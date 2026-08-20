DICAS

Oncologista de 97 anos revela alimentos que consome e aponta hábitos que podem ajudar a viver mais e envelhecer com saúde

Especialista italiano defende alimentação equilibrada, exercícios e rotina saudável para envelhecer com mais saúde

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18:29

Silvio Garattini Crédito: Reprodução

Aos 97 anos, o oncologista e farmacologista italiano Silvio Garattini continua trabalhando, pesquisando e mantendo uma rotina ativa. Presidente e fundador do Instituto de Pesquisa Farmacológica Mario Negri, ele atribui sua longevidade principalmente aos hábitos mantidos ao longo da vida, e não a dietas da moda ou fórmulas milagrosas.

Em entrevista ao jornal La Vanguardia, Garattini afirmou que a genética não explica sozinha sua saúde na velhice. Segundo ele, os hábitos cotidianos têm papel importante para chegar à terceira idade com disposição e lucidez.

Alho contra o câncer? Estudo da USP indica que composto pode turbinar efeito da quimioterapia 1 de 4

Entre as práticas que fazem parte de sua rotina estão não fumar, ter consumido pouco álcool, caminhar cerca de cinco quilômetros por dia e manter-se intelectualmente ativo. A alimentação também ocupa um espaço importante.

Garattini afirma que costuma comer pouco e mantém uma alimentação baseada em porções moderadas e variedade de alimentos.

No café da manhã, o especialista costuma tomar um copo de suco de laranja e, algumas vezes, comer frutas.

No almoço, prefere pequenas quantidades de carboidratos. Entre as opções citadas por ele estão cerca de 50 gramas de macarrão, uma pequena fatia de pizza ou uma pequena porção de arroz acompanhada de banana.

Já no jantar, a alimentação segue características da dieta mediterrânea. Garattini costuma consumir uma entrada e proteínas, principalmente leguminosas e peixe. A carne aparece em pouca quantidade em sua rotina.

O especialista também afirmou que costuma comer algo doce à noite, mas sem exageros. Quando questionado sobre seu prato preferido, citou o cuscuz de legumes.

Quantidade, qualidade e horário das refeições

Para Garattini, uma alimentação saudável não depende apenas de reduzir a quantidade de comida. É preciso observar também quais alimentos são consumidos e os horários das refeições.

"Existem três pilares para uma nutrição adequada. Preste atenção à quantidade, ao tipo de alimento — temos a dieta mediterrânea, que é saudável — e à hora do dia em que você come", afirmou.

O médico também comentou sobre o jejum intermitente. Segundo ele, a estratégia pode ajudar algumas pessoas a reduzir o consumo alimentar, mas não deve ser encarada como uma solução universal. Para o especialista, os horários das refeições precisam considerar as circunstâncias de cada pessoa.

Especialista também fala sobre medicamentos para emagrecer

Garattini também questiona a utilização de medicamentos para emagrecimento por pessoas que buscam apenas aumentar a longevidade. Na avaliação dele, o mais importante seria desenvolver hábitos alimentares que possam ser mantidos ao longo do tempo.

Para o oncologista, mudanças de rotina precisam fazer parte de um processo permanente, já que o peso pode voltar após a interrupção de um medicamento.

Apesar de destacar a importância da dieta, Garattini afirma que envelhecer com saúde depende de um conjunto de hábitos.

Entre as recomendações citadas pelo especialista estão não fumar, evitar o consumo de álcool e drogas, praticar exercícios regularmente, manter um peso saudável, ter uma alimentação variada e moderada, cultivar relações sociais, dormir pelo menos sete horas por noite, manter a vacinação em dia e realizar os exames médicos necessários.

O italiano também defende que os cuidados com a longevidade devem começar cedo. Segundo ele, mesmo quem já está na idade adulta pode modificar hábitos e reduzir os impactos de comportamentos prejudiciais mantidos anteriormente.