Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Olho no celular! 4 signos podem receber uma proposta que muda seus planos hoje (23 de setembro)

Parcerias, contatos e iniciativa podem colocar esses signos diante de oportunidades que eles não deveriam deixar passar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11:00

Signos terão mensagem especial no domingo
Signos terão mensagem especial no domingo Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Libra começou ontem, 22 de setembro, às 21h05, junto com o início da primavera no Brasil. O novo ciclo coloca cooperação, equilíbrio e relacionamentos em evidência, criando um cenário especialmente favorável para quem sabe trabalhar em conjunto.

Para quatro signos, isso pode se transformar em oportunidades concretas hoje. Uma indicação, parceria, convite ou até uma tarefa diferente pode aproximá-los de algo que desejam há bastante tempo. A sorte aparece, mas saber reconhecê-la será fundamental. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (23 de setembro): ouvir com atenção e confirmar informações evita decisões precipitadas

Cor e número da sorte de hoje (23 de setembro): ouvir com atenção e confirmar informações evita decisões precipitadas

Imagem - 3 signos começam uma fase muito mais feliz hoje (23 de setembro), depois de semanas de altos e baixos

3 signos começam uma fase muito mais feliz hoje (23 de setembro), depois de semanas de altos e baixos

Imagem - Hoje (23 de setembro), estes signos podem ter avanço financeiro, reconhecimento no trabalho e mais estabilidade no amor

Hoje (23 de setembro), estes signos podem ter avanço financeiro, reconhecimento no trabalho e mais estabilidade no amor

Áries

Hoje pode ser um daqueles dias em que fazer algo de que você realmente gosta acaba abrindo portas inesperadas, Áries. Sua criatividade ganha espaço quando você para de tentar seguir um modelo pronto e se permite experimentar.

Uma ideia original pode chamar atenção de alguém ou colocar você em contato com pessoas que enxergam potencial no seu trabalho. Não esconda aquilo que está fazendo por medo de parecer diferente. Mostrar seus talentos pode ser justamente o que aproxima uma nova oportunidade.

Dica cósmica: compartilhe suas ideias e deixe as pessoas conhecerem o que você sabe fazer. Uma oportunidade pode nascer de uma simples conversa.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Leão

Sua confiança chama atenção hoje, Leão, especialmente no trabalho e em situações nas quais você precisa mostrar iniciativa. Você pode perceber que está sendo observado de uma maneira positiva e que suas atitudes estão falando mais alto do que qualquer discurso.

Uma oportunidade pode surgir justamente porque você decidiu ajudar, assumir uma responsabilidade ou fazer algo sem esperar que alguém mandasse. O reconhecimento pode vir nos bastidores, por meio de uma pessoa que percebeu seu esforço e agora está disposta a abrir uma porta.

Dica cósmica: não espere autorização para mostrar do que é capaz. Quando surgir uma chance de contribuir, dê um passo à frente.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
1 de 10
Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Libra

Com a temporada do seu signo recém-iniciada, Libra, você entra em um período especialmente importante para ampliar contatos e se colocar em novas situações. Hoje, uma pessoa conhecida pode funcionar como ponte para algo que você procura há algum tempo.

A sorte pode aparecer justamente por meio de uma amizade, indicação ou convite. Por isso, fale sobre seus planos e deixe claro o que gostaria de conquistar. Uma conversa aparentemente casual pode aproximar você de uma oportunidade importante.

Dica cósmica: aceite conhecer pessoas novas e não tenha vergonha de dizer o que você está buscando.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
1 de 10
Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Aquário

Uma oportunidade inesperada pode chegar até você hoje, Aquário, e existe potencial para que ela também tenha impacto positivo no seu bolso. Alguém pode aparecer com uma proposta de parceria ou colaboração envolvendo algo que você deseja realizar há bastante tempo.

O mais importante é não aceitar qualquer coisa apenas pela empolgação. Converse sobre valores, responsabilidades e limites antes de fechar um acordo. Se a proposta fizer sentido para você, pode ser o tipo de chance que estava esperando.

Dica cósmica: diga claramente o que você quer e quanto valoriza seu trabalho. Uma boa oportunidade também precisa respeitar seus limites.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
1 de 10
São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Ele cruzou 17 países com seu golden em um Fusca rumo ao Alasca: história de Jesse Koz e Shurastey chega ao cinema com Nicolas Prattes

Ele cruzou 17 países com seu golden em um Fusca rumo ao Alasca: história de Jesse Koz e Shurastey chega ao cinema com Nicolas Prattes
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida nunca entrega a conta na mesa errada' - Apresentadora manda a real sobre a lei do retorno

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida nunca entrega a conta na mesa errada' - Apresentadora manda a real sobre a lei do retorno