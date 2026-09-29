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Omelete recheada de travessa fica pronta rapidinho e não desmancha na airfryer: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Esqueça o trabalho de virar a omelete na frigideira e correr o risco de desmanchar a receita

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:30

Omelete temperado
Omelete temperado Crédito: Shutterstock

Fazer essa receita e omelete recheada com aveia diretamente em uma travessa na airfryer cria uma estrutura fofinha, cheia de recheio, ideal para uma refeição rápida e sem sujeira no fogão.  

Veja como fazer omelete recheada de travessa

Esqueça o trabalho de virar a omelete na frigideira e correr o risco de desmanchar.  por Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock
Assar essa receita com aveia diretamente em uma travessa na airfryer cria uma estrutura fofinha, cheia de recheio, ideal para uma refeição rápida e sem sujeira no fogão. por Nina Firsova | Shutterstock
Bata os ovos com o leite, o sal, a cebolinha e a aveia. Despeje a mistura em uma travessa untada que caiba na cesta da sua airfryer e adicione o presunto e o queijo por cima. Asse a 170°C por 12 a 15 minutos, até firmar e dourar. por Timolina | Shutterstock
Ingredientes: 3 ovos, 2 colheres de sopa de leite, 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos (opcional), 3 fatias de presunto picado, 3 fatias de muçarela picada, Sal e cebolinha a gosto por Shutterstock
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Esqueça o trabalho de virar a omelete na frigideira e correr o risco de desmanchar.  por Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock

  • Modo de preparo

Bata os ovos com o leite, o sal, a cebolinha e a aveia. Despeje a mistura em uma travessa untada que caiba na cesta da sua airfryer e adicione o presunto e o queijo por cima. Asse a 170°C por 12 a 15 minutos, até firmar e dourar.

Ingredientes

3 ovos

2 colheres de sopa de leite

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2 colheres de sopa de aveia em flocos finos (opcional)

3 fatias de presunto picado

3 fatias de muçarela picada

Sal e cebolinha a gosto

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