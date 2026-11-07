ASTROLOGIA

O universo parece estar do lado de 3 signos hoje (7 de novembro); confiança e boas surpresas entram em cena

Depois de um período de dúvidas e pensamentos negativos, alguns signos podem recuperar a esperança, tomar decisões com mais segurança e enxergar o dia com outros olhos

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado (7), três signos podem sentir que as coisas finalmente estão caminhando a seu favor. A confiança ganha força, a vontade de deixar os problemas para trás aumenta e até decisões que antes pareciam complicadas podem ficar mais fáceis de tomar.

Essa sensação positiva tem muito a ver com a maneira como cada um escolhe encarar o próprio momento. Em vez de alimentar dúvidas ou se prender ao que não deu certo, a tendência é concentrar a energia no que faz sentido e seguir em frente. Para estes signos, o dia pode trazer uma dose extra de esperança e a impressão de que o universo está dando uma ajudinha. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro sabe que nem todo dia é fácil, mas também conhece a própria capacidade de se recuperar depois de momentos difíceis. Hoje, essa força pode aparecer com ainda mais clareza. Em vez de ficar remoendo problemas, você tende a encontrar motivos para olhar adiante e perceber que nem tudo está fora do seu controle.

Uma decisão importante pode surgir ou exigir uma resposta. A diferença é que, desta vez, você se sente mais seguro sobre o caminho que deseja seguir. A autoconfiança ajuda a diminuir o peso da escolha e a deixar de lado aquela necessidade de questionar cada passo.

Dica cósmica: confie no que você aprendeu até aqui e não deixe o medo de errar falar mais alto do que sua própria experiência.

Touro no trabalho 1 de 5

Leão

A vida pode parecer mais leve para Leão hoje, e você não vai querer desperdiçar essa sensação. Uma situação favorável ou uma chance inesperada pode aparecer, mas será importante reconhecer o momento e agir antes que a insegurança tome conta. Você está mais disposto a aproveitar o que surge em seu caminho.

Depois de se cansar de tanta negatividade, a tendência é mudar a maneira de encarar os acontecimentos. Em vez de esperar que algo dê errado, você pode escolher acreditar nas próprias possibilidades. Essa postura ajuda a recuperar o entusiasmo e a perceber que ainda há muito a conquistar.

Dica cósmica: não diminua suas expectativas por medo de se decepcionar. Permita-se aproveitar as coisas boas quando elas aparecerem.

Leão no trabalho 1 de 5

Peixes

Peixes pode experimentar uma sensação de esperança que parecia distante há algum tempo. Hoje, a disposição para experimentar coisas novas e sair da rotina ganha força. Depois de um período em que tudo parecia exigir esforço demais, perceber que a vida também pode ser leve será especialmente animador.

Essa disposição pode despertar a coragem de tentar algo que você vinha adiando ou de considerar caminhos que antes pareciam arriscados demais. Não é preciso apostar tudo de uma vez, mas vale dar espaço para ideias e experiências diferentes. Você pode se surpreender com o que consegue fazer quando deixa de duvidar tanto de si mesmo.

Dica cósmica: aproveite a confiança recuperada para dar um passo em direção a algo que realmente deseja, sem transformar cada possibilidade em motivo de preocupação.