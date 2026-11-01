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O universo prepara dias melhores para 3 signos em novembro, e o fim de dois retrógrados promete aliviar a pressão

A segunda metade do mês traz mais clareza nos relacionamentos, novas conexões e disposição para tirar planos do papel

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e presente do universo
Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Novembro começa com algumas pendências emocionais e dúvidas que ainda precisam ser resolvidas, mas o cenário tende a ficar mais favorável na segunda metade do mês. O fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus, em 13 de novembro, marca um período importante para rever decisões, melhorar conversas e recuperar a confiança nos relacionamentos.

A partir do dia 22, com a entrada do Sol em Sagitário, o clima ganha um impulso de expansão e vontade de experimentar coisas novas. Para Sagitário, Escorpião e Áries, essa combinação pode representar o início de um período mais leve, com mais clareza para tomar decisões e disposição para construir os próximos passos. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries pode começar novembro ainda ocupado com questões financeiras e assuntos mal resolvidos nos relacionamentos. Algumas situações do passado talvez tenham exigido decisões difíceis ou até o encerramento de ciclos. A boa notícia é que o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus, em 13 de novembro, pode ajudar a enxergar essas experiências com mais clareza.

Com Vênus retomando o movimento direto em Libra, as parcerias ganham destaque. Você pode perceber mais abertura para acordos, apoio de outras pessoas e melhorias na vida afetiva. Já a entrada do Sol em Sagitário, no dia 22, favorece a curiosidade e a vontade de ampliar horizontes. Cursos, viagens e novas experiências podem voltar a despertar seu interesse.

Dica cósmica: aceite ajuda quando ela aparecer e aproveite o mês para investir em conhecimentos e experiências que ampliem suas possibilidades.

Perfume ideal para Áries

Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA

Escorpião

Depois de um período de dúvidas e revisões, Escorpião pode começar a recuperar a sensação de controle sobre a própria vida. Mercúrio retrógrado em seu signo pode ter dificultado conversas e decisões, enquanto Vênus retrógrado trouxe questões afetivas e financeiras de volta à pauta. Com os dois movimentos chegando ao fim em 13 de novembro, fica mais fácil organizar os pensamentos e entender o que realmente importa.

A entrada do Sol em Sagitário, no dia 22, desloca a atenção para a segurança material e a construção de uma rotina mais estável. Além disso, Marte entra em Virgem em 25 de novembro, favorecendo, simbolicamente, a iniciativa em projetos coletivos e o contato com pessoas que compartilham objetivos semelhantes. O fim do mês pode trazer mais disposição para se expressar, fazer contatos e colocar ideias em prática.

Dica cósmica: use a clareza recuperada para definir prioridades e se aproxime de pessoas que possam contribuir com seus planos.

Perfume ideal para Escorpião

Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA

Sagitário

Sagitário pode sentir que novembro começa com mais cobranças internas do que gostaria. Questões antigas nos relacionamentos, preocupações financeiras e decisões adiadas podem ter exigido bastante reflexão. A partir de 13 de novembro, com o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus, a tendência é que algumas dessas pendências comecem a perder força.

O momento mais marcante chega no dia 22, quando o Sol entra em seu signo. Esse movimento costuma simbolizar mais energia, confiança e vontade de sair da rotina. Depois de um período de introspecção, você pode sentir mais disposição para encontrar pessoas, retomar planos e se abrir para novas experiências. No dia 25, Marte entra em Virgem, trazendo mais foco para a carreira e para as metas profissionais.

Dica cósmica: transforme a vontade de recomeçar em atitudes concretas e escolha um objetivo profissional para priorizar antes de abraçar todos os projetos de uma vez.

Perfume ideal para Sagitário

Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA

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