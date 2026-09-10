Onda de surpresas: 3 signos podem viver uma virada inesperada

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Heider Sacramento
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 03:30
A quinta-feira (10) chega com uma energia de movimento para Touro, Sagitário e Peixes. As cartas indicam que os três signos podem se deparar com notícias, encontros ou oportunidades capazes de mudar o rumo dos planos ao longo do dia.
Entre respostas que finalmente chegam e situações que ganham velocidade, o tarot sugere que será importante manter a atenção aberta para aquilo que surgir de maneira inesperada. Uma conversa, convite ou mensagem pode ser o gatilho para uma mudança que já estava se desenhando nos bastidores.
Touro
Touro recebe a energia da Imperatriz, carta associada à criatividade, prosperidade e realização. O momento favorece iniciativas que estavam esperando uma oportunidade para crescer.
Comidas que são a cara de Touro
No trabalho, uma ideia pode ganhar força ou render reconhecimento. No amor, o clima favorece aproximações e demonstrações de carinho.
A promessa do dia: Touro pode perceber que uma situação começa a prosperar depois de um período de espera.
Sagitário
Para Sagitário, o Cavaleiro de Copas movimenta a quinta-feira com mensagens, convites e emoções. Alguém pode aparecer com uma proposta capaz de despertar a curiosidade do signo.
No trabalho, uma conversa pode abrir espaço para um novo projeto. Já no amor, uma declaração ou contato inesperado pode mexer com os sentimentos.
Comidas que são a cara de Sagitário
A promessa do dia: uma mensagem ou convite pode mudar os planos de Sagitário.
Peixes
Peixes aparece sob a influência do Oito de Paus, carta ligada à velocidade, notícias e acontecimentos que se desenrolam rapidamente.
No trabalho, uma resposta aguardada pode finalmente chegar. Na vida amorosa, encontros e conversas que estavam sendo adiados tendem a ganhar ritmo.
Comidas que são a cara de Peixes
A promessa do dia: Peixes pode receber uma notícia rápida que abre caminho para uma nova possibilidade.
Tarot do dia: Imperatriz, Cavaleiro de Copas e Oito de Paus apontam para uma quinta-feira de prosperidade, mensagens e acontecimentos rápidos. A dica é ficar atento ao que surgir fora do roteiro, porque uma pequena novidade pode desencadear uma mudança maior.