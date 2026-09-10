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Onda de surpresas: 3 signos podem viver uma virada inesperada

Tarot aponta mudanças, encontros e oportunidades para Touro, Sagitário e Peixes nesta quinta (10)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 03:30

Tarot
Tarot aponta surpresas, notícias e viradas para 3 signos nesta quinta (10) Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (10) chega com uma energia de movimento para Touro, Sagitário e Peixes. As cartas indicam que os três signos podem se deparar com notícias, encontros ou oportunidades capazes de mudar o rumo dos planos ao longo do dia.

Entre respostas que finalmente chegam e situações que ganham velocidade, o tarot sugere que será importante manter a atenção aberta para aquilo que surgir de maneira inesperada. Uma conversa, convite ou mensagem pode ser o gatilho para uma mudança que já estava se desenhando nos bastidores.

Touro

Touro recebe a energia da Imperatriz, carta associada à criatividade, prosperidade e realização. O momento favorece iniciativas que estavam esperando uma oportunidade para crescer.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

No trabalho, uma ideia pode ganhar força ou render reconhecimento. No amor, o clima favorece aproximações e demonstrações de carinho.

A promessa do dia: Touro pode perceber que uma situação começa a prosperar depois de um período de espera.

Sagitário

Para Sagitário, o Cavaleiro de Copas movimenta a quinta-feira com mensagens, convites e emoções. Alguém pode aparecer com uma proposta capaz de despertar a curiosidade do signo.

No trabalho, uma conversa pode abrir espaço para um novo projeto. Já no amor, uma declaração ou contato inesperado pode mexer com os sentimentos.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

A promessa do dia: uma mensagem ou convite pode mudar os planos de Sagitário.

Peixes

Peixes aparece sob a influência do Oito de Paus, carta ligada à velocidade, notícias e acontecimentos que se desenrolam rapidamente.

No trabalho, uma resposta aguardada pode finalmente chegar. Na vida amorosa, encontros e conversas que estavam sendo adiados tendem a ganhar ritmo.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

A promessa do dia: Peixes pode receber uma notícia rápida que abre caminho para uma nova possibilidade.

Tarot do dia: Imperatriz, Cavaleiro de Copas e Oito de Paus apontam para uma quinta-feira de prosperidade, mensagens e acontecimentos rápidos. A dica é ficar atento ao que surgir fora do roteiro, porque uma pequena novidade pode desencadear uma mudança maior.

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