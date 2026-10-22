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Onda de prosperidade: 3 signos podem avançar nos planos e encontrar novas oportunidades

Veja as previsões para os 12 signos e a carta que orienta esta quinta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (22) convida a olhar com mais atenção para escolhas, relações e objetivos. Na leitura simbólica do tarot, Áries, Leão e Peixes recebem cartas ligadas à iniciativa, ao reconhecimento e à conclusão de etapas. Para os demais signos, as mensagens apontam caminhos relacionados à paciência, à cooperação e à importância de avaliar as possibilidades antes de agir.

Áries; O Mago

A criatividade pode ajudar a destravar uma situação. Aproveite os recursos disponíveis, confie nas próprias habilidades e transforme uma ideia em uma iniciativa concreta.

Touro; Seis de Ouros

O equilíbrio nas relações ganha importância. Procure dividir responsabilidades de maneira justa e lembre-se de que oferecer e receber ajuda fazem parte de uma boa parceria.

Gêmeos; Pajem de Espadas

Perfume ideal para Gêmeos

Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA

A curiosidade pode levar a descobertas importantes. Busque informações, faça perguntas e confira os detalhes antes de tomar decisões ou chegar a conclusões.

Câncer; A Imperatriz

Projetos e relações podem se beneficiar de mais atenção e cuidado. Invista no que deseja desenvolver, sem atropelar etapas nem ignorar as próprias necessidades.

Leão; Seis de Paus

O esforço realizado pode ganhar visibilidade. Reconheça suas conquistas, apresente suas ideias com segurança e mantenha a disposição para ouvir quem caminha ao seu lado.

Virgem; O Eremita

A pausa pode ser mais produtiva do que uma resposta imediata. Organize os pensamentos, reflita sobre as prioridades e evite tomar decisões apenas para atender à pressão externa.

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

Libra; Três de Ouros

A colaboração pode contribuir para o avanço dos planos. Considere outras opiniões, valorize as habilidades de cada pessoa e procure construir soluções em conjunto.

Escorpião; A Força

A serenidade será importante diante de situações desafiadoras. Controle os impulsos, mantenha a firmeza e escolha com cuidado as batalhas que realmente merecem sua energia.

Sagitário; Cavaleiro de Paus

A vontade de experimentar algo novo pode ficar mais forte. Canalize o entusiasmo para um objetivo definido e avalie as consequências antes de assumir compromissos.

Capricórnio; A Justiça

Responsabilidade e clareza devem orientar as escolhas. Examine os fatos, compare as alternativas e procure agir de maneira coerente com aquilo que considera justo.

Aquário; Dois de Copas

O diálogo pode aproximar pessoas e facilitar acordos. Escute outros pontos de vista e alinhe expectativas antes de tomar decisões que envolvam alguém.

O date perfeito para Aquário

O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA

Peixes; O Mundo

Reconhecer o caminho percorrido pode ajudar a definir o próximo passo. Valorize os aprendizados de uma etapa que se encerra e use essa experiência para estabelecer novas metas.

As cartas do tarot não garantem acontecimentos futuros. A leitura tem caráter simbólico e pode servir como estímulo para refletir sobre escolhas, relações e prioridades ao longo do dia.

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