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Omelete cremosa de hotel sem queimar o fundo: aprenda o passo a passo para uma textura macia que derrete na boca

Truque de dobrar em camadas finas no fogo baixo garante prato dourado por fora e úmido por dentro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 12:15

Omelete
Omelete Crédito: Shutterstock

Muitas receitas caseiras de omelete acabam secas, duras e parecendo uma sola de sapato por conta do fogo alto. O grande diferencial das cozinhas de grandes hotéis não envolve cremes caros, mas sim a técnica de mexer os ovos na panela enquanto eles ainda estão líquidos.

Veja como fazer omelete cremosa de hotel

Muitas receitas caseiras de omelete acabam secas, duras e parecendo uma sola de sapato por conta do fogo alto. O grande diferencial das cozinhas de grandes hotéis não envolve cremes caros, mas sim a técnica de mexer os ovos na panela enquanto eles ainda estão líquidos. por Nina Firsova | Shutterstock
O método correto exige bater os ovos com um garfo apenas até misturar a clara e a gema, sem criar espuma em excesso. O cozimento em frigideira pequena bem untada, puxando as bordas cozidas para o centro e deixando o líquido escorrer para as laterais, cria dobras fofas e um recheio aveludado. por Timolina | Shutterstock
Ingredientes - 3 ovos inteiros, 1 colher de sopa de manteiga sem sal, 1 colher de sopa de leite ou água gelada, Sal e pimenta-do-reino a gosto e Cheiro-verde picadinho a gosto por Shutterstock
Modo de preparo - Quebre os ovos em um prato fundo, adicione a colher de leite, o sal e a pimenta; bata com um garfo por 30 segundos apenas para misturar. por Shutterstock
Modo de preparo - Derreta a manteiga em uma frigideira antiaderente pequena em fogo bem baixo, sem deixar chiar ou escurecer. por Shutterstock
Modo de preparo - Despeje a mistura de ovos e, com uma espátula de silicone, faça movimentos circulares do canto para o meio, permitindo que a parte crua ocupe os espaços vazios. por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Modo de preparo - Quando a base estiver quase cozida mas a superfície ainda apresentar textura úmida e brilhante, pare de mexer. por Shutterstock
Modo de preparo - Dobre a omelete ao meio ou enrole em formato de meia-lua, desligue o fogo e deixe o calor residual terminar o cozimento por 30 segundos antes de servir.Modo de preparo - Dobre a omelete ao meio ou enrole em formato de meia-lua, desligue o fogo e deixe o calor residual terminar o cozimento por 30 segundos antes de servir. por Divulgação
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Muitas receitas caseiras de omelete acabam secas, duras e parecendo uma sola de sapato por conta do fogo alto. O grande diferencial das cozinhas de grandes hotéis não envolve cremes caros, mas sim a técnica de mexer os ovos na panela enquanto eles ainda estão líquidos. por Nina Firsova | Shutterstock

O método correto exige bater os ovos com um garfo apenas até misturar a clara e a gema, sem criar espuma em excesso. O cozimento em frigideira pequena bem untada, puxando as bordas cozidas para o centro e deixando o líquido escorrer para as laterais, cria dobras fofas e um recheio aveludado.

  • Ingredientes

3 ovos inteiros

1 colher de sopa de manteiga sem sal

1 colher de sopa de leite ou água gelada

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Sal e pimenta-do-reino a gosto

Cheiro-verde picadinho a gosto

  • Modo de preparo

Quebre os ovos em um prato fundo, adicione a colher de leite, o sal e a pimenta; bata com um garfo por 30 segundos apenas para misturar.

Derreta a manteiga em uma frigideira antiaderente pequena em fogo bem baixo, sem deixar chiar ou escurecer.

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Despeje a mistura de ovos e, com uma espátula de silicone, faça movimentos circulares do canto para o meio, permitindo que a parte crua ocupe os espaços vazios.

Quando a base estiver quase cozida mas a superfície ainda apresentar textura úmida e brilhante, pare de mexer.

Dobre a omelete ao meio ou enrole em formato de meia-lua, desligue o fogo e deixe o calor residual terminar o cozimento por 30 segundos antes de servir.

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