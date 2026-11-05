ASTROLOGIA

O universo promete acabar com a solidão de 3 signos hoje (5 de novembro); encontros e conexões podem mudar o dia

Com a Lua entrando em Libra, alguns signos podem recuperar a vontade de se aproximar das pessoas e perceber que não estão tão sozinhos quanto imaginavam

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A sensação de solidão pode começar a perder força para três signos nesta quinta-feira (5). A partir das 11h38, a Lua entra em Libra, movimento que, na astrologia, está associado às relações, à troca de afeto e à busca por equilíbrio nas conexões. O momento pode ajudar a deixar a melancolia em segundo plano e abrir espaço para conversas, encontros e novas aproximações.

Com o fim do ano se aproximando, é comum olhar para os últimos meses e pensar no que não saiu como o esperado. Mas nem toda reflexão precisa terminar em tristeza. Para alguns signos, a previsão sugere que reconhecer o próprio valor e aceitar a presença de quem oferece carinho pode fazer toda a diferença. Veja quem pode sentir esse alívio, segundo a previsão do site "Your Tango".

Escorpião

Ao olhar para os acontecimentos dos últimos meses, você pode acabar lembrando de situações que não saíram como gostaria. É importante reconhecer o que poderia ter sido diferente, mas sem transformar os erros em motivo para se cobrar o tempo todo. Aprender com o passado é válido; permanecer preso a ele, não.

Nesta quinta-feira, a influência da Lua em Libra convida você a dar um pouco mais de espaço para a própria felicidade. Seus sentimentos são legítimos, mas não precisam ocupar todos os seus pensamentos. Existe carinho ao seu redor, mesmo que nem sempre seja fácil perceber. Aos poucos, a tendência é recuperar a disposição para estar perto de amigos, aceitar convites e compartilhar momentos com quem gosta de você.

Dica cósmica: não deixe as decepções antigas impedirem você de aproveitar as conexões que ainda podem fazer parte da sua vida.

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Aquário

Você costuma valorizar a independência e a liberdade que conquistou, Aquário. Por isso, admitir que está se sentindo sozinho pode ser especialmente difícil. A sensação parece não combinar com a vida que você construiu, mas isso não significa que exista algo errado em precisar de companhia ou de mais demonstrações de afeto.

A entrada da Lua em Libra pode ajudar a enxergar essa questão por outro ângulo. Você não precisa estar bem o tempo inteiro, nem provar que consegue resolver tudo sem ajuda. Amigos e familiares podem ser uma fonte importante de acolhimento, e aceitar esse carinho não diminui sua autonomia. A solidão pode aparecer em alguns momentos, mas não precisa definir sua experiência.

Dica cósmica: não confunda independência com isolamento. Deixe as pessoas que gostam de você se aproximarem.

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Peixes

Você tem uma capacidade importante de superar experiências dolorosas, Peixes, e pode recorrer a ela quando a solidão aparecer. Nem todo momento de tristeza precisa ser encarado como um sinal de que algo está errado. Às vezes, é apenas uma emoção passageira, que merece ser acolhida sem tomar conta de tudo.

Com a Lua em Libra, você pode perceber que esse sentimento não define sua vida nem determina o que vem pela frente. As experiências anteriores ajudaram a desenvolver sua força, e agora é possível olhar para o presente com mais leveza. Em vez de se fechar, procure se aproximar de pessoas que fazem bem e lembrar que você não precisa enfrentar tudo sozinho.

Dica cósmica: permita-se sentir, mas não transforme um dia difícil em uma previsão sobre o resto da sua vida.