Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo tem uma boa notícia para 4 signos na era de Mercúrio retrógrado, que já começou

Fenômeno em Escorpião pode ajudar a rever relacionamentos, repensar escolhas profissionais e resolver questões que vinham drenando a energia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e mercúrio retrógrado
Signos e mercúrio retrógrado Crédito: Imagem gerada por IA

A era de Mercúrio retrógrado começou no último sábado (24), às 4h12, quando o planeta da comunicação iniciou seu movimento retrógrado em Escorpião, a 20°58′ do signo. Apesar da fama de provocar confusões, atrasos e mal-entendidos, esse período também pode trazer aprendizados importantes e ajudar algumas pessoas a colocar a vida nos trilhos.

Para quatro signos, a tendência é que esse movimento seja especialmente construtivo. A proposta é rever decisões, esclarecer situações mal resolvidas e perceber o que precisa mudar para que os próximos passos façam mais sentido. Em vez de encarar qualquer desaceleração como um problema, vale aproveitar o momento para refletir antes de agir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Uma conversa inesperada pode mudar os planos de 4 signos do horóscopo chinês hoje (25 de outubro)

Uma conversa inesperada pode mudar os planos de 4 signos do horóscopo chinês hoje (25 de outubro)

Imagem - Hoje (25 de outubro), estes signos podem repensar o amor e colocar as finanças em ordem

Hoje (25 de outubro), estes signos podem repensar o amor e colocar as finanças em ordem

Imagem - 4 signos começam a ver a vida mudar aos poucos, e os próximos dias podem trazer respostas que estavam faltando

4 signos começam a ver a vida mudar aos poucos, e os próximos dias podem trazer respostas que estavam faltando

Touro

Assuntos do passado podem reaparecer durante Mercúrio retrógrado, especialmente no campo amoroso. Uma conversa mal resolvida pode finalmente encontrar espaço para esclarecimento, ou alguém com quem você já se relacionou pode voltar a entrar em contato.

Isso não significa, necessariamente, que vocês devam reatar. O reencontro pode servir para entender o que deu errado e reconhecer o que você realmente deseja em uma relação. Ao revisar padrões antigos, você terá mais condições de fortalecer a autoestima e construir vínculos baseados em confiança e comunicação.

Dica cósmica: Antes de dar uma nova chance a alguém, lembre-se dos motivos que levaram ao afastamento e avalie se houve mudanças concretas.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Leão

Mercúrio retrógrado pode ajudar você a perceber quais pequenas questões do cotidiano estão consumindo energia demais. Conversas familiares que foram adiadas e hábitos que já não fazem bem podem voltar à pauta, criando espaço para mudanças necessárias.

Esse também é um período favorável para estabelecer limites mais claros dentro de casa. Ao resolver incômodos antigos e organizar melhor a rotina, você pode recuperar a tranquilidade e fortalecer a sensação de segurança emocional.

Dica cósmica: Não adie conversas importantes por medo de conflitos. Fale com clareza, mas também esteja disposto a ouvir.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Escorpião

Com Mercúrio retrógrado no seu signo, o momento convida você a olhar com mais atenção para os próprios desejos e objetivos. Talvez algumas metas já não façam tanto sentido, ou você perceba que determinados relacionamentos e caminhos profissionais não combinam mais com a pessoa que está se tornando.

Não espere mudanças imediatas. O período pode começar com uma sensação de estagnação, mas essa pausa também permite identificar o que realmente importa. Mudar de ideia não significa fracassar: em alguns casos, é justamente o que permite seguir em uma direção mais alinhada com seus planos.

Dica cósmica: Reavalie suas prioridades sem se cobrar respostas imediatas. Você não precisa insistir em um sonho só porque um dia ele pareceu perfeito.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Aquário

Depois de enfrentar uma sequência de obstáculos, você pode estar cansado de ter de resolver um problema atrás do outro. Ainda assim, Mercúrio retrógrado pode ajudar a reorganizar seus planos profissionais e a enxergar alternativas que passaram despercebidas.

O período favorece a revisão de decisões relacionadas à carreira e à reputação. Uma oportunidade antiga pode voltar à sua atenção, ou você pode começar a considerar uma mudança de rumo. Mesmo que o destino ainda não esteja totalmente claro, use esse tempo para ajustar a estratégia em vez de interpretar qualquer demora como um sinal de fracasso.

Dica cósmica: Reavalie seus próximos passos profissionais e não descarte uma possibilidade apenas porque ela exige mudanças no plano original.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Mais recentes

Imagem - Hoje (25 de outubro), estes signos podem repensar o amor e colocar as finanças em ordem

Hoje (25 de outubro), estes signos podem repensar o amor e colocar as finanças em ordem
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não explique a sua filosofia. Incorpore-a' - a reflexão de Epicteto que ajuda a parar de viver para mostrar pros outros nas redes sociais

Frase do dia do Estoicismo: 'Não explique a sua filosofia. Incorpore-a' - a reflexão de Epicteto que ajuda a parar de viver para mostrar pros outros nas redes sociais
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Nunca pare de sorrir, mesmo quando estiver triste, porque você nunca sabe quem pode se apaixonar pelo seu sorriso' - reflexão inspirada em Virginia Satir

Frase do dia da Psicologia: 'Nunca pare de sorrir, mesmo quando estiver triste, porque você nunca sabe quem pode se apaixonar pelo seu sorriso' - reflexão inspirada em Virginia Satir