Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Obrigada por esperarem’: Simaria faz declaração emocionante aos fãs após quatro anos longe dos palcos

Cantora iniciou oficialmente uma nova fase da carreira com show lotado em São Paulo e gravação do primeiro DVD solo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:28

Simaria voltou aos palcos com casa cheia, looks glamourosos e o carinho de Simone.
Simaria voltou aos palcos com casa cheia, looks glamourosos e o carinho de Simone. Crédito: Reprodução

Depois de quatro anos longe dos palcos, Simaria finalmente reencontrou o público. A cantora retornou aos shows no último sábado (12), em São Paulo, em uma noite que marcou também a gravação do primeiro DVD de sua carreira solo.

A apresentação aconteceu no Vibra São Paulo e teve ingressos esgotados. O retorno representa um novo capítulo na trajetória da artista, que estava afastada da rotina de shows desde 2022, ano em que chegou ao fim a dupla com a irmã, Simone Mendes.

Simaria

A cantora Simaria com o personal trainer Kayo Borghi por Reprodução
Simaria e Vicente por Reprodução
A cantora Simaria relança clipe de cover nas plataformas por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simone e Simaria por Reprodução
Simaria e o ex-marido Vicente Escrig por Reprodução
Simone e Simaria na gravação do Show da Virada em Recife por Divulgação/TV Globo
Simaria por Reprodução
Simaria e o ex-marido Vicente Escrig por Reprodução
Simaria confirmou retorno aos palcos após quatro anos e fará show em São Paulo em setembro por Reprodução/Instagram
Simaria muda corpo para voltar aos palcos por Reprodução | Instagram
Simaria decidiu continuar com estilo de vida saudável por Reprodução | Redes Sociais
Simaria realizando treino na academia por Reprodução | Redes Sociais
Simaria realizando treino na academia por Reprodução | Redes Sociais
Simone e Simaria por Reprodução
Simone e Simaria por Reprodução
Simone e Simaria por Reprodução
Simone e Simaria por Reprodução
Simaria posta foto íntima e apaga logo em seguida por Reprodução / Instagram
Simaria por Reprodução
Simaria, ex-dupla com Simone por redes sociais
Simone e Simaria encerraram a parceria por TV Globo
1 de 28
A cantora Simaria com o personal trainer Kayo Borghi por Reprodução

Após a apresentação, Simaria compartilhou registros da noite nas redes sociais e fez uma declaração aos fãs que acompanharam o período em que permaneceu afastada.

“Eu tentei imaginar esse momento muitas vezes. Nenhuma delas chegou perto do que vocês me fizeram sentir na noite de ontem. Obrigada por esperarem, por cantarem e por viverem essa noite comigo”, escreveu.

Simaria escolheu justamente o reencontro com o público para registrar o primeiro projeto audiovisual de sua nova fase. O repertório reuniu músicas inéditas e canções que fizeram parte de sua trajetória, misturando referências do sertanejo, pop e música latina.

O projeto foi planejado sem participações especiais. A proposta foi colocar Simaria como protagonista do espetáculo e apresentar a identidade artística que pretende seguir na carreira solo.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda faz um alerta para 3 signos nesta segunda-feira (14): alguém pode tentar fazer você voltar atrás em uma decisão

Anjo da Guarda faz um alerta para 3 signos nesta segunda-feira (14): alguém pode tentar fazer você voltar atrás em uma decisão

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Você não está esperando o momento certo, está adiando uma decisão, porque o conhecido é menos assustador do que o recomeço' - a reflexão inspirada em Abraham Maslow

Frase do dia da Psicologia: 'Você não está esperando o momento certo, está adiando uma decisão, porque o conhecido é menos assustador do que o recomeço' - a reflexão inspirada em Abraham Maslow

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda opinião merece espaço dentro de você apenas porque alguém teve coragem de dizê-la em voz alta' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio sobre domínio de si

Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda opinião merece espaço dentro de você apenas porque alguém teve coragem de dizê-la em voz alta' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio sobre domínio de si

Durante o show, ela também revisitou músicas conhecidas da época em que formava dupla com Simone Mendes, incluindo “Regime Fechado”.

Antes de subir ao palco, Simaria admitiu estar nervosa com o retorno. A cantora recebeu o apoio da irmã por meio de uma videochamada. Simone, que não conseguiu comparecer à gravação devido a compromissos profissionais, incentivou a irmã antes da apresentação.

Quatro anos longe dos palcos

Simaria anunciou uma pausa na carreira em junho de 2022 para cuidar da saúde. Dois meses depois, em agosto, Simone e Simaria oficializaram o fim da dupla, após uma década de parceria.

Enquanto Simone Mendes seguiu em carreira solo, Simaria permaneceu afastada da agenda regular de apresentações. Durante esse período, dedicou-se à vida pessoal e ao desenvolvimento do projeto que marcaria seu retorno.

Leia mais

Imagem - Thiago Rodrigues retorna à Globo em 'Avenida Brasil 2' após quase dez anos

Thiago Rodrigues retorna à Globo em 'Avenida Brasil 2' após quase dez anos

Imagem - Túlio Gadêlha rebate ataques com foto de Fátima Bernardes e William Bonner: 'Minha família'

Túlio Gadêlha rebate ataques com foto de Fátima Bernardes e William Bonner: 'Minha família'

Imagem - 'Acabou comigo': Vídeo de cadela feliz em carro sem saber que voltaria para o abrigo viraliza na web

'Acabou comigo': Vídeo de cadela feliz em carro sem saber que voltaria para o abrigo viraliza na web

A volta começou a ganhar forma nos últimos meses. Em junho deste ano, Simaria chegou a cantar novamente ao lado de Simone durante a comemoração de seu aniversário, aumentando a expectativa dos fãs por seu retorno definitivo à música.

Em agosto, ao anunciar oficialmente a gravação do DVD, Simaria explicou que os anos afastada foram necessários para que pudesse voltar da maneira que desejava. “A pausa nunca foi o fim da minha história. Foi só o tempo que eu precisei para voltar bem! E meu reencontro com a música tem data e lugar para acontecer”, declarou na ocasião.

Agora, com o primeiro show solo realizado e o DVD gravado, Simaria dá início oficialmente à nova etapa da carreira. A data de lançamento do projeto ainda não foi divulgada.

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Bruno Magnata abre o jogo sobre desfecho com fã que o convidou para jantar durante show: ‘uma po#** dessa?’

Bruno Magnata abre o jogo sobre desfecho com fã que o convidou para jantar durante show: ‘uma po#** dessa?’