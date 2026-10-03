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Olha quem virou o centro das atenções: 4 signos podem receber olhares, elogios e até gente do passado em outubro

Com Vênus retrógrado começando hoje, algumas pessoas podem voltar a demonstrar interesse, enquanto outras descobrem que estão sendo observadas muito mais do que imaginavam

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 15:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Tem gente que entra em outubro sem fazer esforço nenhum e, mesmo assim, começa a chamar atenção por onde passa. Para quatro signos, o mês pode trazer exatamente essa sensação: mais olhares, elogios, convites, aproximações e pessoas deixando mais claro o interesse que antes escondiam.

Vênus começa seu movimento retrógrado hoje, 3 de outubro, às 04h16, em Escorpião. O período pode colocar relacionamentos e antigas dinâmicas afetivas novamente em evidência, mas também pode aumentar a percepção sobre quem realmente merece espaço na vida de cada signo.

A astróloga Eleanor afirma que haverá "mais olhos sobre você e pessoas sendo menos discretas com o interesse". Ao mesmo tempo, ela recomenda discernimento. Afinal, receber atenção é uma coisa. Dar acesso à própria vida é outra. A previsão é do site Your Tango".

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Áries

Áries pode perceber rapidamente que as pessoas estão deixando menos espaço para o mistério. Em outubro, interesses que antes ficavam escondidos podem ficar muito mais evidentes, seja alguém querendo se aproximar, trabalhar junto ou simplesmente acompanhar de perto o que você está fazendo.

Isso também pode trazer alguém do passado de volta. Um ex ou antigo amigo pode reaparecer justamente quando Áries já estava seguindo em frente. A melhor estratégia é não correr para decidir nada. Se existe interesse de verdade, deixe a outra pessoa demonstrar com atitudes.

Dica cósmica: pare de fazer todo o esforço sozinho. Dê espaço para o outro mostrar o quanto realmente quer estar na sua vida.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Câncer

Câncer pode descobrir que sua vida pessoal virou assunto. Pessoas podem demonstrar uma curiosidade maior sobre seus relacionamentos, seus planos e até sobre aquilo que você faz quando ninguém está olhando.

O curioso é que quanto menos Câncer contar, maior pode ficar a curiosidade alheia. Mas isso não significa que o signo precise entregar explicações. Outubro também pode ajudar a questionar desejos antigos e perceber que algumas escolhas foram feitas mais para corresponder às expectativas dos outros do que por vontade própria.

Dica cósmica: você não deve explicações sobre cada mudança que fizer. Algumas decisões ficam muito melhores quando são vividas antes de serem anunciadas.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode ser um dos signos mais observados de outubro. E isso pode aparecer de várias formas: mais elogios, pessoas lembrando de você depois de uma reunião, olhares demorados e até desconhecidos tomando coragem para puxar conversa.

O problema é que tanta atenção também pode despertar uma vontade de mudar tudo de uma vez. Libra pode sentir vontade de alterar a aparência, repensar relacionamentos ou aceitar de volta alguém que já ficou no passado. Só que atenção não é sinônimo de merecimento. Algumas pessoas podem reaparecer apenas porque perceberam que você está bem.

Dica cósmica: aproveite os elogios, mas não entregue sua vida a qualquer pessoa que apareça para recebê-los.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode descobrir que, finalmente, o trabalho que fez em silêncio começou a chamar atenção. A carreira ganha destaque e o signo pode perceber uma mudança na maneira como colegas, chefes ou outras pessoas do meio profissional passam a enxergá-lo.

Esse reconhecimento também pode abrir espaço para pensar em uma mudança. Talvez Capricórnio queira continuar exatamente no caminho que construiu, ou talvez perceba que está pronto para usar a reputação conquistada para começar algo diferente. Não é necessário virar a vida de cabeça para baixo imediatamente. O importante é aproveitar a visibilidade para pensar no próximo passo.

Dica cósmica: se finalmente estão olhando para o seu trabalho, aproveite para mostrar o que você sabe fazer. Não diminua seu próprio esforço justamente agora.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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