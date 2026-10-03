ASTROLOGIA

Olha quem virou o centro das atenções: 4 signos podem receber olhares, elogios e até gente do passado em outubro

Com Vênus retrógrado começando hoje, algumas pessoas podem voltar a demonstrar interesse, enquanto outras descobrem que estão sendo observadas muito mais do que imaginavam

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 15:00

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Tem gente que entra em outubro sem fazer esforço nenhum e, mesmo assim, começa a chamar atenção por onde passa. Para quatro signos, o mês pode trazer exatamente essa sensação: mais olhares, elogios, convites, aproximações e pessoas deixando mais claro o interesse que antes escondiam.

Vênus começa seu movimento retrógrado hoje, 3 de outubro, às 04h16, em Escorpião. O período pode colocar relacionamentos e antigas dinâmicas afetivas novamente em evidência, mas também pode aumentar a percepção sobre quem realmente merece espaço na vida de cada signo.

A astróloga Eleanor afirma que haverá "mais olhos sobre você e pessoas sendo menos discretas com o interesse". Ao mesmo tempo, ela recomenda discernimento. Afinal, receber atenção é uma coisa. Dar acesso à própria vida é outra. A previsão é do site Your Tango".

Áries

Áries pode perceber rapidamente que as pessoas estão deixando menos espaço para o mistério. Em outubro, interesses que antes ficavam escondidos podem ficar muito mais evidentes, seja alguém querendo se aproximar, trabalhar junto ou simplesmente acompanhar de perto o que você está fazendo.

Isso também pode trazer alguém do passado de volta. Um ex ou antigo amigo pode reaparecer justamente quando Áries já estava seguindo em frente. A melhor estratégia é não correr para decidir nada. Se existe interesse de verdade, deixe a outra pessoa demonstrar com atitudes.

Dica cósmica: pare de fazer todo o esforço sozinho. Dê espaço para o outro mostrar o quanto realmente quer estar na sua vida.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Câncer

Câncer pode descobrir que sua vida pessoal virou assunto. Pessoas podem demonstrar uma curiosidade maior sobre seus relacionamentos, seus planos e até sobre aquilo que você faz quando ninguém está olhando.

O curioso é que quanto menos Câncer contar, maior pode ficar a curiosidade alheia. Mas isso não significa que o signo precise entregar explicações. Outubro também pode ajudar a questionar desejos antigos e perceber que algumas escolhas foram feitas mais para corresponder às expectativas dos outros do que por vontade própria.

Dica cósmica: você não deve explicações sobre cada mudança que fizer. Algumas decisões ficam muito melhores quando são vividas antes de serem anunciadas.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra

Libra pode ser um dos signos mais observados de outubro. E isso pode aparecer de várias formas: mais elogios, pessoas lembrando de você depois de uma reunião, olhares demorados e até desconhecidos tomando coragem para puxar conversa.

O problema é que tanta atenção também pode despertar uma vontade de mudar tudo de uma vez. Libra pode sentir vontade de alterar a aparência, repensar relacionamentos ou aceitar de volta alguém que já ficou no passado. Só que atenção não é sinônimo de merecimento. Algumas pessoas podem reaparecer apenas porque perceberam que você está bem.

Dica cósmica: aproveite os elogios, mas não entregue sua vida a qualquer pessoa que apareça para recebê-los.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio pode descobrir que, finalmente, o trabalho que fez em silêncio começou a chamar atenção. A carreira ganha destaque e o signo pode perceber uma mudança na maneira como colegas, chefes ou outras pessoas do meio profissional passam a enxergá-lo.

Esse reconhecimento também pode abrir espaço para pensar em uma mudança. Talvez Capricórnio queira continuar exatamente no caminho que construiu, ou talvez perceba que está pronto para usar a reputação conquistada para começar algo diferente. Não é necessário virar a vida de cabeça para baixo imediatamente. O importante é aproveitar a visibilidade para pensar no próximo passo.

Dica cósmica: se finalmente estão olhando para o seu trabalho, aproveite para mostrar o que você sabe fazer. Não diminua seu próprio esforço justamente agora.