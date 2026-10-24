ASTROLOGIA

O universo promete aliviar a tristeza de Gêmeos, Capricórnio e Peixes hoje (24 de outubro) e trazer motivos para sorrir de novo

Esses 3 signos podem deixar para trás pensamentos negativos, recuperar a esperança e encontrar novas maneiras de cuidar do próprio bem-estar

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos do zodíaco podem começar a se despedir de um período de tristeza neste sábado (24). Depois de passarem por momentos difíceis, Gêmeos, Capricórnio e Peixes tendem a enxergar a vida com mais otimismo e perceber que nem tudo precisa continuar como antes.

A previsão, divulgada pelo site "Your Tango", é de uma mudança de perspectiva, com mais disposição para abandonar sentimentos que já não contribuem para o bem-estar e retomar planos deixados de lado. Em vez de continuar presos ao que aconteceu, esses signos podem encontrar motivos para olhar adiante e construir uma rotina mais leve.

Gêmeos

Você vem pensando há algum tempo sobre o que deseja fazer da vida, geminiano, mas a tristeza pode ter dificultado seus movimentos. Talvez alguns planos tenham ficado parados ou você tenha perdido o entusiasmo por objetivos que antes pareciam importantes. Neste sábado, a proposta é perceber como esse estado de espírito tem influenciado suas escolhas e reconhecer que é possível seguir por outro caminho.

Também pode ser o momento de questionar por que determinadas preocupações continuam ocupando tanto espaço na sua cabeça. Nem sempre existe uma resposta simples, mas você não precisa permanecer preso a sentimentos antigos para sempre. Ao recuperar a atenção para seus objetivos e para as coisas boas que ainda pode construir, fica mais fácil encontrar motivação para dar o próximo passo.

Dica cósmica: Volte a dedicar energia aos seus planos e não deixe que experiências difíceis definam tudo o que ainda está por vir.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

Capricórnio

Talvez você tenha se acostumado tanto a lidar com a tristeza que já nem consiga identificar exatamente o que continua incomodando, capricorniano. A sensação de estar preso à mesma rotina ou de não conseguir avançar pode ter se prolongado mais do que deveria. Agora, vale olhar para essa situação com honestidade e perceber o que ainda faz sentido carregar.

Você costuma ser persistente, mas nem sempre precisa resolver tudo na base do esforço. Permitir-se mudar de perspectiva também é uma forma de seguir em frente. Aos poucos, a vida pode voltar a parecer mais interessante, trazendo disposição para retomar atividades, fazer planos e reconhecer possibilidades que ficaram em segundo plano enquanto você tentava lidar com as próprias preocupações.

Dica cósmica: Não transforme uma fase difícil em uma sentença permanente. Dê espaço para novas experiências e pequenas alegrias.

Capricórnio no trabalho 1 de 5

Peixes

Você sente as coisas profundamente, pisciano, e pode acabar tratando a tristeza como se ela fosse uma parte inevitável da sua vida. O processo de recuperação emocional nem sempre acontece rapidamente, mas isso não significa que você precise se conformar com o desânimo. Este sábado pode servir como um incentivo para rever hábitos e atitudes que afetam seu bem-estar.

Uma mudança positiva pode começar com decisões simples, como cuidar melhor da rotina, reservar tempo para atividades prazerosas e prestar mais atenção às próprias necessidades. O cuidado com a saúde emocional também merece espaço, assim como o descanso e os hábitos que ajudam você a se sentir melhor fisicamente. Em vez de esperar que tudo mude de uma vez, concentre-se no que pode fazer hoje para tornar os próximos dias mais leves.

Dica cósmica: Respeite seu tempo de recuperação e escolha um hábito saudável para começar a cuidar melhor de si mesmo.