Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, 27 de agosto, três signos podem perceber que estão finalmente saindo do lugar. O momento favorece uma postura mais confiante e a disposição para levar os próprios objetivos a sério, especialmente depois de um período de esforços, ajustes e mudanças de perspectiva.

A astrologia indica uma tendência de maior determinação para esses signos. Em vez de apenas acreditar que são capazes, eles podem sentir vontade de transformar essa confiança em atitudes concretas. Isso pode ajudar a concluir projetos, reconhecer avanços e buscar resultados mais alinhados com o que desejam. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer

Câncer vem trabalhando em mudanças pessoais há algum tempo e pode começar a perceber que todo esse esforço está produzindo resultados. Pequenos avanços ganham outro significado quando você consegue enxergar o quanto já caminhou.

Essa percepção tende a alimentar sua motivação. Quanto mais você nota o próprio progresso, maior pode ser a vontade de continuar avançando e concluir aquilo que começou.

O momento também favorece uma visão mais otimista da própria trajetória. Em vez de se prender ao que ainda falta, você pode reconhecer suas conquistas e usar isso como combustível para os próximos passos.

Dica cósmica: valorize o progresso que já aconteceu antes de cobrar de si mesmo o próximo resultado.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode experimentar uma sensação especialmente forte de realização ao perceber que uma ideia ou projeto está tomando forma. Depois de investir tempo e energia em algo, finalmente chega o momento de enxergar com mais clareza onde tudo isso pode levar.

A confiança tende a crescer quando você percebe que consegue transformar uma intenção em realidade. Uma decisão mais ousada pode abrir novas possibilidades e mostrar que você estava mais preparado do que imaginava.

O importante é não deixar que o medo de errar faça você recuar justamente quando começa a perceber os resultados do próprio esforço.

Dica cósmica: confie mais naquilo que você construiu e não diminua seus objetivos para evitar riscos.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Sagitário

Sagitário pode ter descoberto que mudar de estratégia não significa abandonar um objetivo. Pelo contrário: olhar para uma situação por outro ângulo pode ser justamente o que permite avançar.

A partir de hoje, você tende a perceber que não precisa buscar aprovação o tempo todo para mostrar seu valor. Sua autenticidade pode falar mais alto do que qualquer tentativa de chamar atenção.

Um ajuste na maneira como você apresenta suas ideias, trabalha ou se relaciona com outras pessoas pode fazer uma diferença significativa. O sucesso, neste caso, pode vir menos do esforço exagerado e mais da capacidade de reconhecer o que realmente funciona.

Dica cósmica: não tente provar seu valor o tempo inteiro. Deixe que suas atitudes mostrem aquilo que você é capaz de fazer.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

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