ASTROLOGIA

O universo tem uma surpresa para 3 signos: a sorte pode aparecer de um jeito inesperado hoje (16 de outubro)

Mudanças em casa, vontade de renovar a rotina e inspiração criativa podem trazer uma dose extra de felicidade para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda sorte chega na forma de dinheiro ou de uma grande conquista. Às vezes, ela aparece na vontade de mudar os ambientes, descobrir um novo interesse ou finalmente encontrar inspiração para fazer algo que traz alegria. Nesta sexta-feira, 16 de outubro, três signos podem perceber que pequenas mudanças têm o poder de transformar o dia e renovar a maneira como enxergam a própria vida.

Para eles, a sensação de boa fortuna pode estar ligada à beleza, à criatividade e à possibilidade de construir uma rotina que combine mais com seus desejos. O universo parece dar uma mãozinha para quem está disposto a experimentar, criar e abrir espaço para novidades. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode sentir uma vontade irresistível de renovar a própria casa. Mudar os móveis de lugar, reorganizar um cômodo ou tirar do papel um projeto de decoração pode se transformar em uma fonte inesperada de satisfação. O signo tem facilidade para perceber beleza nos detalhes e pode descobrir que não precisa gastar muito para deixar os ambientes mais agradáveis. Usar objetos que já tem de maneiras diferentes ou apostar em um projeto feito pelas próprias mãos pode render resultados surpreendentes.

Dica cósmica: use a criatividade antes de abrir a carteira. Às vezes, uma pequena mudança já transforma completamente um ambiente.

Touro no trabalho 1 de 5

Libra

Libra pode começar a sexta-feira com vontade de mudar alguma coisa importante na própria rotina. Para alguns, isso significa repensar a decoração ou reorganizar a casa. Para outros, pode surgir o desejo de mudar de endereço ou adotar um estilo de vida diferente. A inspiração vem da necessidade de estar em ambientes que transmitam beleza, conforto e bem-estar. Mesmo que uma mudança grande ainda não seja possível, dar os primeiros passos para transformar o espaço ao redor pode trazer entusiasmo e uma agradável sensação de renovação.

Dica cósmica: não ignore a vontade de mudar. Pesquise possibilidades e comece por uma transformação que esteja ao seu alcance.

Libra no trabalho 1 de 5

Peixes

Peixes pode encontrar sorte ao mergulhar em uma atividade criativa. Outubro já vem despertando a vontade de experimentar coisas novas, e esta sexta-feira pode ser especialmente inspiradora para quem gosta de desenhar, escrever, decorar, fotografar ou desenvolver algum projeto artístico. Quando encontra algo que desperta sua imaginação, o signo consegue passar horas envolvido na atividade, sem perceber o tempo passar. Essa dedicação pode trazer uma satisfação que vai muito além do resultado final.

Dica cósmica: reserve um tempo para criar sem se preocupar em fazer tudo perfeitamente. O prazer de experimentar também faz parte da conquista.