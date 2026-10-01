Oasis entra na Justiça para impedir venda de fitas dos anos 90 avaliadas em R$ 12 milhões

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11:24
Os irmãos Liam e Noel Gallagher decidiram entrar na Justiça britânica para barrar a venda de um verdadeiro tesouro musical do Oasis. O material, avaliado em até R$ 12 milhões, junta conversas de bastidores, ensaios e shows gravados na época de ouro da banda, nos anos 1990. Depois da confusão nos tribunais, as fitas saíram do leilão que ia rolar neste sábado (3).
Chamado de 'The Desk Tapes', esse arquivo foi guardado pelo engenheiro de som Huw Richards, que trabalhou com o grupo de 1994 a 2001. A quantidade de material impressiona: são 209 fitas DAT, 73 fitas cassete e três MiniDiscs. Tem gravação de 63 shows e mais de cem horas de passagem de som e bate-papo entre os astros.
Banda Oasis
O processo entrou na Justiça de Londres na última terça-feira (29). Quem está processando são os próprios irmãos Gallagher e a gravadora Sony Music UK. Do outro lado da briga estão o engenheiro de som, o filho dele, Owain Richards, e a casa de leilões que ia vender tudo na Inglaterra.
Owain, que estava cuidando da venda, confirmou a imprensa que a briga adiou o negócio. Ele explicou que todo mundo topou suspender o leilão por enquanto, até que a Justiça tome uma decisão.
A coleção chamou a atenção de muita gente rica porque tem coisas raríssimas. Uma delas é a única gravação que se tem notícia de um show da banda na Escócia, em 1996. Mas, mesmo se alguém comprasse, levaria só as fitas físicas para casa. A própria casa de leilões já tinha avisado que os direitos das músicas e o direito de lucrar com elas continuam sendo do Oasis.
Mesmo sem as fitas, o leilão deste sábado (3) vai acontecer e vai vender outras coisas da banda, como guitarras, roteiros de shows e roupas. Essa briga na Justiça vem bem na hora em que o Oasis está em alta de novo, depois que os irmãos fizeram as pazes em 2025, anunciaram uma turnê para 2027 e lançaram um documentário de sucesso nos cinemas.