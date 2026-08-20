CURIOSIDADES

Obra de R$ 6,8 bilhões vai instalar 1º túnel totalmente imerso da América Latina, fica entre Santos e Guarujá e vai reduzir travessia de 1h para 5 minutos

Projeto inédito promete reduzir a travessia entre as duas cidades de até 50 minutos para menos de cinco



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:20

Estrutura será construída no fundo do canal e deve transformar a mobilidade na Baixada Santista Crédito: Reprodução/ PPI-SP

Você já imaginou atravessar o canal entre Santos e Guarujá por um túnel instalado no fundo da água? O que durante décadas parecia apenas um projeto distante está cada vez mais perto de sair do papel. A obra promete mudar a rotina de milhares de pessoas e ainda marcar um feito inédito na engenharia da América Latina.

O chamado Túnel Imerso Santos-Guarujá será construído sob o canal que separa as duas cidades. Com investimento estimado em R$ 6,8 bilhões, o projeto pretende reduzir uma travessia que hoje pode levar cerca de 50 minutos para menos de cinco, dependendo das condições do trânsito e da operação das balsas.

A técnica do túnel imerso prevê que grandes módulos de concreto sejam construídos em terra e, depois, posicionados no leito do canal para formar a passagem subaquática Crédito: Reprodução/ PPI-SP

Além de facilitar o deslocamento diário de moradores, a expectativa é que a nova ligação também beneficie turistas, trabalhadores e empresas que dependem da conexão entre os dois municípios.

Como será o túnel

Diferentemente dos túneis escavados na rocha, este será construído com uma técnica já utilizada em países da Europa e da Ásia. Os módulos do túnel serão montados em terra firme, levados até o canal e, depois, afundados cuidadosamente até o fundo, onde serão conectados para formar a passagem submersa.

Essa tecnologia, conhecida como túnel imerso, será utilizada pela primeira vez na América Latina. Ao todo, a estrutura terá cerca de 1,5 quilômetro de extensão, sendo aproximadamente 870 metros instalados sob o canal.

O método foi escolhido porque permite realizar a obra sem impedir a navegação de embarcações durante a construção.

Muito além dos carros

O projeto foi pensado para atender diferentes tipos de usuários. Além das faixas para veículos de passeio e caminhões, o túnel contará com espaço para transporte público, passagem para pedestres, ciclovia e uma faixa reservada ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

A proposta é oferecer uma alternativa mais rápida e contínua à travessia feita atualmente por balsas e embarcações, reduzindo filas e trazendo mais opções para quem precisa cruzar o canal diariamente.

Por que essa obra é tão importante?

Todos os dias, milhares de pessoas cruzam o canal entre Santos e Guarujá para trabalhar, estudar ou acessar serviços. Hoje, a travessia depende das balsas ou de um longo deslocamento por estrada, o que pode aumentar bastante o tempo de viagem nos horários de maior movimento.

Com o novo túnel, a expectativa é reduzir significativamente esse tempo e facilitar a mobilidade em toda a Baixada Santista. Outro ponto importante é que a solução foi desenvolvida para não interferir na operação do Porto de Santos, um dos mais movimentados do país.

Além de veículos, a futura ligação contará com espaço para pedestres, ciclistas, transporte público e uma faixa destinada ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Crédito: Reprodução/ PPI-SP

Uma espera de décadas

A ligação fixa entre Santos e Guarujá é discutida há muitos anos e se tornou um dos projetos de infraestrutura mais aguardados da região.