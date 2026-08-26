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Onda de boas notícias: 3 signos podem viver uma virada inesperada nesta quarta (26)

As cartas indicam oportunidades, encontros marcantes e uma resposta capaz de mudar os planos de Touro, Leão e Libra

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot aponta uma quarta-feira de surpresas, oportunidades e reviravoltas para Touro, Leão e Libra Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (26) pode trazer uma surpresa para alguns signos. Na leitura do tarot, Touro, Leão e Libra aparecem em destaque e entram no radar das cartas por causa de oportunidades, respostas aguardadas e mudanças que podem destravar situações paradas.

As cartas indicam que algo pode começar a se movimentar justamente quando esses signos menos esperarem. Uma conversa, convite ou notícia pode abrir uma possibilidade diferente da planejada e colocar esses nativos diante de uma escolha importante.

Para os três signos, o conselho é observar os detalhes e evitar decisões tomadas por impulso. Uma oportunidade que parece pequena nesta quarta pode ganhar força nos próximos dias.

Touro

Para Touro, o tarot aponta uma oportunidade ligada ao dinheiro ou à vida profissional. Uma proposta, pagamento ou resposta que estava demorando pode finalmente avançar e trazer mais segurança para o signo.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

No campo pessoal, as cartas também indicam uma mudança de perspectiva. Uma conversa sincera pode ajudar taurinos a perceber que uma situação não é tão complicada quanto parecia.

A promessa do dia: uma pendência começa a encontrar um caminho para ser resolvida.

Leão

Leão pode ter uma quarta-feira movimentada no amor. As cartas apontam aproximação, mensagem ou encontro inesperado capaz de mexer com os sentimentos do signo.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Para quem está solteiro, alguém pode demonstrar interesse de maneira mais clara. Já os leoninos que estão em um relacionamento podem ter uma conversa importante e recuperar uma conexão que estava um pouco distante.

No trabalho, uma ideia também pode ganhar destaque e chamar a atenção de alguém importante.

A promessa do dia: uma pessoa pode surpreender Leão com uma atitude que ele não esperava.

Libra

Libra aparece nas cartas com uma energia de virada e libertação. Uma situação que vinha causando indecisão pode finalmente exigir uma escolha, e o resultado tende a trazer alívio.

O tarot também aponta boas perspectivas para projetos pessoais. Um convite ou informação recebida nesta quarta pode fazer Libra enxergar uma possibilidade que ainda não havia considerado.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

No amor, o momento favorece conversas francas e reaproximações.

A promessa do dia: uma resposta pode colocar fim a uma dúvida que vinha ocupando espaço na cabeça de Libra.

No geral, Touro, Leão e Libra aparecem como os signos mais favorecidos pela leitura desta quarta-feira (26). As cartas indicam que as mudanças podem começar de maneira discreta, mas têm potencial para produzir efeitos importantes nos próximos dias.

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