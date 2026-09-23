ASTROLOGI

Olho no celular! 4 signos podem receber uma proposta que muda seus planos hoje (23 de setembro)

Parcerias, contatos e iniciativa podem colocar esses signos diante de oportunidades que eles não deveriam deixar passar

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11:00

Signos terão mensagem especial no domingo Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Libra começou ontem, 22 de setembro, às 21h05, junto com o início da primavera no Brasil. O novo ciclo coloca cooperação, equilíbrio e relacionamentos em evidência, criando um cenário especialmente favorável para quem sabe trabalhar em conjunto.

Para quatro signos, isso pode se transformar em oportunidades concretas hoje. Uma indicação, parceria, convite ou até uma tarefa diferente pode aproximá-los de algo que desejam há bastante tempo. A sorte aparece, mas saber reconhecê-la será fundamental. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Hoje pode ser um daqueles dias em que fazer algo de que você realmente gosta acaba abrindo portas inesperadas, Áries. Sua criatividade ganha espaço quando você para de tentar seguir um modelo pronto e se permite experimentar.

Uma ideia original pode chamar atenção de alguém ou colocar você em contato com pessoas que enxergam potencial no seu trabalho. Não esconda aquilo que está fazendo por medo de parecer diferente. Mostrar seus talentos pode ser justamente o que aproxima uma nova oportunidade.

Dica cósmica: compartilhe suas ideias e deixe as pessoas conhecerem o que você sabe fazer. Uma oportunidade pode nascer de uma simples conversa.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Leão

Sua confiança chama atenção hoje, Leão, especialmente no trabalho e em situações nas quais você precisa mostrar iniciativa. Você pode perceber que está sendo observado de uma maneira positiva e que suas atitudes estão falando mais alto do que qualquer discurso.

Uma oportunidade pode surgir justamente porque você decidiu ajudar, assumir uma responsabilidade ou fazer algo sem esperar que alguém mandasse. O reconhecimento pode vir nos bastidores, por meio de uma pessoa que percebeu seu esforço e agora está disposta a abrir uma porta.

Dica cósmica: não espere autorização para mostrar do que é capaz. Quando surgir uma chance de contribuir, dê um passo à frente.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Libra

Com a temporada do seu signo recém-iniciada, Libra, você entra em um período especialmente importante para ampliar contatos e se colocar em novas situações. Hoje, uma pessoa conhecida pode funcionar como ponte para algo que você procura há algum tempo.

A sorte pode aparecer justamente por meio de uma amizade, indicação ou convite. Por isso, fale sobre seus planos e deixe claro o que gostaria de conquistar. Uma conversa aparentemente casual pode aproximar você de uma oportunidade importante.

Dica cósmica: aceite conhecer pessoas novas e não tenha vergonha de dizer o que você está buscando.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Aquário

Uma oportunidade inesperada pode chegar até você hoje, Aquário, e existe potencial para que ela também tenha impacto positivo no seu bolso. Alguém pode aparecer com uma proposta de parceria ou colaboração envolvendo algo que você deseja realizar há bastante tempo.

O mais importante é não aceitar qualquer coisa apenas pela empolgação. Converse sobre valores, responsabilidades e limites antes de fechar um acordo. Se a proposta fizer sentido para você, pode ser o tipo de chance que estava esperando.

Dica cósmica: diga claramente o que você quer e quanto valoriza seu trabalho. Uma boa oportunidade também precisa respeitar seus limites.