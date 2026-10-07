ASTROLOGIA

O universo resolveu mimar 3 signos: autoestima e confiança podem dar um salto amanhã (7 de outubro)

Depois de muito tempo se cobrando ou tentando agradar os outros, esses signos podem finalmente reconhecer o próprio valor e agir com mais segurança

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Há dias em que alguma coisa muda na maneira como a gente se enxerga. Aquilo que antes parecia insegurança começa a dar lugar à confiança, e a necessidade de aprovação dos outros perde espaço. Para três signos, essa sensação pode ficar especialmente forte nesta quarta-feira (7 de outubro).

A grande bênção do momento não precisa chegar na forma de dinheiro, presente ou notícia inesperada. Pode ser algo muito mais poderoso: perceber que você não precisa mais diminuir quem é para caber nas expectativas de ninguém. E, quando essa ficha cai, fica muito mais fácil fazer escolhas que realmente combinam com você. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem

Virgem pode perceber que nem todas as regras que costumava seguir continuam fazendo sentido. Algumas coisas mudaram, e o signo começa a entender que também pode mudar de ideia, experimentar caminhos diferentes e escolher aquilo que realmente deseja.

Essa flexibilidade pode trazer uma confiança nova. Em vez de tentar controlar cada detalhe antes de agir, Virgem passa a confiar mais na própria percepção. É como se finalmente entendesse que não precisa ter todas as respostas para saber que está no caminho certo.

Dica cósmica: não tenha medo de mudar de opinião quando perceber que existe um caminho melhor. Flexibilidade também é sinal de inteligência.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Libra

Libra pode finalmente perceber o quanto dizer "sim" para todo mundo estava custando caro. O signo costuma evitar conflitos e fazer o possível para manter a harmonia, mas chega uma hora em que preservar a própria paz precisa ser prioridade.

Nesta quarta-feira, fica mais fácil reconhecer o direito de dizer não ao que incomoda, desrespeita seus limites ou simplesmente não faz mais sentido. Essa postura pode trazer uma sensação poderosa de liberdade e fazer Libra gostar ainda mais da pessoa que está se tornando.

Dica cósmica: não transforme a necessidade de agradar os outros em uma obrigação de abandonar suas próprias vontades.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Aquário

Aquário pode ter uma percepção especialmente bonita sobre si mesmo: perceber que tem muito mais motivos para se orgulhar do que costumava admitir. O signo pode finalmente olhar para tudo o que já superou e reconhecer a própria trajetória.

Não se trata de arrogância. É autoestima. Aquário começa a entender que falar bem de si mesmo, reconhecer conquistas e admitir suas qualidades não significa se achar melhor do que ninguém.

Essa confiança pode mudar a maneira como o signo se apresenta ao mundo e até incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo.

Dica cósmica: não espere que outra pessoa reconheça seu valor antes de você. Aprenda a enxergar suas próprias conquistas.