ASTROLOGIA

O universo muda o jogo para 3 signos a partir de hoje (27 de agosto), e o sucesso começa a aparecer

Uma nova confiança pode fazer esses signos deixarem de aceitar situações que já não funcionam e começarem a agir de acordo com aquilo que realmente desejam

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, 27 de agosto, três signos podem perceber que estão finalmente saindo do lugar. O momento favorece uma postura mais confiante e a disposição para levar os próprios objetivos a sério, especialmente depois de um período de esforços, ajustes e mudanças de perspectiva.

A astrologia indica uma tendência de maior determinação para esses signos. Em vez de apenas acreditar que são capazes, eles podem sentir vontade de transformar essa confiança em atitudes concretas. Isso pode ajudar a concluir projetos, reconhecer avanços e buscar resultados mais alinhados com o que desejam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Câncer vem trabalhando em mudanças pessoais há algum tempo e pode começar a perceber que todo esse esforço está produzindo resultados. Pequenos avanços ganham outro significado quando você consegue enxergar o quanto já caminhou.

Essa percepção tende a alimentar sua motivação. Quanto mais você nota o próprio progresso, maior pode ser a vontade de continuar avançando e concluir aquilo que começou.

O momento também favorece uma visão mais otimista da própria trajetória. Em vez de se prender ao que ainda falta, você pode reconhecer suas conquistas e usar isso como combustível para os próximos passos.

Dica cósmica: valorize o progresso que já aconteceu antes de cobrar de si mesmo o próximo resultado.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra

Libra pode experimentar uma sensação especialmente forte de realização ao perceber que uma ideia ou projeto está tomando forma. Depois de investir tempo e energia em algo, finalmente chega o momento de enxergar com mais clareza onde tudo isso pode levar.

A confiança tende a crescer quando você percebe que consegue transformar uma intenção em realidade. Uma decisão mais ousada pode abrir novas possibilidades e mostrar que você estava mais preparado do que imaginava.

O importante é não deixar que o medo de errar faça você recuar justamente quando começa a perceber os resultados do próprio esforço.

Dica cósmica: confie mais naquilo que você construiu e não diminua seus objetivos para evitar riscos.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode ter descoberto que mudar de estratégia não significa abandonar um objetivo. Pelo contrário: olhar para uma situação por outro ângulo pode ser justamente o que permite avançar.

A partir de hoje, você tende a perceber que não precisa buscar aprovação o tempo todo para mostrar seu valor. Sua autenticidade pode falar mais alto do que qualquer tentativa de chamar atenção.

Um ajuste na maneira como você apresenta suas ideias, trabalha ou se relaciona com outras pessoas pode fazer uma diferença significativa. O sucesso, neste caso, pode vir menos do esforço exagerado e mais da capacidade de reconhecer o que realmente funciona.

Dica cósmica: não tente provar seu valor o tempo inteiro. Deixe que suas atitudes mostrem aquilo que você é capaz de fazer.