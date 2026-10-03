Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo resolveu dar uma folga: 3 signos podem finalmente mandar a tristeza embora hoje (3 de outubro)

Depois de passarem tempo demais presos a sentimentos pesados, esses signos podem encontrar coragem para soltar o que machuca e voltar a aproveitar a vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e presente do universo
Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Tem uma hora em que até a tristeza cansa. Depois de passar tempo demais remoendo uma situação, carregando uma decepção ou simplesmente se acostumando com um estado de espírito que já não faz bem, chega o momento de admitir que é preciso seguir em frente.

Para três signos, esse movimento pode ganhar força neste sábado, 3 de outubro. A Lua Minguante em Câncer, às 10h25, favorece uma energia de encerramento e liberação, enquanto Vênus retrógrado começa em Escorpião às 4h16 e pode colocar sentimentos antigos sob revisão.

O universo parece empurrar esses signos para uma escolha simples, mas nem sempre fácil: continuar alimentando aquilo que machuca ou abrir espaço para uma vida mais leve.

Leia mais

Imagem - Hoje (3 de outubro), estes signos podem organizar a vida financeira e resolver pendências importantes

Hoje (3 de outubro), estes signos podem organizar a vida financeira e resolver pendências importantes

Imagem - Chega de insistir: 4 signos do horóscopo chinês encerram hoje (3 de outubro) uma fase que só trazia desgaste

Chega de insistir: 4 signos do horóscopo chinês encerram hoje (3 de outubro) uma fase que só trazia desgaste

Imagem - E se o amor da sua vida já estiver aí? 3 signos podem descobrir hoje (2 de outubro) que estavam complicando tudo

E se o amor da sua vida já estiver aí? 3 signos podem descobrir hoje (2 de outubro) que estavam complicando tudo

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que já passou tempo demais alternando entre raiva, tristeza e aquela sensação de que nada muda. O problema é que sentimentos negativos podem virar hábito quando são alimentados por muito tempo, e o signo começa a entender que não precisa continuar vivendo dentro deles.

Neste sábado, fica mais fácil enxergar que abandonar uma tristeza não significa fingir que nada aconteceu. Significa simplesmente parar de permitir que aquilo controle o presente. O universo oferece um empurrão para Gêmeos se dar uma trégua, viver mais o momento e voltar a encontrar prazer nas pequenas coisas.

A Lua Minguante em Câncer reforça essa necessidade de deixar para trás aquilo que já cumpriu seu papel. E, com Vênus começando seu movimento retrógrado em Escorpião, sentimentos antigos podem reaparecer justamente para serem compreendidos de outra maneira.

Dica cósmica: você não precisa esquecer o que aconteceu para voltar a ser feliz. Basta parar de deixar o passado decidir como será o seu dia.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Câncer

Câncer pode chegar ao sábado com a sensação de que já passou tempo demais na companhia da tristeza. O signo pode ter se acostumado a conviver com uma situação que incomoda, mas começa a perceber que continuar ali também é uma escolha.

A Lua Minguante no próprio signo, a partir das 10h25, ajuda a criar um clima de encerramento. É como se alguma coisa finalmente dissesse que já chega. Câncer pode recuperar a sensação de que também tem poder sobre o próprio estado emocional e pode escolher não alimentar aquilo que o deixa para baixo.

O início de Vênus retrógrado em Escorpião também coloca sentimentos profundos em revisão. Em vez de insistir em algo que já machucou demais, o signo pode começar a olhar para frente e entender que felicidade não precisa ser uma coisa distante.

Dica cósmica: não espere que a vida fique perfeita para se permitir momentos de felicidade. Comece pelo que você consegue mudar hoje.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode estar cansado de manter uma relação quase permanente com a tristeza. Existe uma situação que já deveria ter ficado para trás, mas que continua ocupando espaço demais na cabeça e no coração.

Neste sábado, o signo pode finalmente perceber que não precisa continuar repetindo a mesma história. A energia de encerramento da Lua Minguante ajuda Libra a reconhecer aquilo que precisa ser solto, enquanto Vênus retrógrado em Escorpião convida a rever sentimentos que pareciam resolvidos.

Pode não ser uma mudança instantânea, mas é um começo importante. Libra recupera a percepção de que a própria felicidade não precisa ficar esperando uma situação externa se resolver. Existe uma vida inteira acontecendo do lado de fora daquele problema, e o signo pode finalmente decidir voltar a fazer parte dela.

Dica cósmica: não confunda aceitar o fim de uma fase com desistir da felicidade. Às vezes, deixar algo para trás é justamente o que permite começar a viver de novo.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (3 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (3 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje
Imagem - Vanessa ameaça cargo de Gabriel no hospital em Por Você neste sábado (3 de outubro)

Vanessa ameaça cargo de Gabriel no hospital em Por Você neste sábado (3 de outubro)
Imagem - Aprenda a fazer torta de maracujá com base crocante e recheio cremoso

Aprenda a fazer torta de maracujá com base crocante e recheio cremoso