TAROT & SIGNOS

Onda de mudanças: 3 signos podem destravar planos e receber reconhecimento

Veja as previsões para os 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (13) traz uma leitura do tarot dedicada a avanços, reconhecimento e novas perspectivas. Gêmeos, Leão e Touro se destacam por cartas associadas à comunicação, à visibilidade e às oportunidades materiais. Para os demais signos, a previsão aponta temas que podem ajudar a organizar prioridades e aproveitar melhor o dia.

Áries; Sete de Paus

Defender suas ideias com argumentos claros pode ajudar você a avançar. A carta incentiva a manter a confiança, sem transformar diferenças de opinião em disputas desnecessárias.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Touro; Rei de Ouros

A carta destaca estabilidade e visão prática. No trabalho e nas finanças, vale observar oportunidades que façam sentido a longo prazo. Uma decisão bem planejada pode ser mais útil do que uma aposta impulsiva.

Gêmeos; O Sol

Comunicação e visibilidade aparecem em destaque. Uma conversa, apresentação ou troca profissional pode ajudar você a mostrar suas habilidades. Aproveite para falar com clareza e reconhecer seus próprios méritos.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer; Dez de Ouros

A segurança e os vínculos de confiança ganham espaço. O dia favorece conversas sobre planos familiares, organização de recursos e reconhecimento do apoio que você recebe de pessoas próximas.

Leão; Seis de Paus

O reconhecimento é o tema principal da carta. Um esforço pode receber atenção ou elogios, especialmente se você tiver se dedicado a um projeto. Celebre os avanços sem deixar de valorizar quem contribuiu.

Virgem; A Sacerdotisa

Observar antes de agir pode revelar informações importantes. A carta convida a respeitar sua intuição, conferir os detalhes e evitar conclusões precipitadas diante de situações pouco claras.

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Libra; Três de Ouros

Parcerias podem trazer bons resultados. Compartilhar responsabilidades, ouvir sugestões e reconhecer as habilidades de outras pessoas pode ajudar a tirar um projeto do papel.

Escorpião; O Julgamento

Uma reflexão pode abrir espaço para uma decisão importante. A carta simboliza avaliação e recomeço; reconhecer o que aprendeu com experiências anteriores pode ajudar você a escolher os próximos passos.

Sagitário; Ás de Espadas

A clareza mental pode ser sua maior aliada. Uma conversa direta ou uma informação nova pode ajudar a resolver uma dúvida. Antes de decidir, confira os fatos e organize seus argumentos.

Capricórnio; Oito de Paus

O ritmo pode acelerar, especialmente em mensagens, contatos e tarefas pendentes. Aproveite a disposição para resolver o que for possível, mas mantenha prioridades para não se sobrecarregar.

Aquário; A Imperatriz

A criatividade pode render boas ideias. O dia favorece projetos pessoais, atividades artísticas e iniciativas que precisem de sensibilidade. Dê atenção ao que desperta seu interesse.

Peixes; Dois de Ouros

Ajustar a rotina será importante. A carta sugere buscar equilíbrio entre obrigações e vida pessoal, reorganizando horários e recursos para não concentrar tudo em uma única tarefa.