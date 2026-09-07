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'Odisseia' ganha novo mistério: tradutora de Homero fará nova tradução da obra após detonar filme de Christopher Nolan

Emily Wilson decidiu refazer sua tradução do clássico grego quase uma década depois da primeira versão, com mudanças no ritmo e nas notas

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12:52

Projeto já está pela metade e revisará até escolhas de palavras da edição de 2017, enquanto a polêmica com o filme de Christopher Nolan chama atenção
Projeto já está pela metade e revisará até escolhas de palavras da edição de 2017, enquanto a polêmica com o filme de Christopher Nolan chama atenção Crédito: Jacob Jordaens / Wikimedia Commons

Quase 3 mil anos depois de Homero contar a longa jornada de Odisseu, "Odisseia" está ganhando uma nova tradução, feita pela mesma pessoa que já havia transformado o poema em um sucesso entre leitores da língua inglesa. 

Emily Wilson, professora de estudos clássicos da Universidade da Pensilvânia, decidiu começar novamente o trabalho. E não se trata de simplesmente corrigir a versão anterior: ela está traduzindo o épico inteiro outra vez, do zero. 

Potenciais lugares reais de 'A Odisseia'

As muralhas de Hisarlik preservam as ruínas de Troia, cidade de onde Odisseu inicia sua longa viagem de volta por Kadı / Wikimedia Commons
O porto de Maroneia fica na região associada a Ismaro, primeira escala de Odisseu após deixar Troia por Ggia / Wikimedia Commons
A ilha tunisiana de Djerba é associada desde a Antiguidade à terra dos lotófagos, onde os homens de Odisseu esquecem o lar em meio ao vício da flor de lótus por Rawen Ab / Wikimedia Commons
O Etna ajudou a consolidar a Sicília como candidata à terra dos ciclopes, junto dos famosos Faraglioni dei Ciclopi, conjunto de rochas que "teriam sido arremessados pelos gigantes" por Gnuckx / Wikimedia Commons
Lipari e Vulcano vistas do espaço, no arquipélago tradicionalmente associado a Éolo, guardião dos ventos por NASA Expedition 17 / Wikimedia Commons
O Monte Circeo emerge sobre a costa italiana e mantém há séculos a tradição de ser a antiga morada de Circe por GreyElfGT / Wikimedia Commons
O Aqueronte real, no Épiro, alimenta há séculos a associação da paisagem grega com a descida de Odisseu ao mundo dos mortos por Samuli Lintula / Wikimedia Commons
A Sicília é a candidata tradicional a Trinácia, ilha onde os companheiros de Odisseu matam o gado sagrado do deus Hélio por Nicolas Chadeville / Wikimedia Commons
O estreito entre Sicília e Calábria tornou-se a identificação clássica da perigosa passagem de Odisseu entre Cila e Caríbdis por Edd48 / Wikimedia Commons
As ilhas Li Galli, antigas Sirenuse, são uma das candidatas mais tradicionais ao cenário em que Odisseu ouviu o canto das sereias por Gianfranco Vitolo / Wikimedia Commons
A costa de Paleokastritsa, em Corfu, integra a antiga tradição que identifica a ilha com a Esquéria habitada pelos feácios por Dietmar Rabich / Wikimedia Commons
A atual Ítaca permanece como destino tradicional da viagem de Odisseu, embora uma hipótese recente volte a apontar para Paliki, em Cefalônia por Auteur / Wikimedia Commons
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As muralhas de Hisarlik preservam as ruínas de Troia, cidade de onde Odisseu inicia sua longa viagem de volta por Kadı / Wikimedia Commons

A primeira tradução de Wilson foi publicada em 2017. Ela foi a primeira tradução completa de Odisseia para o inglês feita por uma mulher e recebeu ampla aprovação da crítica. 

Agora, quase uma década depois, a especialista acredita que chegou a hora de olhar novamente para a história. 

O que mudou na nova versão

Segundo Wilson, o novo trabalho segue uma abordagem mais próxima daquela utilizada por ela na tradução "ilíada", publicada em 2023. Umas das principais diferenças está no formato dos versos.

Na primeira Odisseia, Wilson buscou manter uma correspondência mais rígida com a quantidade de versos do original. Na nova versão, ela pretende usar um pouco mais de versos, permitindo maior variedade no tamanho das palavras e no ritmo da narrativa.

Outro elemento que ganhará espaço são as explicações. A nova edição terá notas finais muito mais extensas, acompanhando o leitor durante a leitura do antigo poema grego.

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A tradutora que virou personagem da discussão sobre o filme

A decisão de refazer a tradução ganhou atenção justamente depois de Wilson se tornar uma das vozes mais críticas à adaptação cinematográfica de Odisseia dirigida por Christopher Nolan.

O detalhe curioso é que o próprio Nolan já havia citado a tradução de Wilson como uma inspiração para o filme. 

O diretor chegou a mencionar a primeira frase da tradução, "Tell me about a complicated man", como uma referência para construir seu Odisseu. 

Mas Wilson não poupou críticas ao resultado nas telas. Em uma análise publicada pela London Review of Books, ela afirmou que o roteiro era "abysmal" e criticou a falta de profundidade psicológica, emocional, política e ética da adaptação. 

Também questionou as motivações dos personagens e outros elementos da narrativa.

Ela chegou a escrever que teria vergonha de ter participado da elaboração de qualquer parte daquele roteiro.

Uma nova leitura de um texto antigo

Apesar da polêmica envolvendo o longa, a nova tradução não nasceu como uma resposta à produção de Nolan.

O projeto já estava em andamento, e Wilson explica que a experiência adquirida ao traduzir Ilíada foi importante para repensar sua abordagem da Odisseia.

Durante o trabalho com Ilíada, ela percebeu que seguir uma correspondência rígida verso a verso poderia limitar suas escolhas, especialmente em trechos com muitos nomes.

A experiência fez com que ela reconsiderasse algumas decisões tomadas na primeira Odisseia.

Agora, a nova versão está aproximadamente na metade e ainda deve levar alguns anos para ser concluída.

Até uma palavra será revista

Entre as mudanças já identificadas está uma escolha específica da primeira tradução.

Wilson afirmou que hoje considera que usou a palavra “slave” (“escravo”) em excesso na versão de 2017.

Na nova tradução, ela pretende empregar termos mais específicos para diferentes categorias de pessoas escravizadas.

Mas nem tudo será necessariamente alterado.

A frase de abertura que chamou a atenção de Nolan, “Tell me about a complicated man”, provavelmente permanecerá igual, segundo Wilson. A nova Odisseia ainda não tem uma data de publicação anunciada.

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Curiosidades Odisseia

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