ASTROLOGIA

O universo pode colocar dinheiro e trabalho em ordem para 3 signos hoje (13 de outubro)

Uma conversa, uma decisão ou uma mudança de estratégia pode fazer esses signos enxergarem uma saída onde antes só havia preocupação

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um fim de semana prolongado, voltar à rotina pode parecer pouco animador. Para três signos, porém, esta terça-feira pode trazer uma percepção importante sobre dinheiro e trabalho. Algo que vinha parecendo confuso começa a fazer mais sentido quando eles param de insistir na mesma solução e olham para o problema por outro ângulo.

A mudança pode aparecer em uma conversa profissional, em uma ideia para aumentar a renda ou até na coragem de admitir que determinado caminho já não vale o esforço. O universo não promete dinheiro caindo do céu, mas pode colocar uma informação ou uma possibilidade no lugar certo para que esses signos tomem uma decisão mais inteligente.

Gêmeos

Gêmeos pode descobrir que uma preocupação financeira estava ocupando espaço demais na cabeça. Hoje, uma conversa ou informação pode ajudar a organizar melhor as prioridades e mostrar que a situação não é tão complicada quanto parecia.

Também pode surgir uma ideia para ganhar dinheiro usando algo que Gêmeos já sabe fazer. O segredo será não descartar a possibilidade só porque ela ainda parece pequena. Uma fonte de renda começa muitas vezes como um teste, um trabalho extra ou uma oportunidade que ninguém imaginava que poderia crescer.

Dica cósmica: anote as ideias que surgirem hoje, mesmo as que parecem pequenas. Uma delas pode merecer um plano de verdade.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Escorpião

Escorpião pode perceber que está na hora de parar de aceitar uma situação profissional que deixou de fazer sentido. Isso não significa pedir demissão impulsivamente ou tomar uma decisão radical, mas reconhecer que existe uma diferença entre ter paciência e permanecer parado.

Uma conversa com alguém que conhece seu trabalho pode trazer uma perspectiva nova. Talvez seja hora de pedir mais, procurar outra posição ou começar a preparar uma mudança que vinha sendo adiada. O primeiro passo pode acontecer hoje, mesmo que o resultado apareça só mais adiante.

Dica cósmica: não tome uma decisão no calor do momento, mas também não use a prudência como desculpa para nunca mudar.

O date perfeito para Escorpião 1 de 8

Aquário

Aquário pode ter uma ideia particularmente boa para reorganizar a vida financeira. Um gasto que pode ser cortado, uma negociação que precisa ser refeita ou uma maneira diferente de administrar o dinheiro pode fazer uma diferença maior do que parece.

No trabalho, uma conversa também pode revelar que existe mais espaço para crescimento do que Aquário imaginava. Em vez de esperar que alguém perceba seu potencial sozinho, o signo pode se beneficiar ao mostrar claramente o que sabe fazer e o que pretende alcançar.

Dica cósmica: trate seu dinheiro e seu trabalho como projetos que podem ser melhorados. Pequenos ajustes hoje podem evitar grandes dores de cabeça depois.