Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo quer ver você no comando: 3 signos podem deixar a negatividade para trás e começar uma era poderosa hoje (18 de outubro)

Uma mudança de perspectiva pode ajudar esses signos a recuperar a confiança, abandonar velhos medos e parar de viver sob a influência das opiniões alheias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, a maior mudança começa quando a gente deixa de enxergar tudo pelo lado mais difícil e volta a acreditar que as coisas podem melhorar. Hoje, 18 de outubro, três signos podem sentir justamente essa disposição para abandonar pensamentos negativos, recuperar a confiança e assumir o controle das próprias escolhas.

Para esses signos, a mensagem é clara: não é preciso continuar alimentando aquilo que faz mal nem viver tentando corresponder às expectativas dos outros. Mudar a maneira de enxergar as situações pode abrir espaço para escolhas mais alinhadas com o que realmente desejam. O primeiro passo é reconhecer que a opinião alheia não precisa ter a palavra final sobre a própria felicidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (18 de outubro), estes signos podem rever gastos e resolver questões importantes nos relacionamentos

Hoje (18 de outubro), estes signos podem rever gastos e resolver questões importantes nos relacionamentos

Imagem - 4 signos do horóscopo chinês mudam de rumo hoje (18 de outubro) e deixam para trás o que já não faz sentido

4 signos do horóscopo chinês mudam de rumo hoje (18 de outubro) e deixam para trás o que já não faz sentido

Imagem - Chega de ser feito de trouxa: 4 signos cansam de ceder e começam a cobrar o que merecem

Chega de ser feito de trouxa: 4 signos cansam de ceder e começam a cobrar o que merecem

Áries

Áries pode perceber que prestar atenção apenas ao lado negativo das situações está roubando sua energia. Mesmo quando existem problemas reais, o signo começa a entender que não precisa deixar que eles dominem sua maneira de enxergar o mundo. Hoje, a disposição para mudar o foco pode ajudar a recuperar o entusiasmo e a perceber possibilidades que antes pareciam distantes.

Essa mudança não significa fingir que tudo está bem, mas escolher onde vale a pena concentrar a própria atenção. Ao deixar de alimentar pensamentos que só aumentam o desânimo, Áries pode começar a construir uma relação mais saudável com o futuro.

Dica cósmica: não deixe que as notícias ruins ou as atitudes alheias determinem seu humor. Procure também aquilo que faz você recuperar a esperança.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião pode sentir que chegou a hora de parar de permitir que outras pessoas interfiram tanto em suas decisões. O signo tende a recuperar a confiança na própria capacidade de escolher e perceber que não precisa viver tentando provar alguma coisa a ninguém. O que antes parecia uma disputa constante pode perder importância diante da vontade de seguir o próprio caminho.

Essa postura pode marcar o início de uma mudança significativa. Ao filtrar melhor as opiniões externas e reconhecer o que realmente deseja, Escorpião ganha mais liberdade para tomar decisões sem carregar o peso das expectativas alheias.

Dica cósmica: escute conselhos quando fizer sentido, mas não entregue a outras pessoas o poder de decidir o que é melhor para você.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode reconhecer que tem mais poder sobre a própria vida do que vinha demonstrando. O signo não costuma gostar de regras impostas sem sentido, mas pode perceber que, em algumas situações, acabou se preocupando demais com a aprovação dos outros. Hoje, a disposição para se posicionar e defender as próprias escolhas pode ficar mais forte.

A mudança começa quando Aquário deixa de tentar caber em expectativas que não combinam com sua realidade. Ao confiar mais nas próprias convicções, o signo pode encontrar coragem para experimentar novos caminhos e construir uma rotina mais coerente com seus desejos.

Dica cósmica: não diminua suas vontades para caber na expectativa de alguém. Assuma suas escolhas e esteja disposto a lidar com elas.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Domingo de reflexão: 3 signos podem encontrar clareza para organizar a próxima semana

Domingo de reflexão: 3 signos podem encontrar clareza para organizar a próxima semana
Imagem - Hoje (18 de outubro), estes signos podem rever gastos e resolver questões importantes nos relacionamentos

Hoje (18 de outubro), estes signos podem rever gastos e resolver questões importantes nos relacionamentos
Imagem - 4 signos do horóscopo chinês mudam de rumo hoje (18 de outubro) e deixam para trás o que já não faz sentido

4 signos do horóscopo chinês mudam de rumo hoje (18 de outubro) e deixam para trás o que já não faz sentido