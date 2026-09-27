NÃO ACEITOU

O valor surreal que Anitta recusou para divulgar bets; cachê daria para comprar 25 ilhas privadas de luxo

Cantora recebeu uma proposta milionária para se tornar embaixadora de uma casa de apostas, mas recusou o convite após estudar os impactos do vício em jogos

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12:40

Anitta é coroada raiha da Grande Rio Crédito: Rafael Arantes

Anitta recusou uma proposta milionária para se tornar embaixadora de uma famosa casa de apostas e divulgar bets nas redes sociais. O valor oferecido à cantora, que já falou publicamente sobre os riscos do vício em jogos, chega a uma cifra capaz de comprar 25 ilhas privadas estruturadas.

A proposta foi revelada pela coluna Fábia Oliveira em meio à discussão sobre a proibição das bets no Brasil. A cantora já havia contado que recebeu um convite para fazer publicidade de apostas, mas decidiu não aceitar depois de pesquisar os possíveis impactos da atividade.

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro 1 de 12

De acordo com a apuração da coluna do Metrópoles, o contrato oferecido a Anitta chegava a R$ 500 milhões. O valor astronômico seria equivalente à compra de 25 ilhas privativas estruturadas, com casa sede, heliponto, píer e praia exclusiva, considerando uma estimativa de cerca de R$ 20 milhões por propriedade.

Por que Anitta recusou?

Anitta já havia falado sobre a proposta em maio, antes de o valor da negociação ser revelado. Na ocasião, a cantora explicou que decidiu estudar o assunto antes de aceitar o trabalho e concluiu que não queria associar sua imagem às apostas.

"Me pediram para fazer [bets] e usar minha cara, mas eu fui estudar. Sempre vou entender aquilo que vai impactar a vida das pessoas para saber se faz sentido. Quando você vai estudando, você pensa que na real, não era tão legal", afirmou.

Durante o desabafo, a cantora também criticou os efeitos do vício em apostas e chamou atenção para o impacto que o problema pode provocar principalmente entre pessoas de baixa renda. Na ocasião, a artista ainda cobrou ações mais enérgicas por parte do Governo Federal para proibir a propaganda desse tipo de aplicativo. "A gente tem que focar em resolver a questão que é muito séria, está acabando com a economia do país", declarou Anitta na ocasião.

Nesta sexta-feira (25), após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinar uma medida provisória que determinou o fim das bets no Brasil, Anitta voltou a se manifestar sobre o assunto. Nas redes sociais, a cantora comemorou a decisão e aproveitou para defender outra pauta, a redução da jornada de trabalho.

"Enquanto comemoramos o fim das bets, já podemos levantar nossa torcida para seguir a luta pelo fim da escala 6×1. Seu candidato é a favor da família? Mas a família só pode estar unida 1 dia na semana", escreveu.