TATOT & SIGNOS

Onda de boas notícias: 3 signos podem viver uma virada inesperada nesta quarta (26)

As cartas indicam oportunidades, encontros marcantes e uma resposta capaz de mudar os planos de Touro, Leão e Libra

Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 05:00

Tarot aponta uma quarta-feira de surpresas, oportunidades e reviravoltas para Touro, Leão e Libra Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (26) pode trazer uma surpresa para alguns signos. Na leitura do tarot, Touro, Leão e Libra aparecem em destaque e entram no radar das cartas por causa de oportunidades, respostas aguardadas e mudanças que podem destravar situações paradas.

As cartas indicam que algo pode começar a se movimentar justamente quando esses signos menos esperarem. Uma conversa, convite ou notícia pode abrir uma possibilidade diferente da planejada e colocar esses nativos diante de uma escolha importante.

Para os três signos, o conselho é observar os detalhes e evitar decisões tomadas por impulso. Uma oportunidade que parece pequena nesta quarta pode ganhar força nos próximos dias.

Touro

Para Touro, o tarot aponta uma oportunidade ligada ao dinheiro ou à vida profissional. Uma proposta, pagamento ou resposta que estava demorando pode finalmente avançar e trazer mais segurança para o signo.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

No campo pessoal, as cartas também indicam uma mudança de perspectiva. Uma conversa sincera pode ajudar taurinos a perceber que uma situação não é tão complicada quanto parecia.

A promessa do dia: uma pendência começa a encontrar um caminho para ser resolvida.

Leão

Leão pode ter uma quarta-feira movimentada no amor. As cartas apontam aproximação, mensagem ou encontro inesperado capaz de mexer com os sentimentos do signo.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Para quem está solteiro, alguém pode demonstrar interesse de maneira mais clara. Já os leoninos que estão em um relacionamento podem ter uma conversa importante e recuperar uma conexão que estava um pouco distante.

No trabalho, uma ideia também pode ganhar destaque e chamar a atenção de alguém importante.

A promessa do dia: uma pessoa pode surpreender Leão com uma atitude que ele não esperava.

Libra

Libra aparece nas cartas com uma energia de virada e libertação. Uma situação que vinha causando indecisão pode finalmente exigir uma escolha, e o resultado tende a trazer alívio.

O tarot também aponta boas perspectivas para projetos pessoais. Um convite ou informação recebida nesta quarta pode fazer Libra enxergar uma possibilidade que ainda não havia considerado.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

No amor, o momento favorece conversas francas e reaproximações.

A promessa do dia: uma resposta pode colocar fim a uma dúvida que vinha ocupando espaço na cabeça de Libra.