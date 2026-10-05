ASTROLOGIA

O universo resolveu mexer os pauzinhos: 5 signos podem finalmente ver a vida profissional andar

Depois de meses lidando com atrasos, cobranças e situações que pareciam não sair do lugar, esses signos podem perceber mudanças importantes na carreira e no dinheiro

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

Tem problema profissional que parece ter criado raízes. Você manda currículo e não recebe resposta, espera uma decisão que nunca chega, trabalha cada vez mais sem enxergar reconhecimento ou fica preso a uma situação financeira que parece não ter saída.

Para cinco signos, outubro pode começar justamente com a sensação de que algumas dessas travas estão perdendo força. O universo abre espaço para uma postura mais madura diante do trabalho, do dinheiro e das responsabilidades, favorecendo quem está disposto a insistir, reorganizar a vida e finalmente resolver aquilo que ficou pendente.

A mudança não precisa aparecer como uma grande reviravolta de um dia para o outro. Em alguns casos, ela pode começar com uma conversa, uma nova responsabilidade ou um projeto antigo que volta a fazer sentido. O importante é que aquilo que parecia parado começa a ganhar movimento. Veja a previsão do site "Economic Times".

Touro

Touro pode começar outubro assumindo responsabilidades maiores no trabalho, mas isso não precisa ser encarado como mais uma cobrança. Uma tarefa importante, um novo projeto ou até uma função diferente pode colocar o signo em uma posição na qual suas capacidades finalmente ficam mais evidentes.

Para quem está procurando emprego ou pensando em mudar de área, a palavra da vez é persistência. Uma oportunidade pode não aparecer imediatamente, mas continuar se movimentando, conversando com pessoas e mostrando o próprio trabalho pode aproximar Touro de uma mudança profissional importante.

No dinheiro, também vale apostar em estabilidade em vez de decisões impulsivas. Organizar as finanças agora pode facilitar escolhas maiores mais adiante.

Dica cósmica: se uma responsabilidade maior aparecer, olhe também para o que ela pode abrir no futuro antes de enxergá-la apenas como trabalho extra.

Touro no trabalho 1 de 5

Gêmeos

Gêmeos pode entrar em outubro com vontade de colocar a vida financeira em ordem. Ganhos, gastos e planos para o futuro começam a exigir mais atenção, principalmente se o signo vinha contando com soluções rápidas para problemas que pedem organização.

Uma fonte de renda extra também pode voltar ao radar. Pode ser um projeto antigo, uma habilidade que estava esquecida ou até uma ideia que parecia pequena demais para virar dinheiro. O segredo será não abandonar algo promissor apenas porque os resultados não aparecem imediatamente.

No trabalho, manter uma direção mais consistente pode render mais do que trocar de plano toda vez que surge uma dificuldade.

Dica cósmica: antes de procurar uma nova saída, veja se existe alguma ideia antiga que ainda pode render frutos.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

Virgem

Virgem pode finalmente perceber movimento em uma questão profissional que vinha se arrastando. Um projeto pendente pode avançar, uma conversa pode ser retomada ou uma oportunidade pode surgir justamente por meio de alguém que já fazia parte da sua rede.

Uma nova responsabilidade também pode aparecer. A princípio, ela pode parecer trabalhosa demais, mas existe potencial para transformar esse esforço em experiência, reconhecimento e crescimento.

Para quem está procurando emprego, o momento pede ação. Atualizar currículo, fazer contatos e se candidatar a novas vagas pode ser mais produtivo do que esperar que uma oportunidade apareça sozinha.

Dica cósmica: não descarte uma oportunidade só porque ela começa pequena. Algumas mudanças profissionais crescem justamente a partir de um primeiro passo discreto.

Virgem no trabalho 1 de 5

Capricórnio

Capricórnio pode começar a enxergar com mais clareza questões envolvendo dinheiro, patrimônio e decisões de longo prazo. Algo que estava pendente pode finalmente ganhar uma direção, principalmente quando existe organização suficiente para lidar com documentos, custos e responsabilidades.

No trabalho, a cobrança pode continuar alta, mas o signo também pode perceber que está construindo uma base mais sólida. O esforço acumulado tende a fazer mais sentido quando Capricórnio consegue enxergar o que está sendo construído em vez de pensar apenas no cansaço do momento.

Se surgir uma decisão financeira importante, porém, nada de agir no impulso. Conferir todos os detalhes antes de assumir um compromisso será fundamental.

Dica cósmica: pense no que você quer construir daqui a alguns anos antes de tomar uma decisão que afeta apenas o presente.

Capricórnio no trabalho 1 de 5

Libra

Libra pode começar outubro com uma sensação de alívio diante de assuntos que estavam emperrados. Uma tarefa atrasada, uma negociação que não avançava ou um problema profissional que dependia de outras pessoas pode finalmente encontrar uma saída.

Ajuda também pode vir de onde Libra menos esperava. Um colega, familiar ou contato profissional pode oferecer uma informação, indicação ou apoio capaz de facilitar uma situação complicada.

No dinheiro, o momento pede equilíbrio. Rever gastos e cortar aquilo que não faz mais sentido pode ser menos doloroso do que Libra imagina e ajudar a recuperar uma sensação de controle.

Dica cósmica: não tente resolver tudo sozinho. Às vezes, a pessoa que pode ajudar está mais perto do que você imagina.