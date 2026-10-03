ASTROLOGIA

O universo resolveu dar uma folga: 3 signos podem finalmente mandar a tristeza embora hoje (3 de outubro)

Depois de passarem tempo demais presos a sentimentos pesados, esses signos podem encontrar coragem para soltar o que machuca e voltar a aproveitar a vida

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Tem uma hora em que até a tristeza cansa. Depois de passar tempo demais remoendo uma situação, carregando uma decepção ou simplesmente se acostumando com um estado de espírito que já não faz bem, chega o momento de admitir que é preciso seguir em frente.

Para três signos, esse movimento pode ganhar força neste sábado, 3 de outubro. A Lua Minguante em Câncer, às 10h25, favorece uma energia de encerramento e liberação, enquanto Vênus retrógrado começa em Escorpião às 4h16 e pode colocar sentimentos antigos sob revisão.

O universo parece empurrar esses signos para uma escolha simples, mas nem sempre fácil: continuar alimentando aquilo que machuca ou abrir espaço para uma vida mais leve.

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que já passou tempo demais alternando entre raiva, tristeza e aquela sensação de que nada muda. O problema é que sentimentos negativos podem virar hábito quando são alimentados por muito tempo, e o signo começa a entender que não precisa continuar vivendo dentro deles.

Neste sábado, fica mais fácil enxergar que abandonar uma tristeza não significa fingir que nada aconteceu. Significa simplesmente parar de permitir que aquilo controle o presente. O universo oferece um empurrão para Gêmeos se dar uma trégua, viver mais o momento e voltar a encontrar prazer nas pequenas coisas.

A Lua Minguante em Câncer reforça essa necessidade de deixar para trás aquilo que já cumpriu seu papel. E, com Vênus começando seu movimento retrógrado em Escorpião, sentimentos antigos podem reaparecer justamente para serem compreendidos de outra maneira.

Dica cósmica: você não precisa esquecer o que aconteceu para voltar a ser feliz. Basta parar de deixar o passado decidir como será o seu dia.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer

Câncer pode chegar ao sábado com a sensação de que já passou tempo demais na companhia da tristeza. O signo pode ter se acostumado a conviver com uma situação que incomoda, mas começa a perceber que continuar ali também é uma escolha.

A Lua Minguante no próprio signo, a partir das 10h25, ajuda a criar um clima de encerramento. É como se alguma coisa finalmente dissesse que já chega. Câncer pode recuperar a sensação de que também tem poder sobre o próprio estado emocional e pode escolher não alimentar aquilo que o deixa para baixo.

O início de Vênus retrógrado em Escorpião também coloca sentimentos profundos em revisão. Em vez de insistir em algo que já machucou demais, o signo pode começar a olhar para frente e entender que felicidade não precisa ser uma coisa distante.

Dica cósmica: não espere que a vida fique perfeita para se permitir momentos de felicidade. Comece pelo que você consegue mudar hoje.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra

Libra pode estar cansado de manter uma relação quase permanente com a tristeza. Existe uma situação que já deveria ter ficado para trás, mas que continua ocupando espaço demais na cabeça e no coração.

Neste sábado, o signo pode finalmente perceber que não precisa continuar repetindo a mesma história. A energia de encerramento da Lua Minguante ajuda Libra a reconhecer aquilo que precisa ser solto, enquanto Vênus retrógrado em Escorpião convida a rever sentimentos que pareciam resolvidos.

Pode não ser uma mudança instantânea, mas é um começo importante. Libra recupera a percepção de que a própria felicidade não precisa ficar esperando uma situação externa se resolver. Existe uma vida inteira acontecendo do lado de fora daquele problema, e o signo pode finalmente decidir voltar a fazer parte dela.

Dica cósmica: não confunda aceitar o fim de uma fase com desistir da felicidade. Às vezes, deixar algo para trás é justamente o que permite começar a viver de novo.