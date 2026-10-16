TECNOLOGIA

Olhos biônicos recuperam parte da visão: implante de retina ainda enfrenta limites e riscos, mas trazem esperança

Implantes na retina ou no cérebro já permitem que alguns pacientes percebam formas e leiam, mas os resultados continuam limitados



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 05:05

Homem usa óculos com câmera e componentes externos de uma prótese visual. Crédito: Reprodução

Uma câmera capta a imagem, um chip a transforma em sinais elétricos e o sistema tenta levar essa informação ao cérebro. É assim que funcionam algumas tecnologias chamadas de olhos biônicos, criadas para devolver parte da visão a pessoas com danos na retina.

Os primeiros dispositivos começaram a ser desenvolvidos há mais de duas décadas. Desde então, pesquisadores testaram chips implantados no olho, câmeras acopladas a óculos e sistemas que estimulam diretamente áreas do cérebro. Os resultados variam: há pacientes que percebem flashes e contornos, enquanto outros conseguem ler letras e palavras.

Nenhum desses aparelhos, porém, reproduz a visão natural por completo. Falhas técnicas, limitações de resolução e riscos associados às cirurgias ainda restringem o uso da tecnologia.

Olho Biônico 1 de 8

Os primeiros dispositivos

Uma das primeiras tentativas veio da empresa alemã Retina Implant AG. O sistema usava um chip fotossensível instalado sob a retina danificada. O dispositivo se conectava às células saudáveis que restavam, que transmitiam os sinais visuais até o córtex occipital, região do cérebro onde a visão é percebida.

A implantação durava cerca de oito horas. Além de colocar o chip no olho, a equipe cirúrgica criava uma cavidade no crânio, atrás da orelha, para instalar um receptor de energia. Um fio sob a pele conectava as duas partes.

A visão produzida era rudimentar: os pacientes percebiam flashes de luz que correspondiam aproximadamente ao formato dos objetos. Vários implantes também apresentaram falhas com o tempo, possivelmente por causa dos movimentos frequentes do olho ou da corrosão provocada pelo líquido salino. A empresa encerrou as atividades em 2019.

Outro sistema pioneiro, o Argus II, combinava uma câmera acoplada aos óculos e um chip colocado sobre a retina. A câmera captava as imagens e as transmitia sem fio ao implante, que estimulava células retinianas saudáveis por meio de 60 eletrodos. Apesar dos resultados iniciais positivos e da autorização da FDA em 2013, o aparelho foi descontinuado em 2019.

Novas estratégias

Uma abordagem mais recente tenta enviar as imagens diretamente ao córtex occipital. Nesse modelo, uma câmera externa transmite informações a um chip implantado no cérebro, que usa sondas elétricas para estimular a percepção visual. A técnica poderia ser estudada tanto para pacientes com doenças na retina quanto para pessoas com danos no nervo óptico.

Ainda não está claro qual resolução esses sistemas podem alcançar. Ao contornar a retina, eles também deixam de aproveitar o processamento visual complexo realizado por essa estrutura antes de os sinais chegarem ao cérebro.

No artigo publicado em 12 de outubro de 2026, o autor apontava que a empresa belga ReVision Implant lançaria seu primeiro ensaio clínico em humanos naquele mês. A pesquisa ainda precisaria avaliar o funcionamento da abordagem em pacientes.

Outra possibilidade combina óculos que transmitem imagens e energia por infravermelho a um chip instalado sob a retina. O dispositivo Prima foi testado em pessoas com degeneração macular relacionada à idade seca, doença que afeta a visão central.

Em um pequeno ensaio clínico, 81% dos pacientes recuperaram visão central funcional, o que lhes permitiu ler letras, números e palavras. O sistema está autorizado em 30 países europeus. Como muitos pacientes com degeneração macular ainda mantêm a visão periférica, a cirurgia exige atenção aos riscos envolvidos.

Limites e próximos passos

Alguns recursos já podem ser incorporados aos dispositivos. Com o Prima, pacientes podem usar zoom óptico, e pesquisadores propuseram algoritmos para aumentar a nitidez das imagens.

No futuro, câmeras capazes de captar comprimentos de onda além da luz visível poderiam produzir imagens térmicas ou permitir visão noturna. Um dispositivo com captação de infravermelho próximo já foi testado em primatas. Essas possibilidades, no entanto, dependem de avanços na visão artificial, que ainda é rudimentar.