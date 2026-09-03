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Obra no imóvel de Simone Mendes causa destruição milionária na casa de vizinho

Guitarrista processa a cantora após muro de arrimo da casa da artista ceder, além de outros problemas estruturais

Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15:18

Simone Mendes foi processada por vizinho Crédito: Reprodução | Instagram

Uma obra realizada na residência da cantora Simone Mendes no condomínio de luxo Tamboré 1, em Alphaville, na Grande São Paulo, gerou uma batalha judicial milionária.

Em novembro de 2024, um muro de arrimo cedeu e despejou toneladas de terra, lama e escombros na propriedade vizinha, pertencente ao músico Léo Stuart, guitarrista da band Tihuana. Os prejuízos materiais são estimados em até R$ 1,3 milhão, segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do portal O Dia.

Entre as perdas, segundo o jornal, está um piano de cauda avaliado em aproximadamente R$ 400 mil, destruído pela lama.

Foram atingidos ainda o pomar, o canil, a piscina, o sistema de abastecimento de água e o lago de carpas, onde um dos peixes morreu.

A defesa de Simone afirmou que o episódio é consequência de chuvas intensas, ressaltando que a obra foi executada por empresa contratada. Laudos periciais, no entanto, apontam falhas estruturais.

Como o muro não tinha drenagem adequada, funcionou como represa até romper. A defesa de Léo rebateu a versão da artista, destacando que o imóvel existe há quase três décadas sem ter sofrido incidente semelhante.