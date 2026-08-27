TAROT & SIGNOS

Onda de boas surpresas: 3 signos podem destravar algo importante nesta quinta (27)

Tarot aponta mudanças positivas, oportunidades e revelações para Áries, Câncer e Sagitário

Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 05:00

Áries, Câncer e Sagitário podem ter surpresas e boas reviravoltas nesta quinta (27) Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (27) pode trazer movimentações inesperadas e novas possibilidades para alguns signos. Na leitura do tarot, Áries, Câncer e Sagitário aparecem em destaque e podem se deparar com situações capazes de mudar o ritmo dos próximos dias.

As cartas apontam para notícias, encontros e decisões que chegam fora do planejamento. O momento favorece quem estiver disposto a enxergar alternativas e não insistir em caminhos que já demonstraram estar esgotados.

O conselho para os três signos é observar os acontecimentos com calma. Uma mudança inesperada pode acabar sendo justamente o empurrão necessário para começar uma nova fase.

Áries

Áries pode viver uma quinta-feira de reviravolta na vida profissional. Uma conversa com alguém importante, uma nova tarefa ou uma oportunidade pode colocar o signo diante de um caminho diferente.

As cartas também indicam que uma iniciativa antiga pode voltar a fazer sentido. Para quem vinha esperando o momento certo para agir, o dia favorece coragem e movimento.

Perfume ideal para Áries 1 de 4

No amor, uma atitude espontânea pode aproximar duas pessoas.

A promessa do dia: Áries pode descobrir uma oportunidade onde antes enxergava apenas um problema.

Câncer

Para Câncer, a quinta-feira traz uma energia de renovação emocional. O tarot indica que uma conversa pode ajudar a colocar um ponto final em um mal-entendido ou aliviar uma preocupação antiga.

Também existe espaço para encontros marcantes. Uma pessoa do passado pode reaparecer ou alguém novo pode despertar a curiosidade dos cancerianos.

Perfume ideal para Câncer 1 de 4

No ambiente familiar, o dia favorece reconciliações e demonstrações de carinho.

A promessa do dia: uma conversa inesperada pode trazer a paz que Câncer estava procurando.

Sagitário

Sagitário aparece nas cartas com energia de expansão e novidades. Um convite, viagem ou projeto pode surgir de maneira repentina e tirar o signo da rotina.

A quinta também favorece decisões relacionadas a estudos, trabalho e planos para o futuro. Algo que parecia distante pode começar a se tornar mais concreto.

Perfume ideal para Sagitário 1 de 4

No amor, a espontaneidade será uma aliada e pode render momentos divertidos.

A promessa do dia: um convite inesperado pode abrir uma porta para uma experiência completamente nova.