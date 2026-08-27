Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Onda de boas surpresas: 3 signos podem destravar algo importante nesta quinta (27)

Tarot aponta mudanças positivas, oportunidades e revelações para Áries, Câncer e Sagitário

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 05:00

Tarot
Áries, Câncer e Sagitário podem ter surpresas e boas reviravoltas nesta quinta (27) Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (27) pode trazer movimentações inesperadas e novas possibilidades para alguns signos. Na leitura do tarot, Áries, Câncer e Sagitário aparecem em destaque e podem se deparar com situações capazes de mudar o ritmo dos próximos dias.

As cartas apontam para notícias, encontros e decisões que chegam fora do planejamento. O momento favorece quem estiver disposto a enxergar alternativas e não insistir em caminhos que já demonstraram estar esgotados.

O conselho para os três signos é observar os acontecimentos com calma. Uma mudança inesperada pode acabar sendo justamente o empurrão necessário para começar uma nova fase.

Áries

Áries pode viver uma quinta-feira de reviravolta na vida profissional. Uma conversa com alguém importante, uma nova tarefa ou uma oportunidade pode colocar o signo diante de um caminho diferente.

As cartas também indicam que uma iniciativa antiga pode voltar a fazer sentido. Para quem vinha esperando o momento certo para agir, o dia favorece coragem e movimento.

Perfume ideal para Áries

Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA

No amor, uma atitude espontânea pode aproximar duas pessoas.

A promessa do dia: Áries pode descobrir uma oportunidade onde antes enxergava apenas um problema.

Câncer

Para Câncer, a quinta-feira traz uma energia de renovação emocional. O tarot indica que uma conversa pode ajudar a colocar um ponto final em um mal-entendido ou aliviar uma preocupação antiga.

Também existe espaço para encontros marcantes. Uma pessoa do passado pode reaparecer ou alguém novo pode despertar a curiosidade dos cancerianos.

Perfume ideal para Câncer

Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA

No ambiente familiar, o dia favorece reconciliações e demonstrações de carinho.

A promessa do dia: uma conversa inesperada pode trazer a paz que Câncer estava procurando.

Sagitário

Sagitário aparece nas cartas com energia de expansão e novidades. Um convite, viagem ou projeto pode surgir de maneira repentina e tirar o signo da rotina.

A quinta também favorece decisões relacionadas a estudos, trabalho e planos para o futuro. Algo que parecia distante pode começar a se tornar mais concreto.

Perfume ideal para Sagitário

Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA

No amor, a espontaneidade será uma aliada e pode render momentos divertidos.

A promessa do dia: um convite inesperado pode abrir uma porta para uma experiência completamente nova.

No geral, Áries, Câncer e Sagitário aparecem como os signos mais favorecidos pela leitura desta quinta-feira (27). As cartas indicam um dia de movimento, mas também pedem abertura para mudanças que não estavam nos planos.

Mais recentes

Imagem - Não sabe o que comer no café? Crepioca de banana e aveia fica macia, saudável e pronta em 10 minutos

Não sabe o que comer no café? Crepioca de banana e aveia fica macia, saudável e pronta em 10 minutos
Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (27 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (27 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje
Imagem - Vanessa se recusa a atuar no parto de Carmela e deixa Bela abalada em Por Você nesta quinta-feira (27/08)

Vanessa se recusa a atuar no parto de Carmela e deixa Bela abalada em Por Você nesta quinta-feira (27/08)