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O universo promete acabar com a solidão de 3 signos hoje (5 de novembro); encontros e conexões podem mudar o dia

Com a Lua entrando em Libra, alguns signos podem recuperar a vontade de se aproximar das pessoas e perceber que não estão tão sozinhos quanto imaginavam

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A sensação de solidão pode começar a perder força para três signos nesta quinta-feira (5). A partir das 11h38, a Lua entra em Libra, movimento que, na astrologia, está associado às relações, à troca de afeto e à busca por equilíbrio nas conexões. O momento pode ajudar a deixar a melancolia em segundo plano e abrir espaço para conversas, encontros e novas aproximações.

Com o fim do ano se aproximando, é comum olhar para os últimos meses e pensar no que não saiu como o esperado. Mas nem toda reflexão precisa terminar em tristeza. Para alguns signos, a previsão sugere que reconhecer o próprio valor e aceitar a presença de quem oferece carinho pode fazer toda a diferença. Veja quem pode sentir esse alívio, segundo a previsão do site "Your Tango".

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Escorpião

Ao olhar para os acontecimentos dos últimos meses, você pode acabar lembrando de situações que não saíram como gostaria. É importante reconhecer o que poderia ter sido diferente, mas sem transformar os erros em motivo para se cobrar o tempo todo. Aprender com o passado é válido; permanecer preso a ele, não.

Nesta quinta-feira, a influência da Lua em Libra convida você a dar um pouco mais de espaço para a própria felicidade. Seus sentimentos são legítimos, mas não precisam ocupar todos os seus pensamentos. Existe carinho ao seu redor, mesmo que nem sempre seja fácil perceber. Aos poucos, a tendência é recuperar a disposição para estar perto de amigos, aceitar convites e compartilhar momentos com quem gosta de você.

Dica cósmica: não deixe as decepções antigas impedirem você de aproveitar as conexões que ainda podem fazer parte da sua vida.

10 livros para quem é de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
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Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

Aquário

Você costuma valorizar a independência e a liberdade que conquistou, Aquário. Por isso, admitir que está se sentindo sozinho pode ser especialmente difícil. A sensação parece não combinar com a vida que você construiu, mas isso não significa que exista algo errado em precisar de companhia ou de mais demonstrações de afeto.

A entrada da Lua em Libra pode ajudar a enxergar essa questão por outro ângulo. Você não precisa estar bem o tempo inteiro, nem provar que consegue resolver tudo sem ajuda. Amigos e familiares podem ser uma fonte importante de acolhimento, e aceitar esse carinho não diminui sua autonomia. A solidão pode aparecer em alguns momentos, mas não precisa definir sua experiência.

Dica cósmica: não confunda independência com isolamento. Deixe as pessoas que gostam de você se aproximarem.

10 livros para quem é de Aquário

O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação
Extraordinário – R. J. Palacio: Humanidade, empatia e ruptura de padrões - Aquário vibra. por Divulgação
Feita de Fumaça e Osso – Laini Taylor: Fantasia fora do padrão - Aquário adora o diferente. por Divulgação
O Homem do Castelo Alto – Philip K. Dick: Ucronias e realidades alternativas - Aquário AMA ideias novas. por Divulgação
Iracema – José de Alencar: Construção simbólica e cultural - Aquário aprecia contextos sociais. por Divulgação
Hibisco Roxo – Chimamanda Ngozi Adichie: Questões sociais e culturais - Aquário admira narrativas transformadoras. por Divulgação
A Sociedade do Cansaço – Byung-Chul Han: Crítica contemporânea - Aquário AMA teoria crítica. por Divulgação
Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven: Sensibilidade, liberdade, temas sociais e quebra de padrões - combina com o espírito questionador e humanista de Aquário. por Divulgação
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil – Becky Chambers: Sci-fi caloroso e humanista - perfeito para Aquário. por Divulgação
A Parábola do Semeador – Octavia Butler: Afrofuturismo e política - 100% aquariano. por Divulgação
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O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação

Peixes

Você tem uma capacidade importante de superar experiências dolorosas, Peixes, e pode recorrer a ela quando a solidão aparecer. Nem todo momento de tristeza precisa ser encarado como um sinal de que algo está errado. Às vezes, é apenas uma emoção passageira, que merece ser acolhida sem tomar conta de tudo.

Com a Lua em Libra, você pode perceber que esse sentimento não define sua vida nem determina o que vem pela frente. As experiências anteriores ajudaram a desenvolver sua força, e agora é possível olhar para o presente com mais leveza. Em vez de se fechar, procure se aproximar de pessoas que fazem bem e lembrar que você não precisa enfrentar tudo sozinho.

Dica cósmica: permita-se sentir, mas não transforme um dia difícil em uma previsão sobre o resto da sua vida.

10 livros para quem é de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
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O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

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