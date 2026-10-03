ASTROLOGIA

O universo resolveu cobrar: 3 signos entram em uma temporada de dois retrógrados e vão ter assuntos mal resolvidos pela frente

Vênus começa a retrogradar hoje, Mercúrio entra no mesmo movimento ainda em outubro e três signos podem ser obrigados a encarar conversas, relações e histórias que pareciam encerradas

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você achou que algumas histórias do passado estavam definitivamente enterradas, outubro pode ter outros planos. Hoje, 3 de outubro, Vênus começa seu movimento retrógrado em Escorpião, às 04h16, inaugurando uma temporada que pode trazer de volta sentimentos, conversas e situações que ainda não foram completamente resolvidos.

A coisa fica ainda mais movimentada em 24 de outubro, às 04h12, quando Mercúrio também começa a retrogradar em Escorpião. Vênus retorna para Libra em 25 de outubro, às 06h10, e os dois retrógrados chegam ao fim apenas em novembro: Mercúrio em 13 de novembro, às 12h54, e Vênus às 21h27.

Enquanto isso, Plutão encerra sua retrogradação em Aquário em 15 de outubro, às 23h40, ajudando a marcar uma espécie de fechamento de ciclo no meio dessa bagunça toda.

Para três signos, o período pode funcionar como um grande teste. Não necessariamente porque tudo vai dar errado, mas porque algumas questões que foram empurradas para depois podem finalmente exigir uma resposta. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode sentir esse período com mais intensidade nas relações. Como a movimentação acontece em Escorpião, signo oposto ao seu, assuntos que pareciam resolvidos podem voltar para a mesa, especialmente quando envolvem relacionamentos, acordos e ressentimentos antigos.

Uma conversa mal resolvida pode reaparecer, assim como uma diferença de opinião que ninguém queria mais discutir. Aquilo que parecia enterrado pode voltar justamente porque ainda existe alguma coisa a ser esclarecida. O desafio será não transformar qualquer desconforto em uma guerra.

Touro pode até se perguntar por que precisa discutir novamente algo que acreditava ter superado. Mas, em alguns casos, revisitar uma questão é justamente o que permite encerrá-la de verdade.

Dica cósmica: não fuja de uma conversa necessária, mas também não entre nela disposto a vencer. Escute, fale com clareza e descubra o que realmente precisa ser resolvido.

Touro no trabalho 1 de 5

Gêmeos

Gêmeos pode sentir a mente trabalhando em velocidade máxima durante esse período. Como Mercúrio, regente do signo, também ficará retrógrado em Escorpião a partir de 24 de outubro, a comunicação pode se tornar um dos principais pontos de atenção.

Mensagens podem ser interpretadas de maneira errada, silêncios podem ganhar significados que não têm e uma frase aparentemente inocente pode fazer Gêmeos passar horas tentando descobrir o que a outra pessoa realmente quis dizer. O risco maior é transformar dúvida em certeza sem antes perguntar.

Nas relações, isso pode gerar discussões que começaram por muito pouco. Em vez de tentar decifrar cada palavra, tom ou emoji, Gêmeos terá mais a ganhar se perguntar diretamente o que está acontecendo.

Dica cósmica: nem toda mensagem esconda um problema. Antes de criar dez teorias na cabeça, pergunte o que a outra pessoa realmente quis dizer.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

Escorpião

Escorpião recebe essa temporada diretamente no próprio signo, então pode sentir que outubro resolveu apertar todos os botões ao mesmo tempo. Vênus começa a retrogradar em Escorpião hoje, e Mercúrio fará o mesmo no dia 24.

O resultado pode ser um mergulho profundo em assuntos que envolvem amor, autoestima, desejos e relações do passado. Uma pessoa que parecia completamente esquecida pode voltar a ocupar seus pensamentos ou até reaparecer na sua vida. Também pode acontecer de Escorpião perceber que determinada história ainda provoca sentimentos que não estavam tão resolvidos quanto imaginava.

A astróloga Ina Rose, citada pelo texto original, afirma que a combinação pode trazer de volta "relacionamentos passados, desgostos não resolvidos e antigas dinâmicas tóxicas". A interpretação é de que esse período favorece uma revisão dessas experiências, e não necessariamente uma repetição delas.

O mais importante será perceber a diferença entre sentir saudade e realmente querer aquela situação de volta. Nem tudo que reaparece merece uma segunda chance.

Dica cósmica: se o passado bater à porta, não abra automaticamente. Primeiro descubra por que ele voltou e se ainda faz sentido para a pessoa que você é hoje.