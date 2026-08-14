'Oi, mãe': Tati Machado exibe barriga de 5 meses e mostra bastidores da gravidez

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 19:22
Tati Machado está grávida de cinco meses de Rafael, fruto de seu relacionamento com o cinegrafista Bruno Monteiro. Nas redes sociais, a apresentadora reuniu em registros publicados nesta sexta-feira (14) momentos que vem vivendo durante a gestação: incluindo uma foto exibindo a barriga e o registro de uma brincadeira feita por seu marido.
Na foto que abre o carrossel de registros, Tati aparece com a barriga de cinco meses de gestação à mostra no espelho do elevador. Na legenda, ela escreveu: “Oi, mãe”.
Em outro trecho da publicação, o casal surge em um momento de carinho, registrado em vídeo no qual ambos aparecem juntos sentindo o pequeno Rafael mexer em sua barriga.
Tati Machado anunciou nome e sexo do bebê
A sequência traz ainda um momento em família que rendeu risadas. O vídeo mostra o susto que a apresentadora teve ao encontrar uma barata dentro de um pacote de amendoim – uma brincadeira feita por Bruno, que escondeu o inseto de plástico no alimento. "Sério, tudo nesse vídeo me pega! Bruno colocou uma barata de mentira no amendoim, eu levei susto, meu sogro perguntou se eu tinha peidado e ainda teve um tapão estalado!”, disse Tati na legenda.
Tati Machado revelou em junho que estava grávida. A novidade foi anunciada por meio de um vídeo da apresentadora junto com o marido, Bruno Monteiro, publicado nas redes sociais, onde a apresentadora aparece segurando um par de sapatinhos de bebê na cor bege, enquanto seu marido pega uma câmera fotográfica. A previsão do nascimento de Rafael é para o final do ano.