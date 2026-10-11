TAROT & SIGNOS

Onda de prosperidade: 3 signos podem renovar as esperanças e encontrar novos caminhos neste domingo (11)

Veja a previsão dos 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo (11) chega com uma leitura voltada para descanso, recomeços e clareza emocional. Câncer, Virgem e Capricórnio se destacam por cartas relacionadas ao acolhimento, à organização e à segurança. Para os demais signos, o tarot sugere caminhos para aproveitar o dia e começar a semana com mais disposição.

Áries; A Força

A paciência pode ser mais eficaz do que a pressa. O domingo favorece a resolução de pequenas tensões e o cuidado com relações importantes. Confie na sua capacidade de agir com firmeza sem perder a serenidade.

Touro; O Hierofante

Tradições, conselhos e encontros familiares podem ganhar importância. A carta convida a valorizar aprendizados e a buscar orientação de pessoas em quem você confia.

Gêmeos; Oito de Paus

Uma notícia ou conversa pode movimentar seu dia. Aproveite a energia para resolver pendências simples, responder mensagens e organizar planos para os próximos dias.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer; A Lua

A sensibilidade estará em evidência. Embora a carta convide a observar emoções e dúvidas, ela também pode ajudar você a perceber necessidades que estavam sendo deixadas de lado. Evite tomar decisões importantes sem clareza.

Leão; Três de Copas

Amizades e momentos de descontração aparecem como destaque. Um encontro, uma ligação ou um convite pode deixar o domingo mais alegre e reforçar a sensação de pertencimento.

Virgem; Oito de Ouros

Organizar a semana com calma pode trazer uma sensação de controle e tranquilidade. A carta favorece o planejamento, o aprendizado e os pequenos ajustes que ajudam a alcançar objetivos maiores.

Libra; Justiça

O dia favorece conversas honestas e decisões equilibradas. Se existe alguma questão pendente, procure considerar os diferentes lados antes de escolher o caminho que parece mais justo.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião; Ás de Copas

Uma abertura emocional pode renovar os ânimos. A carta simboliza carinho, reconciliação e novos sentimentos. Permita-se demonstrar afeto sem ignorar seus próprios limites.

Sagitário; Cavaleiro de Paus

A vontade de sair e experimentar algo novo pode aumentar. Uma atividade diferente ou um passeio pode trazer entusiasmo, desde que você respeite seu ritmo e evite compromissos exagerados.

Capricórnio; Rei de Ouros

A carta destaca estabilidade, planejamento e segurança material. O domingo pode ser útil para revisar metas financeiras e reconhecer o que você já construiu, sem transformar o descanso em mais uma obrigação.

Aquário; Pajem de Copas

Uma demonstração de carinho pode surpreender você. O momento favorece a criatividade, a delicadeza e a disposição para conhecer pessoas ou ideias sem criar expectativas imediatas.

Comidas que são a cara de Aquário 1 de 10

Peixes; Seis de Espadas

Deixar uma preocupação para trás pode ajudar a recuperar a paz. A carta simboliza transição e busca por tranquilidade. Dê espaço ao descanso e pense no que pode tornar a próxima semana mais leve.