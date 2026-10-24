Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo promete aliviar a tristeza de Gêmeos, Capricórnio e Peixes hoje (24 de outubro) e trazer motivos para sorrir de novo

Esses 3 signos podem deixar para trás pensamentos negativos, recuperar a esperança e encontrar novas maneiras de cuidar do próprio bem-estar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos do zodíaco podem começar a se despedir de um período de tristeza neste sábado (24). Depois de passarem por momentos difíceis, Gêmeos, Capricórnio e Peixes tendem a enxergar a vida com mais otimismo e perceber que nem tudo precisa continuar como antes.

A previsão, divulgada pelo site "Your Tango", é de uma mudança de perspectiva, com mais disposição para abandonar sentimentos que já não contribuem para o bem-estar e retomar planos deixados de lado. Em vez de continuar presos ao que aconteceu, esses signos podem encontrar motivos para olhar adiante e construir uma rotina mais leve.

Leia mais

Imagem - Hoje (24 de outubro), estes signos podem esclarecer sentimentos e rever decisões importantes

Hoje (24 de outubro), estes signos podem esclarecer sentimentos e rever decisões importantes

Imagem - Chega de sufoco: 4 signos do horóscopo chinês começam a respirar aliviados hoje (24 de outubro)

Chega de sufoco: 4 signos do horóscopo chinês começam a respirar aliviados hoje (24 de outubro)

Imagem - 3 signos recebem bênçãos a partir de hoje (23 de outubro) com a Lua em Áries e vivem os próximos dias com mais confiança

3 signos recebem bênçãos a partir de hoje (23 de outubro) com a Lua em Áries e vivem os próximos dias com mais confiança

Gêmeos

Você vem pensando há algum tempo sobre o que deseja fazer da vida, geminiano, mas a tristeza pode ter dificultado seus movimentos. Talvez alguns planos tenham ficado parados ou você tenha perdido o entusiasmo por objetivos que antes pareciam importantes. Neste sábado, a proposta é perceber como esse estado de espírito tem influenciado suas escolhas e reconhecer que é possível seguir por outro caminho.

Também pode ser o momento de questionar por que determinadas preocupações continuam ocupando tanto espaço na sua cabeça. Nem sempre existe uma resposta simples, mas você não precisa permanecer preso a sentimentos antigos para sempre. Ao recuperar a atenção para seus objetivos e para as coisas boas que ainda pode construir, fica mais fácil encontrar motivação para dar o próximo passo.

Dica cósmica: Volte a dedicar energia aos seus planos e não deixe que experiências difíceis definam tudo o que ainda está por vir.

Gêmeos no trabalho

O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: mestre da comunicação multi-tarefa. Gêmeos se adapta rapidamente a diferentes situações e lida com múltiplas tarefas com facilidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Gêmeos é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias. Gêmeos é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da comunicação. Gêmeos busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Talvez você tenha se acostumado tanto a lidar com a tristeza que já nem consiga identificar exatamente o que continua incomodando, capricorniano. A sensação de estar preso à mesma rotina ou de não conseguir avançar pode ter se prolongado mais do que deveria. Agora, vale olhar para essa situação com honestidade e perceber o que ainda faz sentido carregar.

Você costuma ser persistente, mas nem sempre precisa resolver tudo na base do esforço. Permitir-se mudar de perspectiva também é uma forma de seguir em frente. Aos poucos, a vida pode voltar a parecer mais interessante, trazendo disposição para retomar atividades, fazer planos e reconhecer possibilidades que ficaram em segundo plano enquanto você tentava lidar com as próprias preocupações.

Dica cósmica: Não transforme uma fase difícil em uma sentença permanente. Dê espaço para novas experiências e pequenas alegrias.

Capricórnio no trabalho

O Ambiente Ideal: a estrutura da organização. O escritório de Capricórnio é um ambiente sóbrio e profissional, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a determinação da execução. Capricórnio executa suas tarefas com foco e determinação, garantindo resultados sólidos e de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos frutos do trabalho. O descanso de Capricórnio é um momento de prazer e relaxamento, valorizando suas conquistas e recarregando as energias para os próximos desafios. por Imagem gerada por IA
Estilo de Liderança: o líder que executa. Capricórnio motiva a equipe com sua determinação e foco, guiando todos em direção ao sucesso com sua presença autoritária. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o topo do sucesso. Capricórnio busca o reconhecimento e o prestígio profissional, orgulhando-se de suas conquistas e de seu impacto positivo na equipe. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: a estrutura da organização. O escritório de Capricórnio é um ambiente sóbrio e profissional, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA

Peixes

Você sente as coisas profundamente, pisciano, e pode acabar tratando a tristeza como se ela fosse uma parte inevitável da sua vida. O processo de recuperação emocional nem sempre acontece rapidamente, mas isso não significa que você precise se conformar com o desânimo. Este sábado pode servir como um incentivo para rever hábitos e atitudes que afetam seu bem-estar.

Uma mudança positiva pode começar com decisões simples, como cuidar melhor da rotina, reservar tempo para atividades prazerosas e prestar mais atenção às próprias necessidades. O cuidado com a saúde emocional também merece espaço, assim como o descanso e os hábitos que ajudam você a se sentir melhor fisicamente. Em vez de esperar que tudo mude de uma vez, concentre-se no que pode fazer hoje para tornar os próximos dias mais leves.

Dica cósmica: Respeite seu tempo de recuperação e escolha um hábito saudável para começar a cuidar melhor de si mesmo.

Peixes no trabalho

O Ambiente Ideal: o fluxo das ideias criativas. O escritório de Peixes é um ambiente artístico e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a expressão da criatividade intuitiva. Peixes executa suas tarefas com foco e criatividade, buscando sempre novos horizontes e conquistas. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Peixes é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o pilar de apoio da equipe. Peixes é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte emocional e criativo aos colegas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da transformação inspiradora. Peixes busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: o fluxo das ideias criativas. O escritório de Peixes é um ambiente artístico e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Há sogras que não precisam encontrar defeitos na nora. Basta perceber que o filho está feliz com outra mulher' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'Há sogras que não precisam encontrar defeitos na nora. Basta perceber que o filho está feliz com outra mulher' - reflexão inspirada em Carl Rogers
Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (24 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (24 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje
Imagem - Hoje (24 de outubro), estes signos podem esclarecer sentimentos e rever decisões importantes

Hoje (24 de outubro), estes signos podem esclarecer sentimentos e rever decisões importantes