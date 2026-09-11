HORA DO RANGO

Omelete recheada de geladeira e super fácil de fazer: aprenda a técnica para deixar os ovos macios e suculentos

Descubra como dar nova vida aos legumes e carnes que estão guardados na geladeira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:00

Omelete Crédito: Shutterstock

A omelete é uma das melhores aliadas de quem busca refeições rápidas, nutritivas e sem desperdício. Em vez de preparar um prato sem graça, a ideia aqui é juntar sobras de legumes e carnes em cortes pequenos para fazer uma refeição completa.

Aprenda a reaproveitar sobras e transformar em uma omelete recheada deliciosa 1 de 8

Primeiro, comece batendo os ovos em uma tigela funda até que fiquem levemente aerados. É nessa etapa que o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde entram para temperar.

Em seguida, os legumes e as carnes são misturados aos ovos batidos. A massa vai direto para a frigideira antiaderente untada com manteiga ou azeite, cozinhando em fogo baixo para garantir uma textura uniforme por dentro.

Para finalizar, a omelete é dobrada ao meio quando a parte superior estiver firme. O resultado é uma omelete dourada por fora e bem recheada por dentro.