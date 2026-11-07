Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo parece estar do lado de 3 signos hoje (7 de novembro); confiança e boas surpresas entram em cena

Depois de um período de dúvidas e pensamentos negativos, alguns signos podem recuperar a esperança, tomar decisões com mais segurança e enxergar o dia com outros olhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado (7), três signos podem sentir que as coisas finalmente estão caminhando a seu favor. A confiança ganha força, a vontade de deixar os problemas para trás aumenta e até decisões que antes pareciam complicadas podem ficar mais fáceis de tomar.

Essa sensação positiva tem muito a ver com a maneira como cada um escolhe encarar o próprio momento. Em vez de alimentar dúvidas ou se prender ao que não deu certo, a tendência é concentrar a energia no que faz sentido e seguir em frente. Para estes signos, o dia pode trazer uma dose extra de esperança e a impressão de que o universo está dando uma ajudinha. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (7 de novembro), decisões importantes pedem cautela e podem mexer com relações e dinheiro

Hoje (7 de novembro), decisões importantes pedem cautela e podem mexer com relações e dinheiro

Imagem - 4 signos do horóscopo chinês recebem boas notícias e veem a vida andar hoje (7 de novembro)

4 signos do horóscopo chinês recebem boas notícias e veem a vida andar hoje (7 de novembro)

Imagem - 5 signos podem ter um fim de semana cheio de boas surpresas, carinho e reconhecimento

5 signos podem ter um fim de semana cheio de boas surpresas, carinho e reconhecimento

Touro

Touro sabe que nem todo dia é fácil, mas também conhece a própria capacidade de se recuperar depois de momentos difíceis. Hoje, essa força pode aparecer com ainda mais clareza. Em vez de ficar remoendo problemas, você tende a encontrar motivos para olhar adiante e perceber que nem tudo está fora do seu controle.

Uma decisão importante pode surgir ou exigir uma resposta. A diferença é que, desta vez, você se sente mais seguro sobre o caminho que deseja seguir. A autoconfiança ajuda a diminuir o peso da escolha e a deixar de lado aquela necessidade de questionar cada passo.

Dica cósmica: confie no que você aprendeu até aqui e não deixe o medo de errar falar mais alto do que sua própria experiência.

Touro no trabalho

O Ambiente Ideal: estabilidade e conforto. O escritório de Touro é um refúgio de tranquilidade e organização, propício para a produtividade constante. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: trabalho persistente e de qualidade. Touro executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados sólidos. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos prazeres da vida. O descanso de Touro é um momento de prazer e relaxamento, valorizando o conforto e a estabilidade por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: confiável e colaborativo. Touro é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte e garantir a estabilidade do grupo por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: busca pela segurança material. Touro trabalha duro para construir um futuro estável e desfrutar dos frutos de seu esforço por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: estabilidade e conforto. O escritório de Touro é um refúgio de tranquilidade e organização, propício para a produtividade constante. por Imagem gerada por IA

Leão

A vida pode parecer mais leve para Leão hoje, e você não vai querer desperdiçar essa sensação. Uma situação favorável ou uma chance inesperada pode aparecer, mas será importante reconhecer o momento e agir antes que a insegurança tome conta. Você está mais disposto a aproveitar o que surge em seu caminho.

Depois de se cansar de tanta negatividade, a tendência é mudar a maneira de encarar os acontecimentos. Em vez de esperar que algo dê errado, você pode escolher acreditar nas próprias possibilidades. Essa postura ajuda a recuperar o entusiasmo e a perceber que ainda há muito a conquistar.

Dica cósmica: não diminua suas expectativas por medo de se decepcionar. Permita-se aproveitar as coisas boas quando elas aparecerem.

Leão no trabalho

O Ambiente Ideal: o palco do sucesso. O escritório de Leão é um ambiente sofisticado e imponente, que reflete sua personalidade forte e confiante. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: o brilho e o carisma da liderança. Leão lidera com paixão e entusiasmo, inspirando e motivando a equipe com sua presença magnética. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando do topo. O descanso de Leão é um momento de prazer e luxo, valorizando suas conquistas e recarregando as energias para os próximos desafios. por Imagem gerada por IA
Estilo de Liderança: o líder que inspira. Leão motiva a equipe com sua paixão e coragem, guiando todos em direção ao sucesso com sua presença cativante. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o topo do mundo. Leão busca o reconhecimento e o prestígio profissional, orgulhando-se de suas conquistas e de seu impacto positivo na equipe. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: o palco do sucesso. O escritório de Leão é um ambiente sofisticado e imponente, que reflete sua personalidade forte e confiante. por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode experimentar uma sensação de esperança que parecia distante há algum tempo. Hoje, a disposição para experimentar coisas novas e sair da rotina ganha força. Depois de um período em que tudo parecia exigir esforço demais, perceber que a vida também pode ser leve será especialmente animador.

Essa disposição pode despertar a coragem de tentar algo que você vinha adiando ou de considerar caminhos que antes pareciam arriscados demais. Não é preciso apostar tudo de uma vez, mas vale dar espaço para ideias e experiências diferentes. Você pode se surpreender com o que consegue fazer quando deixa de duvidar tanto de si mesmo.

Dica cósmica: aproveite a confiança recuperada para dar um passo em direção a algo que realmente deseja, sem transformar cada possibilidade em motivo de preocupação.

Peixes no trabalho

O Ambiente Ideal: o fluxo das ideias criativas. O escritório de Peixes é um ambiente artístico e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a expressão da criatividade intuitiva. Peixes executa suas tarefas com foco e criatividade, buscando sempre novos horizontes e conquistas. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Peixes é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o pilar de apoio da equipe. Peixes é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte emocional e criativo aos colegas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da transformação inspiradora. Peixes busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: o fluxo das ideias criativas. O escritório de Peixes é um ambiente artístico e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA

Mais recentes

Imagem - 'Lá na Minha Terra': veja o resumo dos capítulos de 9 a 14 de novembro na Globo

'Lá na Minha Terra': veja o resumo dos capítulos de 9 a 14 de novembro na Globo
Imagem - Recomeços e decisões importantes: 3 signos recebem sinais neste sábado (7)

Recomeços e decisões importantes: 3 signos recebem sinais neste sábado (7)
Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' deste sábado (7 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' deste sábado (7 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje