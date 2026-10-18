ASTROLOGIA

O universo quer ver você no comando: 3 signos podem deixar a negatividade para trás e começar uma era poderosa hoje (18 de outubro)

Uma mudança de perspectiva pode ajudar esses signos a recuperar a confiança, abandonar velhos medos e parar de viver sob a influência das opiniões alheias

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, a maior mudança começa quando a gente deixa de enxergar tudo pelo lado mais difícil e volta a acreditar que as coisas podem melhorar. Hoje, 18 de outubro, três signos podem sentir justamente essa disposição para abandonar pensamentos negativos, recuperar a confiança e assumir o controle das próprias escolhas.

Para esses signos, a mensagem é clara: não é preciso continuar alimentando aquilo que faz mal nem viver tentando corresponder às expectativas dos outros. Mudar a maneira de enxergar as situações pode abrir espaço para escolhas mais alinhadas com o que realmente desejam. O primeiro passo é reconhecer que a opinião alheia não precisa ter a palavra final sobre a própria felicidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode perceber que prestar atenção apenas ao lado negativo das situações está roubando sua energia. Mesmo quando existem problemas reais, o signo começa a entender que não precisa deixar que eles dominem sua maneira de enxergar o mundo. Hoje, a disposição para mudar o foco pode ajudar a recuperar o entusiasmo e a perceber possibilidades que antes pareciam distantes.

Essa mudança não significa fingir que tudo está bem, mas escolher onde vale a pena concentrar a própria atenção. Ao deixar de alimentar pensamentos que só aumentam o desânimo, Áries pode começar a construir uma relação mais saudável com o futuro.

Dica cósmica: não deixe que as notícias ruins ou as atitudes alheias determinem seu humor. Procure também aquilo que faz você recuperar a esperança.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode sentir que chegou a hora de parar de permitir que outras pessoas interfiram tanto em suas decisões. O signo tende a recuperar a confiança na própria capacidade de escolher e perceber que não precisa viver tentando provar alguma coisa a ninguém. O que antes parecia uma disputa constante pode perder importância diante da vontade de seguir o próprio caminho.

Essa postura pode marcar o início de uma mudança significativa. Ao filtrar melhor as opiniões externas e reconhecer o que realmente deseja, Escorpião ganha mais liberdade para tomar decisões sem carregar o peso das expectativas alheias.

Dica cósmica: escute conselhos quando fizer sentido, mas não entregue a outras pessoas o poder de decidir o que é melhor para você.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário

Aquário pode reconhecer que tem mais poder sobre a própria vida do que vinha demonstrando. O signo não costuma gostar de regras impostas sem sentido, mas pode perceber que, em algumas situações, acabou se preocupando demais com a aprovação dos outros. Hoje, a disposição para se posicionar e defender as próprias escolhas pode ficar mais forte.

A mudança começa quando Aquário deixa de tentar caber em expectativas que não combinam com sua realidade. Ao confiar mais nas próprias convicções, o signo pode encontrar coragem para experimentar novos caminhos e construir uma rotina mais coerente com seus desejos.

Dica cósmica: não diminua suas vontades para caber na expectativa de alguém. Assuma suas escolhas e esteja disposto a lidar com elas.