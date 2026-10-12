HORA DO RANGO

Omelete cremosa de hotel sem queimar o fundo: aprenda o passo a passo para uma textura macia que derrete na boca

Truque de dobrar em camadas finas no fogo baixo garante prato dourado por fora e úmido por dentro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 12:15

Omelete Crédito: Shutterstock

Muitas receitas caseiras de omelete acabam secas, duras e parecendo uma sola de sapato por conta do fogo alto. O grande diferencial das cozinhas de grandes hotéis não envolve cremes caros, mas sim a técnica de mexer os ovos na panela enquanto eles ainda estão líquidos.

Veja como fazer omelete cremosa de hotel 1 de 8

O método correto exige bater os ovos com um garfo apenas até misturar a clara e a gema, sem criar espuma em excesso. O cozimento em frigideira pequena bem untada, puxando as bordas cozidas para o centro e deixando o líquido escorrer para as laterais, cria dobras fofas e um recheio aveludado.

Ingredientes

3 ovos inteiros

1 colher de sopa de manteiga sem sal

1 colher de sopa de leite ou água gelada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Cheiro-verde picadinho a gosto

Modo de preparo

Quebre os ovos em um prato fundo, adicione a colher de leite, o sal e a pimenta; bata com um garfo por 30 segundos apenas para misturar.

Derreta a manteiga em uma frigideira antiaderente pequena em fogo bem baixo, sem deixar chiar ou escurecer.

Despeje a mistura de ovos e, com uma espátula de silicone, faça movimentos circulares do canto para o meio, permitindo que a parte crua ocupe os espaços vazios.

Quando a base estiver quase cozida mas a superfície ainda apresentar textura úmida e brilhante, pare de mexer.