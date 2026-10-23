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Oh Polêmico grava clipe em Salvador e aposta em música para agitar o verão: 'Tarará'

Com cenas na Praia da Paciência e no Alto da Sereia, no Rio Vermelho, “Tarará” tem lançamento previsto para novembro e aposta na identidade baiana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 14:23

Oh Polêmico
Oh Polêmico gravou o videoclipe de “Tarará” na Praia da Paciência e no Alto da Sereia, em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador foi o cenário escolhido por Oh Polêmico para apresentar a atmosfera de seu próximo lançamento. O cantor gravou, nesta quinta-feira (22), o videoclipe de “Tarará”, música que chega ao público em novembro e surge como uma das apostas do artista para o verão.

A gravação passou pela Praia da Paciência e pela comunidade do Alto da Sereia, no Rio Vermelho. As locações ajudam a construir a identidade visual do projeto, que busca valorizar a paisagem, a cultura e a energia característica da capital baiana.

Oh Polêmico gravou o videoclipe de “Tarará”

Oh Polêmico gravou o videoclipe de “Tarará” na Praia da Paciência e no Alto da Sereia, em Salvador por Divulgação
Oh Polêmico gravou o videoclipe de “Tarará” na Praia da Paciência e no Alto da Sereia, em Salvador por Divulgação
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Oh Polêmico gravou o videoclipe de “Tarará” na Praia da Paciência e no Alto da Sereia, em Salvador por Divulgação

A proposta de “Tarará” é levar para a música o clima de encontros entre amigos, dança e celebração. A expressão que dá nome à faixa remete à resenha e à descontração, elementos que orientam o conceito do audiovisual.

Com a chegada da estação mais quente do ano, Oh Polêmico aposta na conexão com suas raízes baianas para conquistar o público. A combinação entre ritmo, referências locais e uma temática voltada à festa coloca a faixa no repertório de lançamentos que buscam embalar o verão.

O videoclipe reforça essa proposta ao escolher espaços de Salvador como parte central da produção. A expectativa é que “Tarará” amplie a presença do artista na temporada de festas, período marcado pela força da música baiana e pela circulação de novos hits.

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