Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo exigiu muito destes 4 signos nos últimos meses e, a partir de hoje (31 de agosto), eles começam a entender o porquê

Depois de um período marcado por obstáculos, incertezas e frustrações, alguns signos finalmente começam a perceber que a maré está mudando, com novas oportunidades no amor, na carreira e na vida pessoal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Os últimos meses podem ter parecido uma verdadeira prova de resistência para quatro signos. Planos que não avançavam, relações que decepcionavam e situações que pareciam exigir mais energia do que deveriam fizeram muitos deles questionarem quando as coisas finalmente começariam a melhorar.

A partir de hoje, porém, o cenário começa a mudar. O universo abre espaço para uma fase de recuperação e recompensa, na qual aquilo que parecia travado pode finalmente começar a andar. Os próximos dias e semanas tendem a trazer mais confiança, oportunidades e a sensação de que todo o esforço não foi em vão. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (31 de agosto), estes signos podem começar a semana diante de uma oportunidade que não estava nos planos

Hoje (31 de agosto), estes signos podem começar a semana diante de uma oportunidade que não estava nos planos

Imagem - O dia da sorte da semana de 31 de agosto a 6 de setembro revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

O dia da sorte da semana de 31 de agosto a 6 de setembro revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

Imagem - A vida fica muito mais leve nesta semana (de 31 de agosto a 6 de setembro) para esses 3 signos do horóscopo chinês

A vida fica muito mais leve nesta semana (de 31 de agosto a 6 de setembro) para esses 3 signos do horóscopo chinês

Áries

Áries, os últimos dois meses podem ter mexido profundamente com suas emoções. Você precisou lidar com frustrações, inseguranças e situações que fizeram parecer difícil deixar certas histórias para trás. Mas esse ciclo começa a perder força a partir de hoje.

Agora, você entra em uma fase de retomada. Ao abandonar sentimentos e experiências que já não fazem sentido, recupera sua energia e volta a enxergar possibilidades para o futuro. O que parecia um período de perda pode se transformar no ponto de partida para uma versão mais confiante de você.

Dica cósmica: não carregue para a próxima fase aquilo que você já teve coragem de deixar para trás.

Filmes para Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Câncer

Câncer, depois de semanas sentindo que as coisas estavam mais complicadas do que deveriam, você finalmente começa a encontrar um caminho mais claro. Problemas que pareciam se repetir podem perder força, especialmente nas áreas em que você mais sentiu que estava andando em círculos.

A partir de hoje, a tendência é de mais movimento e facilidade para transformar esforço em resultado. As próximas semanas podem trazer oportunidades que antes pareciam distantes, ajudando você a recuperar a confiança e avançar com muito mais segurança.

Dica cósmica: não deixe os obstáculos do passado convencerem você de que o futuro também será difícil.

Filmes para Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Libra

Libra, a sensação de estar fazendo muito e recebendo pouco em troca começa a ficar para trás. Nos últimos meses, sua carreira pode ter parecido travada, com reconhecimento, dinheiro ou oportunidades demorando mais do que você esperava.

A partir de hoje, porém, você começa a recuperar o terreno perdido. Uma nova oportunidade profissional, uma mudança de posição ou até uma recompensa financeira pode surgir como resposta a todo o esforço acumulado. O importante é não desistir justamente quando os resultados começam a aparecer.

Dica cósmica: continue mostrando seu valor, mesmo quando o reconhecimento ainda não chegou.

Filmes para Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Capricórnio

Capricórnio, seu maior desgaste nos últimos meses pode ter acontecido no campo afetivo. Decepções, relações mal resolvidas ou pessoas que não corresponderam às suas expectativas fizeram você levantar barreiras para se proteger.

Mas a partir de hoje, esse peso começa a diminuir. Você pode recuperar a vontade de conhecer pessoas, se abrir para novas experiências e acreditar novamente no amor. Uma relação mais saudável pode surgir quando você deixa de usar as experiências ruins do passado como medida para tudo que ainda está por vir.

Dica cósmica: uma decepção não precisa definir a forma como você enxerga todos os seus próximos relacionamentos.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
1 de 10
O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (31 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (31 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje
Imagem - 'Quem Ama Cuida': Nancy toma decisão por Camilo e Adriana ganha novo aliado nesta segunda (31)

'Quem Ama Cuida': Nancy toma decisão por Camilo e Adriana ganha novo aliado nesta segunda (31)
Imagem - Vanessa fecha acordo com Junqueira em Por Você nesta segunda-feira (31 de agosto)

Vanessa fecha acordo com Junqueira em Por Você nesta segunda-feira (31 de agosto)