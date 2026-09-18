CURIOSIDADES

Óleo de alecrim no cabelo: para que serve e por que aplicar o produto puro pode prejudicar couro cabeludo

Óleo de alecrim pode ajudar nos cuidados capilares, mas o uso incorreto pode irritar o couro cabeludo



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:11

Óleo de alecrim é usado em rotinas de cuidados capilares, mas exige diluição correta para evitar irritações no couro cabeludo Crédito: Foto: Magnific

A busca por soluções naturais para cuidar dos cabelos ganhou espaço nas rotinas de beleza. Entre os ingredientes que despertam interesse está o óleo de alecrim, conhecido por seu potencial de auxiliar na saúde do couro cabeludo. Porém, o uso sem os cuidados necessários pode transformar uma tentativa de fortalecer os fios em um problema de irritação.

O ingrediente é associado ao crescimento capilar e à melhora da aparência dos cabelos. Pesquisas preliminares apontam resultados promissores, mas as evidências ainda são limitadas e não permitem considerá-lo uma solução garantida para a queda de cabelo.

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Por isso, entender como o óleo funciona, quais são seus riscos e quando procurar ajuda profissional é essencial antes de incluí-lo na rotina de cuidados.

Óleo de alecrim pode ajudar no crescimento do cabelo?

O óleo de alecrim é um produto obtido da planta Rosmarinus officinalis, utilizada em cosméticos e cuidados com a pele e os cabelos. Entre suas propriedades estudadas estão ações antioxidantes e anti-inflamatórias, que podem contribuir para a saúde do couro cabeludo.

Uma pesquisa clínica publicada anteriormente comparou o uso de óleo de alecrim ao minoxidil a 2% em homens com alopecia androgenética. Após seis meses, os dois grupos apresentaram aumento na contagem de fios, sem diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos.

Apesar do resultado, o estudo não comprova que o óleo seja eficaz para todos os tipos de queda. A quantidade de pesquisas disponíveis ainda é reduzida, e os resultados não devem ser interpretados como uma garantia de crescimento capilar.

Por que a diluição do óleo de alecrim é importante?

O óleo essencial de alecrim é uma substância concentrada. Aplicá-lo diretamente sobre a pele, sem a diluição recomendada, pode aumentar o risco de irritação, vermelhidão, ardência e reações alérgicas.

A inflamação provocada pelo uso inadequado pode prejudicar o conforto do couro cabeludo e contribuir para uma piora dos sintomas. Por isso, a aplicação do produto puro não é uma prática recomendada.

O óleo de alecrim ganhou espaço nos cuidados com os cabelos, mas a aplicação incorreta pode trazer riscos à pele Crédito: Foto: Magnific

A concentração adequada depende do tipo de produto, da formulação e das características individuais da pele. Não existe uma única proporção que possa ser indicada de forma segura para todas as pessoas.

Óleo de alecrim pode acelerar a queda de cabelo?

O óleo de alecrim não deve ser tratado automaticamente como causador direto de queda permanente. No entanto, sua utilização inadequada pode provocar irritação ou dermatite de contato, levando a desconforto e, em alguns casos, aumento da queda associado à inflamação do couro cabeludo.

Isso significa que uma reação negativa após a aplicação não deve ser ignorada. Insistir no uso, mesmo com sintomas, pode agravar a irritação e dificultar a identificação do que está causando o problema.