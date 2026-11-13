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Oh Polêmico lança música ‘TARARÁ’ e aposta em hit para o verão 2027

Faixa chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (13), enquanto videoclipe gravado em Salvador será lançado ao meio-dia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13:30

Produção audiovisual também aposta na identidade baiana
Produção audiovisual também aposta na identidade baiana Crédito: Divulgação/@leawry

O verão 2027 já tem uma nova aposta musical. O cantor **Oh Polêmico** lança nesta sexta-feira (13) a música ‘TARARÁ’, que chega às plataformas digitais à meia-noite. O videoclipe oficial será disponibilizado no YouTube ao meio-dia, com imagens gravadas em diferentes pontos de Salvador.

Conhecido por sua ligação com o pagodão baiano e a cultura popular, o artista aposta em uma faixa que busca traduzir a espontaneidade e a energia das ruas da capital baiana. A expressão que dá nome à música está associada aos momentos de descontração, às brincadeiras e aos encontros entre amigos, elementos que inspiraram a composição.

Oh Polêmico

Oh Polêmico por Reprodução
Oh Polêmico por Reprodução
Oh Polêmico por Reprodução
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Oh Polêmico por Reprodução/Instagram
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Oh Polêmico por Reprodução/Instagram
Oh Polêmico por Reprodução/Instagram
Oh Polêmico por Reprodução/Instagram
Oh Polêmico por Reprodução/Instagram
Oh Polêmico por Reprodução/Instagram
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Oh Polêmico grava clipe com DJ Buarque no Rio de Janeiro por Divulgação
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Oh Polêmico grava clipe com DJ Buarque no Rio de Janeiro por Divulgação
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Ludmilla e Oh Polêmico por Rezende/Divulgação
Oh Polêmico por Reprodução
Oh Polêmico por Reprodução
Oh Polêmico por Reprodução
Oh Polêmico por Reprodução
Oh Polêmico por Reprodução
Oh Polêmico por Reprodução
Carro com cantor Oh Polêmico e equipe capota a caminho da Micareta de Feira de Santana por Acervo Pessoal
Oh Polêmico por Divulgação
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O cantor Oh Polêmico por divulgação
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Cantor Deivison, da banda Oh Polêmico por Reprodução/Instagram
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Oh Polêmico por Reprodução

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“‘TARARÁ’ tem muito da nossa Bahia, da nossa resenha, daquele jeito espontâneo que a gente tem de se divertir e aproveitar a vida. É uma música para dançar, brincar e curtir com os amigos. Quero que todo mundo escute e sinta essa energia que é tão nossa”, afirma o cantor.

A produção audiovisual também aposta na identidade baiana. Gravado em Salvador, o clipe apresenta cenários como a Praia da Penha e a comunidade do Alto da Sereia, no Rio Vermelho. A proposta é destacar paisagens, espaços e manifestações culturais que fazem parte da trajetória do artista.

“Gravar esse clipe em Salvador foi muito especial. Escolhemos lugares que têm a cara da nossa cidade e que representam muito dessa energia que trago para a música. É importante mostrar de onde a gente vem e valorizar a nossa cultura”, destaca Polly.

O lançamento acontece após outros trabalhos que reforçam a presença do artista no pagodão, como ‘Laço na Fivela’, parceria com Léo Santana. Com ‘TARARÁ’, Oh Polêmico mantém a aposta em uma sonoridade dançante e popular, mirando espaços como paredões, trios elétricos, praias e festas durante a temporada de verão.

A música marca o início dos lançamentos do cantor para o verão 2027 e reforça a proposta de valorizar suas raízes e a cultura musical da Bahia.

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oh Polêmico

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