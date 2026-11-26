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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 22:02
Imagine encontrar uma oncinha ainda pequena e passar semanas convivendo com ela dentro de uma propriedade rural. A situação pode até despertar ternura, mas existe um detalhe que transforma essa história em um desafio para a conservação da vida selvagem.
Um filhote de onça-pintada, com apenas quatro meses de idade, passou cerca de 30 dias com uma família no Pará antes de ser entregue aos órgãos ambientais.
Onça-pintada resgatada
Agora, longe daquele ambiente, ela enfrenta uma etapa decisiva: aprender a viver como um animal selvagem.
O caso chama atenção por um motivo que vai além do resgate. Afinal, quando um animal silvestre passa a conviver com seres humanos, sua recuperação não depende apenas de alimentação e cuidados veterinários.
Ele também precisa preservar os comportamentos que permitem sua sobrevivência na natureza.
A história da pequena onça começou em junho de 2026, em uma fazenda na região de Altamira, no Pará.
Encontrada ainda filhote, a fêmea passou aproximadamente um mês com uma família, que posteriormente acionou os órgãos ambientais para realizar o resgate.
Quando foi entregue, o animal apresentava deficiência nutricional e alopecia difusa, condição caracterizada pela perda de pelos em diferentes regiões do corpo.
A situação exigiu atendimento especializado, até porque, uma onça-pintada não é um animal doméstico, mesmo quando ainda tem aparência de filhote e desperta vontade de aproximação.
A transferência para Brasília representou um novo capítulo na trajetória da filhote.
Ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, unidade especializada no acolhimento e atendimento de animais que precisam de cuidados antes de uma possível destinação.
Mas existe uma diferença importante entre recuperar a saúde física e estar preparado para viver livre.
Uma onça precisa desenvolver comportamentos próprios da espécie, como reconhecer ameaças, evitar aproximações humanas e encontrar alimento sem depender de pessoas.
Quando existe convivência prolongada com seres humanos, os profissionais precisam avaliar se o animal ainda consegue desenvolver essas habilidades.
Não basta estar saudável: é necessário ter condições de sobreviver sem a estrutura oferecida durante o resgate.
A próxima etapa envolve uma avaliação comportamental conduzida pela equipe especializada.
De acordo com as informações divulgadas sobre o caso, esse período deve durar aproximadamente 30 dias. O objetivo é verificar se a filhote apresenta condições de participar de um programa de reabilitação, soltura e monitoramento.
Entre os pontos que precisam ser considerados estão:
Caso a equipe identifique que a aproximação com humanos comprometeu sua capacidade de sobrevivência na natureza, será necessário procurar um recinto adequado para garantir seu bem-estar sob cuidados especializados.