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Omelete recheada de geladeira e super fácil de fazer: aprenda a técnica para deixar os ovos macios e suculentos

Descubra como dar nova vida aos legumes e carnes que estão guardados na geladeira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:00

Omelete
Omelete Crédito: Shutterstock

A omelete é uma das melhores aliadas de quem busca refeições rápidas, nutritivas e sem desperdício. Em vez de preparar um prato sem graça, a ideia aqui é juntar sobras de legumes e carnes em cortes pequenos para fazer uma refeição completa.

Aprenda a reaproveitar sobras e transformar em uma omelete recheada deliciosa

A omelete é uma das melhores aliadas de quem busca refeições rápidas, nutritivas e sem desperdício por Timolina | Shutterstock
Em vez de preparar um prato sem graça, a ideia aqui é juntar sobras de legumes e carnes em cortes pequenos para fazer uma refeição completa por Shutterstock
Primeiro, comece batendo os ovos em uma tigela funda até que fiquem levemente aerados por Shutterstock
 É nessa etapa que o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde entram para temperar por Shutterstock
Em seguida, os legumes e as carnes são misturados aos ovos batidos por Shutterstock
A massa vai direto para a frigideira antiaderente untada com manteiga ou azeite, cozinhando em fogo baixo para garantir uma textura uniforme por dentro por Divulgação
Para finalizar, a omelete é dobrada ao meio quando a parte superior estiver firme por Imagem: irina2511 | Shutterstock
O resultado é uma omelete dourada por fora e bem recheada por dentro por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
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A omelete é uma das melhores aliadas de quem busca refeições rápidas, nutritivas e sem desperdício por Timolina | Shutterstock

Primeiro, comece batendo os ovos em uma tigela funda até que fiquem levemente aerados. É nessa etapa que o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde entram para temperar.

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Em seguida, os legumes e as carnes são misturados aos ovos batidos. A massa vai direto para a frigideira antiaderente untada com manteiga ou azeite, cozinhando em fogo baixo para garantir uma textura uniforme por dentro.

Para finalizar, a omelete é dobrada ao meio quando a parte superior estiver firme. O resultado é uma omelete dourada por fora e bem recheada por dentro.

  • Ingredientes 
  • Ovos
  • Sobras de legumes
  • Carnes em cubos pequenos
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
  • Cheiro-verde
  • Manteiga ou azeite

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