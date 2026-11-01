O universo prepara dias melhores para 3 signos em novembro, e o fim de dois retrógrados promete aliviar a pressão

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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 05:00
Novembro começa com algumas pendências emocionais e dúvidas que ainda precisam ser resolvidas, mas o cenário tende a ficar mais favorável na segunda metade do mês. O fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus, em 13 de novembro, marca um período importante para rever decisões, melhorar conversas e recuperar a confiança nos relacionamentos.
A partir do dia 22, com a entrada do Sol em Sagitário, o clima ganha um impulso de expansão e vontade de experimentar coisas novas. Para Sagitário, Escorpião e Áries, essa combinação pode representar o início de um período mais leve, com mais clareza para tomar decisões e disposição para construir os próximos passos. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Áries pode começar novembro ainda ocupado com questões financeiras e assuntos mal resolvidos nos relacionamentos. Algumas situações do passado talvez tenham exigido decisões difíceis ou até o encerramento de ciclos. A boa notícia é que o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus, em 13 de novembro, pode ajudar a enxergar essas experiências com mais clareza.
Com Vênus retomando o movimento direto em Libra, as parcerias ganham destaque. Você pode perceber mais abertura para acordos, apoio de outras pessoas e melhorias na vida afetiva. Já a entrada do Sol em Sagitário, no dia 22, favorece a curiosidade e a vontade de ampliar horizontes. Cursos, viagens e novas experiências podem voltar a despertar seu interesse.
Dica cósmica: aceite ajuda quando ela aparecer e aproveite o mês para investir em conhecimentos e experiências que ampliem suas possibilidades.
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Escorpião
Depois de um período de dúvidas e revisões, Escorpião pode começar a recuperar a sensação de controle sobre a própria vida. Mercúrio retrógrado em seu signo pode ter dificultado conversas e decisões, enquanto Vênus retrógrado trouxe questões afetivas e financeiras de volta à pauta. Com os dois movimentos chegando ao fim em 13 de novembro, fica mais fácil organizar os pensamentos e entender o que realmente importa.
A entrada do Sol em Sagitário, no dia 22, desloca a atenção para a segurança material e a construção de uma rotina mais estável. Além disso, Marte entra em Virgem em 25 de novembro, favorecendo, simbolicamente, a iniciativa em projetos coletivos e o contato com pessoas que compartilham objetivos semelhantes. O fim do mês pode trazer mais disposição para se expressar, fazer contatos e colocar ideias em prática.
Dica cósmica: use a clareza recuperada para definir prioridades e se aproxime de pessoas que possam contribuir com seus planos.
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Sagitário
Sagitário pode sentir que novembro começa com mais cobranças internas do que gostaria. Questões antigas nos relacionamentos, preocupações financeiras e decisões adiadas podem ter exigido bastante reflexão. A partir de 13 de novembro, com o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus, a tendência é que algumas dessas pendências comecem a perder força.
O momento mais marcante chega no dia 22, quando o Sol entra em seu signo. Esse movimento costuma simbolizar mais energia, confiança e vontade de sair da rotina. Depois de um período de introspecção, você pode sentir mais disposição para encontrar pessoas, retomar planos e se abrir para novas experiências. No dia 25, Marte entra em Virgem, trazendo mais foco para a carreira e para as metas profissionais.
Dica cósmica: transforme a vontade de recomeçar em atitudes concretas e escolha um objetivo profissional para priorizar antes de abraçar todos os projetos de uma vez.
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