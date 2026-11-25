APOSTA PARA O VERÃO

Oh Polêmico supera 500 mil visualizações com clipe de 'Tarará' em menos de duas semanas

Aposta do cantor para o verão de 2027, música ganhou coreografia própria e videoclipe gravado em Salvador

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 23:34

Oh Polêmico aposta em 'Tarará' para o verão de 2027 Crédito: @leawry

Oh Polêmico alcançou a marca de 500 mil visualizações no YouTube com o videoclipe de 'Tarará' nesta quarta-feira (25). Lançada em 13 de novembro, a música é a aposta do cantor baiano para o verão de 2027 e reúne referências à cultura popular de Salvador.

Com coreografia própria, a faixa busca repetir o sucesso de outros lançamentos do artista e chega acompanhada de uma produção audiovisual que valoriza a estética das periferias da capital baiana.

Oh Polêmico gravou o videoclipe de “Tarará” 1 de 2

O clipe foi gravado em diferentes pontos de Salvador, entre eles a Praia da Penha e a comunidade do Alto da Sereia, no Rio Vermelho.

“Fico muito feliz em ver ‘Tarará’ chegando a tanta gente em tão pouco tempo. Essa música tem muito da nossa Bahia e desse jeito que a gente tem de transformar qualquer momento em resenha”, afirma o cantor.

“O clipe traz uma estética periférica, com cenários e elementos que representam muito da cultura popular baiana. Ver esse trabalho ganhar essa repercussão é muito especial e espero que a galera continue curtindo, dançando e levando ‘Tarará’ para todos os lugares”, completa.