ASTROLOGIA

O universo vai abrir seus caminhos: 3 signos podem receber uma dose extra de sorte e deixar a confusão para trás hoje (17 de outubro)

Uma percepção importante pode mudar a maneira como esses signos enxergam os próprios problemas e ajudar a tomar decisões com mais confiança

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, a sorte aparece quando finalmente entendemos aquilo que antes parecia impossível de explicar. Uma conversa esclarecedora, uma informação que faltava ou a coragem de admitir uma verdade pode mudar completamente a maneira de lidar com uma situação. Neste sábado (17 de outubro), três signos podem sentir que as coisas começam a fazer mais sentido.

Na astrologia, o alinhamento entre a Lua e Mercúrio está associado à comunicação, à clareza mental e à capacidade de organizar pensamentos. Para esses signos, o momento pode ajudar a dissipar dúvidas, abandonar expectativas que já não correspondem à realidade e enxergar com mais confiança os caminhos disponíveis. A sorte pode estar justamente em perceber o que antes passava despercebido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode ter uma percepção importante sobre uma situação que vinha causando confusão. Algo que parecia difícil de entender pode finalmente fazer sentido, ajudando o signo a reconhecer o que estava impedindo seu avanço. Essa clareza pode trazer alívio, mas também exigir que Gêmeos pare de adiar uma decisão que já sabe ser necessária.

Com mais confiança para se posicionar, o signo pode aproveitar o sábado para conversar, apresentar uma ideia ou retomar um plano que estava parado. O importante será não desperdiçar essa disposição tentando encontrar desculpas para continuar no mesmo lugar.

Dica cósmica: se você já sabe o que precisa fazer, pare de esperar por mais um sinal. Organize as ideias e dê o primeiro passo.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra

Libra pode perceber que uma situação que parecia complicada está muito mais clara do que há alguns dias. Uma conversa ou uma nova maneira de interpretar os acontecimentos pode ajudar o signo a entender qual direção seguir, especialmente diante de uma escolha que vinha sendo adiada.

Essa percepção pode trazer uma sensação de liberdade. Em vez de continuar tentando agradar a todos ou esperar que as circunstâncias decidam por você, será mais fácil reconhecer o que realmente deseja. A sorte pode aparecer justamente quando Libra deixa de alimentar dúvidas que já não ajudam em nada.

Dica cósmica: não tenha medo de escolher um caminho só porque ele exige uma mudança. Ter clareza sobre o que você quer já é um grande avanço.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Aquário

Aquário pode encontrar a confirmação de que uma decisão importante está no caminho certo. Uma informação, uma conversa ou até a própria reflexão pode ajudar o signo a organizar as ideias e abandonar uma insegurança que vinha pesando mais do que deveria.

O sábado também pode favorecer uma postura mais positiva diante dos desafios. Isso não significa ignorar os problemas, mas deixar de permitir que o pessimismo determine todas as escolhas. Quando Aquário reconhece o que pode controlar e concentra energia nas próprias decisões, fica mais fácil perceber possibilidades que antes pareciam distantes.

Dica cósmica: não deixe que o medo de dar errado fale mais alto do que aquilo que você já sabe sobre si. Avalie os fatos e confie na sua capacidade de escolher.