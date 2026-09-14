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‘Obrigada por esperarem’: Simaria faz declaração emocionante aos fãs após quatro anos longe dos palcos

Cantora iniciou oficialmente uma nova fase da carreira com show lotado em São Paulo e gravação do primeiro DVD solo

Fernanda Varela

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:28

Simaria voltou aos palcos com casa cheia, looks glamourosos e o carinho de Simone. Crédito: Reprodução

Depois de quatro anos longe dos palcos, Simaria finalmente reencontrou o público. A cantora retornou aos shows no último sábado (12), em São Paulo, em uma noite que marcou também a gravação do primeiro DVD de sua carreira solo.

A apresentação aconteceu no Vibra São Paulo e teve ingressos esgotados. O retorno representa um novo capítulo na trajetória da artista, que estava afastada da rotina de shows desde 2022, ano em que chegou ao fim a dupla com a irmã, Simone Mendes.

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Após a apresentação, Simaria compartilhou registros da noite nas redes sociais e fez uma declaração aos fãs que acompanharam o período em que permaneceu afastada.

“Eu tentei imaginar esse momento muitas vezes. Nenhuma delas chegou perto do que vocês me fizeram sentir na noite de ontem. Obrigada por esperarem, por cantarem e por viverem essa noite comigo”, escreveu.

Simaria escolheu justamente o reencontro com o público para registrar o primeiro projeto audiovisual de sua nova fase. O repertório reuniu músicas inéditas e canções que fizeram parte de sua trajetória, misturando referências do sertanejo, pop e música latina.

O projeto foi planejado sem participações especiais. A proposta foi colocar Simaria como protagonista do espetáculo e apresentar a identidade artística que pretende seguir na carreira solo.

Durante o show, ela também revisitou músicas conhecidas da época em que formava dupla com Simone Mendes, incluindo “Regime Fechado”.

Antes de subir ao palco, Simaria admitiu estar nervosa com o retorno. A cantora recebeu o apoio da irmã por meio de uma videochamada. Simone, que não conseguiu comparecer à gravação devido a compromissos profissionais, incentivou a irmã antes da apresentação.

Quatro anos longe dos palcos

Simaria anunciou uma pausa na carreira em junho de 2022 para cuidar da saúde. Dois meses depois, em agosto, Simone e Simaria oficializaram o fim da dupla, após uma década de parceria.

Enquanto Simone Mendes seguiu em carreira solo, Simaria permaneceu afastada da agenda regular de apresentações. Durante esse período, dedicou-se à vida pessoal e ao desenvolvimento do projeto que marcaria seu retorno.

A volta começou a ganhar forma nos últimos meses. Em junho deste ano, Simaria chegou a cantar novamente ao lado de Simone durante a comemoração de seu aniversário, aumentando a expectativa dos fãs por seu retorno definitivo à música.

Em agosto, ao anunciar oficialmente a gravação do DVD, Simaria explicou que os anos afastada foram necessários para que pudesse voltar da maneira que desejava. “A pausa nunca foi o fim da minha história. Foi só o tempo que eu precisei para voltar bem! E meu reencontro com a música tem data e lugar para acontecer”, declarou na ocasião.