Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo resolveu cobrar: 3 signos entram em uma temporada de dois retrógrados e vão ter assuntos mal resolvidos pela frente

Vênus começa a retrogradar hoje, Mercúrio entra no mesmo movimento ainda em outubro e três signos podem ser obrigados a encarar conversas, relações e histórias que pareciam encerradas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você achou que algumas histórias do passado estavam definitivamente enterradas, outubro pode ter outros planos. Hoje, 3 de outubro, Vênus começa seu movimento retrógrado em Escorpião, às 04h16, inaugurando uma temporada que pode trazer de volta sentimentos, conversas e situações que ainda não foram completamente resolvidos.

A coisa fica ainda mais movimentada em 24 de outubro, às 04h12, quando Mercúrio também começa a retrogradar em Escorpião. Vênus retorna para Libra em 25 de outubro, às 06h10, e os dois retrógrados chegam ao fim apenas em novembro: Mercúrio em 13 de novembro, às 12h54, e Vênus às 21h27.

Enquanto isso, Plutão encerra sua retrogradação em Aquário em 15 de outubro, às 23h40, ajudando a marcar uma espécie de fechamento de ciclo no meio dessa bagunça toda.

Para três signos, o período pode funcionar como um grande teste. Não necessariamente porque tudo vai dar errado, mas porque algumas questões que foram empurradas para depois podem finalmente exigir uma resposta. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Amor em revisão: outubro pode mexer com as relações dos 12 signos e trazer alguém do passado de volta

Amor em revisão: outubro pode mexer com as relações dos 12 signos e trazer alguém do passado de volta

Imagem - Outubro resolveu pegar leve: 3 signos podem ter muito mais motivos para sorrir do que para reclamar ao longo do mês

Outubro resolveu pegar leve: 3 signos podem ter muito mais motivos para sorrir do que para reclamar ao longo do mês

Imagem - Dinheiro não nasce em árvore, mas... 3 signos podem encontrar uma boa surpresa financeira em outubro

Dinheiro não nasce em árvore, mas... 3 signos podem encontrar uma boa surpresa financeira em outubro

Touro

Touro pode sentir esse período com mais intensidade nas relações. Como a movimentação acontece em Escorpião, signo oposto ao seu, assuntos que pareciam resolvidos podem voltar para a mesa, especialmente quando envolvem relacionamentos, acordos e ressentimentos antigos.

Uma conversa mal resolvida pode reaparecer, assim como uma diferença de opinião que ninguém queria mais discutir. Aquilo que parecia enterrado pode voltar justamente porque ainda existe alguma coisa a ser esclarecida. O desafio será não transformar qualquer desconforto em uma guerra.

Touro pode até se perguntar por que precisa discutir novamente algo que acreditava ter superado. Mas, em alguns casos, revisitar uma questão é justamente o que permite encerrá-la de verdade.

Dica cósmica: não fuja de uma conversa necessária, mas também não entre nela disposto a vencer. Escute, fale com clareza e descubra o que realmente precisa ser resolvido.

Touro no trabalho

O Ambiente Ideal: estabilidade e conforto. O escritório de Touro é um refúgio de tranquilidade e organização, propício para a produtividade constante. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: trabalho persistente e de qualidade. Touro executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados sólidos. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos prazeres da vida. O descanso de Touro é um momento de prazer e relaxamento, valorizando o conforto e a estabilidade por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: confiável e colaborativo. Touro é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte e garantir a estabilidade do grupo por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: busca pela segurança material. Touro trabalha duro para construir um futuro estável e desfrutar dos frutos de seu esforço por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: estabilidade e conforto. O escritório de Touro é um refúgio de tranquilidade e organização, propício para a produtividade constante. por Imagem gerada por IA

Gêmeos

Gêmeos pode sentir a mente trabalhando em velocidade máxima durante esse período. Como Mercúrio, regente do signo, também ficará retrógrado em Escorpião a partir de 24 de outubro, a comunicação pode se tornar um dos principais pontos de atenção.

Mensagens podem ser interpretadas de maneira errada, silêncios podem ganhar significados que não têm e uma frase aparentemente inocente pode fazer Gêmeos passar horas tentando descobrir o que a outra pessoa realmente quis dizer. O risco maior é transformar dúvida em certeza sem antes perguntar.

Nas relações, isso pode gerar discussões que começaram por muito pouco. Em vez de tentar decifrar cada palavra, tom ou emoji, Gêmeos terá mais a ganhar se perguntar diretamente o que está acontecendo.

Dica cósmica: nem toda mensagem esconda um problema. Antes de criar dez teorias na cabeça, pergunte o que a outra pessoa realmente quis dizer.

Gêmeos no trabalho

O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: mestre da comunicação multi-tarefa. Gêmeos se adapta rapidamente a diferentes situações e lida com múltiplas tarefas com facilidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Gêmeos é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias. Gêmeos é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da comunicação. Gêmeos busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião recebe essa temporada diretamente no próprio signo, então pode sentir que outubro resolveu apertar todos os botões ao mesmo tempo. Vênus começa a retrogradar em Escorpião hoje, e Mercúrio fará o mesmo no dia 24.

O resultado pode ser um mergulho profundo em assuntos que envolvem amor, autoestima, desejos e relações do passado. Uma pessoa que parecia completamente esquecida pode voltar a ocupar seus pensamentos ou até reaparecer na sua vida. Também pode acontecer de Escorpião perceber que determinada história ainda provoca sentimentos que não estavam tão resolvidos quanto imaginava.

A astróloga Ina Rose, citada pelo texto original, afirma que a combinação pode trazer de volta "relacionamentos passados, desgostos não resolvidos e antigas dinâmicas tóxicas". A interpretação é de que esse período favorece uma revisão dessas experiências, e não necessariamente uma repetição delas.

O mais importante será perceber a diferença entre sentir saudade e realmente querer aquela situação de volta. Nem tudo que reaparece merece uma segunda chance.

Dica cósmica: se o passado bater à porta, não abra automaticamente. Primeiro descubra por que ele voltou e se ainda faz sentido para a pessoa que você é hoje.

Escorpião no trabalho

O Ambiente Ideal: a intensidade da concentração. O escritório de Escorpião é um ambiente misterioso e imponente, que reflete sua personalidade forte e concentrada. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a precisão da análise profunda. Escorpião executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Escorpião é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o líder estratégico. Escorpião motiva a equipe com sua paixão e coragem, guiando todos em direção ao sucesso com sua presença cativante. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o topo do mundo. Escorpião busca o reconhecimento e o prestígio profissional, orgulhando-se de suas conquistas e de seu impacto positivo na equipe. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: a intensidade da concentração. O escritório de Escorpião é um ambiente misterioso e imponente, que reflete sua personalidade forte e concentrada. por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Vanessa da Mata leva turnê ‘Todas Elas’ à Concha Acústica neste sábado em Salvador

Vanessa da Mata leva turnê ‘Todas Elas’ à Concha Acústica neste sábado em Salvador
Imagem - Almoço fit em 15 minutos: veja como fazer um almoço leve com filé de tilápia, abobrinha e tomate

Almoço fit em 15 minutos: veja como fazer um almoço leve com filé de tilápia, abobrinha e tomate
Imagem - Namorado de Jonatas Faro é amigo próximo de Glória Maria e tutor das filhas da jornalista

Namorado de Jonatas Faro é amigo próximo de Glória Maria e tutor das filhas da jornalista