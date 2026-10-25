ASTROLOGIA

O universo tem uma boa notícia para 4 signos na era de Mercúrio retrógrado, que já começou

Fenômeno em Escorpião pode ajudar a rever relacionamentos, repensar escolhas profissionais e resolver questões que vinham drenando a energia

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e mercúrio retrógrado Crédito: Imagem gerada por IA

A era de Mercúrio retrógrado começou no último sábado (24), às 4h12, quando o planeta da comunicação iniciou seu movimento retrógrado em Escorpião, a 20°58′ do signo. Apesar da fama de provocar confusões, atrasos e mal-entendidos, esse período também pode trazer aprendizados importantes e ajudar algumas pessoas a colocar a vida nos trilhos.

Para quatro signos, a tendência é que esse movimento seja especialmente construtivo. A proposta é rever decisões, esclarecer situações mal resolvidas e perceber o que precisa mudar para que os próximos passos façam mais sentido. Em vez de encarar qualquer desaceleração como um problema, vale aproveitar o momento para refletir antes de agir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Assuntos do passado podem reaparecer durante Mercúrio retrógrado, especialmente no campo amoroso. Uma conversa mal resolvida pode finalmente encontrar espaço para esclarecimento, ou alguém com quem você já se relacionou pode voltar a entrar em contato.

Isso não significa, necessariamente, que vocês devam reatar. O reencontro pode servir para entender o que deu errado e reconhecer o que você realmente deseja em uma relação. Ao revisar padrões antigos, você terá mais condições de fortalecer a autoestima e construir vínculos baseados em confiança e comunicação.

Dica cósmica: Antes de dar uma nova chance a alguém, lembre-se dos motivos que levaram ao afastamento e avalie se houve mudanças concretas.

Famosos do signo de Touro 1 de 16

Leão

Mercúrio retrógrado pode ajudar você a perceber quais pequenas questões do cotidiano estão consumindo energia demais. Conversas familiares que foram adiadas e hábitos que já não fazem bem podem voltar à pauta, criando espaço para mudanças necessárias.

Esse também é um período favorável para estabelecer limites mais claros dentro de casa. Ao resolver incômodos antigos e organizar melhor a rotina, você pode recuperar a tranquilidade e fortalecer a sensação de segurança emocional.

Dica cósmica: Não adie conversas importantes por medo de conflitos. Fale com clareza, mas também esteja disposto a ouvir.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Escorpião

Com Mercúrio retrógrado no seu signo, o momento convida você a olhar com mais atenção para os próprios desejos e objetivos. Talvez algumas metas já não façam tanto sentido, ou você perceba que determinados relacionamentos e caminhos profissionais não combinam mais com a pessoa que está se tornando.

Não espere mudanças imediatas. O período pode começar com uma sensação de estagnação, mas essa pausa também permite identificar o que realmente importa. Mudar de ideia não significa fracassar: em alguns casos, é justamente o que permite seguir em uma direção mais alinhada com seus planos.

Dica cósmica: Reavalie suas prioridades sem se cobrar respostas imediatas. Você não precisa insistir em um sonho só porque um dia ele pareceu perfeito.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Aquário

Depois de enfrentar uma sequência de obstáculos, você pode estar cansado de ter de resolver um problema atrás do outro. Ainda assim, Mercúrio retrógrado pode ajudar a reorganizar seus planos profissionais e a enxergar alternativas que passaram despercebidas.

O período favorece a revisão de decisões relacionadas à carreira e à reputação. Uma oportunidade antiga pode voltar à sua atenção, ou você pode começar a considerar uma mudança de rumo. Mesmo que o destino ainda não esteja totalmente claro, use esse tempo para ajustar a estratégia em vez de interpretar qualquer demora como um sinal de fracasso.

Dica cósmica: Reavalie seus próximos passos profissionais e não descarte uma possibilidade apenas porque ela exige mudanças no plano original.