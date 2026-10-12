ASTROLOGIA

O universo quer devolver uma alegria esquecida: 3 signos podem reencontrar algo que fazia muita falta hoje (12 de outubro)

O feriado pode trazer reencontros, conversas gostosas e uma lembrança capaz de devolver leveza para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O feriado de 12 de outubro chega com um clima diferente da correria habitual. É um daqueles dias em que existe mais espaço para ficar perto de quem importa, lembrar histórias antigas e fazer coisas que normalmente acabam ficando para depois. Para três signos, essa pausa pode trazer algo ainda mais especial: uma situação, uma pessoa ou até uma vontade que parecia ter ficado no passado pode voltar a fazer sentido.

Não necessariamente será uma grande reviravolta. Às vezes, o universo trabalha de um jeito mais discreto, colocando no caminho uma conversa inesperada, um reencontro ou aquela sensação de voltar a ser feliz com algo que havia sido esquecido. O importante será não ignorar aquilo que desperta alegria de verdade.

Touro

Touro pode reencontrar hoje uma sensação de conforto que estava fazendo falta. Isso pode acontecer por meio de uma pessoa querida, de um lugar conhecido ou até de um programa simples que lembra uma época mais leve da vida. Depois de semanas tão voltadas para responsabilidades, o signo pode perceber que não precisa estar sempre produzindo para sentir que o dia valeu a pena.

Um encontro em família ou uma conversa que começa sem grandes expectativas também pode trazer uma surpresa emocional. Touro pode ouvir uma história, receber uma demonstração de carinho ou simplesmente passar algumas horas ao lado de alguém que faz tudo parecer mais fácil. É justamente essa simplicidade que pode transformar o feriado em uma lembrança boa.

Dica cósmica: não procure uma grande emoção. Às vezes, aquilo que você precisava estava justamente nas coisas simples que deixou de fazer.

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Leão

Leão pode ter um daqueles dias em que uma lembrança antiga volta acompanhada de um sorriso, e não de saudade. Uma pessoa do passado, uma amizade ou até um interesse que ficou esquecido pode reaparecer de maneira inesperada e mostrar que algumas histórias ainda podem ganhar um novo significado.

O mais interessante é que Leão não precisa tentar controlar o encontro ou decidir imediatamente o que aquilo significa. Uma conversa descontraída pode ser suficiente para recuperar uma conexão que parecia perdida. E, se nada além disso acontecer, ainda assim o signo pode terminar o dia percebendo que deixou para trás uma parte pesada daquela história.

Dica cósmica: permita que as pessoas do passado sejam vistas com os olhos de hoje. Nem todo reencontro precisa repetir a história antiga.

Filmes para Leão 1 de 10

Libra

Libra pode receber hoje uma demonstração de carinho que chega na hora certa. Depois de passar tanto tempo tentando equilibrar as necessidades de todo mundo, o signo pode finalmente perceber que também existe gente disposta a cuidar dele.

Um convite, uma mensagem, uma visita ou um encontro familiar pode despertar uma sensação de pertencimento que estava meio adormecida. O feriado também pode fazer Libra lembrar de uma versão mais espontânea de si mesmo, aquela que conseguia se divertir sem pensar tanto nas consequências ou na opinião dos outros.

Dica cósmica: aceite o carinho sem procurar defeito ou motivo para retribuir imediatamente. Hoje, você também pode simplesmente receber.