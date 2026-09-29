Omelete recheada de travessa fica pronta rapidinho e não desmancha na airfryer: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:30
Fazer essa receita e omelete recheada com aveia diretamente em uma travessa na airfryer cria uma estrutura fofinha, cheia de recheio, ideal para uma refeição rápida e sem sujeira no fogão.
Veja como fazer omelete recheada de travessa
Bata os ovos com o leite, o sal, a cebolinha e a aveia. Despeje a mistura em uma travessa untada que caiba na cesta da sua airfryer e adicione o presunto e o queijo por cima. Asse a 170°C por 12 a 15 minutos, até firmar e dourar.
Ingredientes
3 ovos
2 colheres de sopa de leite
2 colheres de sopa de aveia em flocos finos (opcional)
3 fatias de presunto picado
3 fatias de muçarela picada
Sal e cebolinha a gosto