ASTROLOGIA

O universo pode dar uma força no bolso hoje (14 de outubro): 3 signos têm chance de deixar problemas financeiros para trás e mirar mais alto

A quarta-feira pode ser um ponto de partida para reorganizar as contas, recuperar o controle do dinheiro e construir uma situação mais estável

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O fim do ano começa a se aproximar, e essa época pode trazer uma pergunta inevitável: o que você conseguiu conquistar até agora? Para três signos, a resposta pode ser mais positiva do que imaginavam, principalmente quando o assunto é dinheiro.

Depois de enfrentar dificuldades financeiras, adiar decisões ou tentar ignorar problemas que só aumentavam, esses signos podem encontrar disposição para colocar as contas em ordem e mudar a própria realidade. O universo parece favorecer esse movimento, mas o avanço dependerá de atitudes concretas, escolhas conscientes e da coragem de encarar o que precisa ser resolvido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Escorpião

Escorpião pode olhar para os últimos meses e perceber o quanto já conseguiu superar. Mesmo que tenha enfrentado uma situação financeira complicada, o signo tem motivos para reconhecer o próprio esforço e valorizar as decisões que ajudaram a recuperar o controle. Agora, a atenção se volta para o que ainda pode ser conquistado até o fim do ano. Em vez de permanecer preso aos erros do passado, Escorpião pode usar a experiência para planejar melhor os próximos passos e buscar uma estabilidade ainda maior.

Dica cósmica: reconheça o que você já superou e use essa experiência para tomar decisões financeiras mais seguras daqui para a frente.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário

Aquário pode finalmente decidir enfrentar uma pendência financeira que vinha sendo empurrada para depois. Contas acumuladas, gastos desnecessários ou assuntos burocráticos podem parecer desagradáveis, mas ignorá-los só aumenta a preocupação. Nesta quarta-feira, a disposição para resolver o que incomoda pode fazer diferença. Ao encarar o problema de frente, o signo ganha não apenas mais controle sobre o dinheiro, mas também a tranquilidade de saber que está tomando as rédeas da própria situação.

Dica cósmica: escolha uma pendência financeira que você vem adiando e resolva o primeiro passo hoje. Começar já é melhor do que continuar preocupado.

Viagens que são a cara de Aquário 1 de 10

Peixes

Peixes pode perceber que não dá mais para adiar uma decisão importante sobre dinheiro. Uma dívida, um gasto recorrente ou uma dificuldade que parecia pequena pode estar ocupando espaço demais na rotina. A boa notícia é que o signo tem condições de começar a mudar esse cenário quando deixa as desculpas de lado e encara os números com honestidade. Não é necessário resolver tudo de uma vez, mas dar início a um plano realista pode ajudar Peixes a recuperar a confiança e abrir caminho para uma vida financeira mais organizada.

Dica cósmica: pare de evitar o problema e coloque suas contas no papel. Saber exatamente onde você está é o primeiro passo para chegar aonde deseja.