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'Oi, mãe': Tati Machado exibe barriga de 5 meses e mostra bastidores da gravidez

Grávida de Rafael, apresentadora compartilhou registros da gestação e momentos com o marido, Bruno Monteiro, nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 19:22

Tati Machado está grávida de cinco meses
Tati Machado está grávida de cinco meses Crédito: Reprodução/Instagram

Tati Machado está grávida de cinco meses de Rafael, fruto de seu relacionamento com o cinegrafista Bruno Monteiro. Nas redes sociais, a apresentadora reuniu em registros publicados nesta sexta-feira (14) momentos que vem vivendo durante a gestação: incluindo uma foto exibindo a barriga e o registro de uma brincadeira feita por seu marido.

Na foto que abre o carrossel de registros, Tati aparece com a barriga de cinco meses de gestação à mostra no espelho do elevador. Na legenda, ela escreveu: “Oi, mãe”.

Em outro trecho da publicação, o casal surge em um momento de carinho, registrado em vídeo no qual ambos aparecem juntos sentindo o pequeno Rafael mexer em sua barriga.

Tati Machado anunciou nome e sexo do bebê

Tati Machado anunciou nome e sexo do bebê por Reprodução/Instagram
Tati Machado anunciou nome e sexo do bebê por Reprodução/Instagram
Tati Machado anunciou nome e sexo do bebê por Reprodução/Instagram
Tati Machado anunciou nome e sexo do bebê por Reprodução/Instagram
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Tati Machado anunciou nome e sexo do bebê por Reprodução/Instagram

A sequência traz ainda um momento em família que rendeu risadas. O vídeo mostra o susto que a apresentadora teve ao encontrar uma barata dentro de um pacote de amendoim – uma brincadeira feita por Bruno, que escondeu o inseto de plástico no alimento. "Sério, tudo nesse vídeo me pega! Bruno colocou uma barata de mentira no amendoim, eu levei susto, meu sogro perguntou se eu tinha peidado e ainda teve um tapão estalado!”, disse Tati na legenda.

Tati Machado revelou em junho que estava grávida. A novidade foi anunciada por meio de um vídeo da apresentadora junto com o marido, Bruno Monteiro, publicado nas redes sociais, onde a apresentadora aparece segurando um par de sapatinhos de bebê na cor bege, enquanto seu marido pega uma câmera fotográfica. A previsão do nascimento de Rafael é para o final do ano.

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Tags:

Tati Machado Gravidez Bruno Monteiro

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