TAROT & SIGNOS

Onda de surpresas: 3 signos podem viver uma virada inesperada

Tarot aponta mudanças, encontros e oportunidades para Touro, Sagitário e Peixes nesta quinta (10)

Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 03:30

Tarot aponta surpresas, notícias e viradas para 3 signos nesta quinta (10) Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (10) chega com uma energia de movimento para Touro, Sagitário e Peixes. As cartas indicam que os três signos podem se deparar com notícias, encontros ou oportunidades capazes de mudar o rumo dos planos ao longo do dia.

Entre respostas que finalmente chegam e situações que ganham velocidade, o tarot sugere que será importante manter a atenção aberta para aquilo que surgir de maneira inesperada. Uma conversa, convite ou mensagem pode ser o gatilho para uma mudança que já estava se desenhando nos bastidores.

Touro

Touro recebe a energia da Imperatriz, carta associada à criatividade, prosperidade e realização. O momento favorece iniciativas que estavam esperando uma oportunidade para crescer.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

No trabalho, uma ideia pode ganhar força ou render reconhecimento. No amor, o clima favorece aproximações e demonstrações de carinho.

A promessa do dia: Touro pode perceber que uma situação começa a prosperar depois de um período de espera.

Sagitário

Para Sagitário, o Cavaleiro de Copas movimenta a quinta-feira com mensagens, convites e emoções. Alguém pode aparecer com uma proposta capaz de despertar a curiosidade do signo.

No trabalho, uma conversa pode abrir espaço para um novo projeto. Já no amor, uma declaração ou contato inesperado pode mexer com os sentimentos.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

A promessa do dia: uma mensagem ou convite pode mudar os planos de Sagitário.

Peixes

Peixes aparece sob a influência do Oito de Paus, carta ligada à velocidade, notícias e acontecimentos que se desenrolam rapidamente.

No trabalho, uma resposta aguardada pode finalmente chegar. Na vida amorosa, encontros e conversas que estavam sendo adiados tendem a ganhar ritmo.

Comidas que são a cara de Peixes 1 de 10

A promessa do dia: Peixes pode receber uma notícia rápida que abre caminho para uma nova possibilidade.