ASTROLOGIA

O universo exigiu muito destes 4 signos nos últimos meses e, a partir de hoje (31 de agosto), eles começam a entender o porquê

Depois de um período marcado por obstáculos, incertezas e frustrações, alguns signos finalmente começam a perceber que a maré está mudando, com novas oportunidades no amor, na carreira e na vida pessoal

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Os últimos meses podem ter parecido uma verdadeira prova de resistência para quatro signos. Planos que não avançavam, relações que decepcionavam e situações que pareciam exigir mais energia do que deveriam fizeram muitos deles questionarem quando as coisas finalmente começariam a melhorar.

A partir de hoje, porém, o cenário começa a mudar. O universo abre espaço para uma fase de recuperação e recompensa, na qual aquilo que parecia travado pode finalmente começar a andar. Os próximos dias e semanas tendem a trazer mais confiança, oportunidades e a sensação de que todo o esforço não foi em vão. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries, os últimos dois meses podem ter mexido profundamente com suas emoções. Você precisou lidar com frustrações, inseguranças e situações que fizeram parecer difícil deixar certas histórias para trás. Mas esse ciclo começa a perder força a partir de hoje.

Agora, você entra em uma fase de retomada. Ao abandonar sentimentos e experiências que já não fazem sentido, recupera sua energia e volta a enxergar possibilidades para o futuro. O que parecia um período de perda pode se transformar no ponto de partida para uma versão mais confiante de você.

Dica cósmica: não carregue para a próxima fase aquilo que você já teve coragem de deixar para trás.

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Câncer

Câncer, depois de semanas sentindo que as coisas estavam mais complicadas do que deveriam, você finalmente começa a encontrar um caminho mais claro. Problemas que pareciam se repetir podem perder força, especialmente nas áreas em que você mais sentiu que estava andando em círculos.

A partir de hoje, a tendência é de mais movimento e facilidade para transformar esforço em resultado. As próximas semanas podem trazer oportunidades que antes pareciam distantes, ajudando você a recuperar a confiança e avançar com muito mais segurança.

Dica cósmica: não deixe os obstáculos do passado convencerem você de que o futuro também será difícil.

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Libra

Libra, a sensação de estar fazendo muito e recebendo pouco em troca começa a ficar para trás. Nos últimos meses, sua carreira pode ter parecido travada, com reconhecimento, dinheiro ou oportunidades demorando mais do que você esperava.

A partir de hoje, porém, você começa a recuperar o terreno perdido. Uma nova oportunidade profissional, uma mudança de posição ou até uma recompensa financeira pode surgir como resposta a todo o esforço acumulado. O importante é não desistir justamente quando os resultados começam a aparecer.

Dica cósmica: continue mostrando seu valor, mesmo quando o reconhecimento ainda não chegou.

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Capricórnio

Capricórnio, seu maior desgaste nos últimos meses pode ter acontecido no campo afetivo. Decepções, relações mal resolvidas ou pessoas que não corresponderam às suas expectativas fizeram você levantar barreiras para se proteger.

Mas a partir de hoje, esse peso começa a diminuir. Você pode recuperar a vontade de conhecer pessoas, se abrir para novas experiências e acreditar novamente no amor. Uma relação mais saudável pode surgir quando você deixa de usar as experiências ruins do passado como medida para tudo que ainda está por vir.

Dica cósmica: uma decepção não precisa definir a forma como você enxerga todos os seus próximos relacionamentos.